Cinq questions pour les pays africains qui souhaitent mettre en place des systèmes de santé résistant au climat

Les événements climatiques dévastateurs semblent faire l'actualité chaque jour. Les pays africains ne sont pas épargnés. Une “pluie torrentielle” en Afrique du Sud. Des inondations au Nigeria.Des cyclones au Mozambique, au Malawi, au Zimbabwe et à Madagascar. Sécheresse au Kenya.

Ces événements ont d'énormes effets sanitaires et sociaux, parmi lesquels des décès, des blessures, la malnutrition et des maladies (infectieuses et non transmissibles). Tout cela exerce une pression énorme sur les systèmes de santé des pays, à la fois en termes de prise en charge des personnes touchées et d'infrastructures telles que les hôpitaux et les cliniques qui sont vulnérables aux dégâts et àux destructrions.

Les phénomènes météorologiques extrêmes, par exemple dans les provinces sud-africaines du KwaZulu-Natal et du Eastern Cape, perturbent également l'approvisionnement en énergie, les communications, les chaînes d'approvisionnement, la main-d'œuvre et la fourniture de services essentiels tels que les soins de maternité et les soins aux malades chroniques.

Comment les pays africains peuvent-ils donc mettre en place des systèmes de soins de santé primaires plus résistants alors que les effets du changement climatique s'aggravent ? Nous avons récemment effectué une étude exploratoire de la portée sur les soins de santé primaires et le changement climatique en Afrique et nous avons trouvé très peu d'éléments pour orienter les systèmes de santé dans la réponse à cette question.

Nous avons recherché toutes les études portant sur les soins de santé primaires et le changement climatique dans le contexte africain. L'analyse a permis cartographier toutes les données disponibles en fonction des éléments constitutifs du système de santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : leadership et gouvernance ; personnel de santé ; système d'information sanitaire ; infrastructure et technologie ; prestation de services ; et financement de la santé.

Nous avons identifié cinq questions clés auxquelles les systèmes de santé doivent répondre pour développer des soins de santé primaires plus résilients.

1. De quelle formation les professionnels de la santé ont-ils besoin ?

Dans la plupart des pays africains, les professionnels de la santé reçoivent à peine une formation sur les effets sanitaires et sociaux des changements climatiques spectaculaires.

Des initiatives ont été prises pour remédier à cette situation. L'Association des éducateurs sanitaires d'Afrique australe a récemment publié un document de synthèse appelant à l'intégration de la santé planétaire et de la durabilité environnementale dans les programmes d'études des professions de santé en Afrique. L'Organisation mondiale des médecins de famille a également lancé un programme mondial de formation en ligne sur la santé planétaire.

Ce type de formation devrait se concentrer sur la manière dont les différents services de santé - par exemple la nutrition, le VIH, la tuberculose, le paludisme, les vaccinations, la maternité - devraient s'adapter aux effets du changement climatique. Elle devrait également permettre de mieux préparer les établissements aux situations d'urgence et aux événements extrêmes.

Mais il ne suffit pas de former de nouveaux professionnels de la santé. Le développement professionnel continu et la formation interne sont également essentiels.

2. Quelles sont les principales vulnérabilités de la communauté ?

Le système de soins de santé primaires en Afrique devrait être orienté vers la communauté, se concentrant sur les besoins de santé de l'ensemble de la communauté, et pas seulement sur ceux qui utilisent un établissement particulier. Ce type de soins primaires est devenu une politique dans certains systèmes de santé, par exemple dans la province du Cap occidental en Afrique du Sud.

L'approche communautaire s'est généralement concentrée sur les déterminants sociaux de la mauvaise santé, tels que le développement de la petite enfance ou l'éducation. Désormais, les déterminants environnementaux de la santé et les principales vulnérabilités liées au climat doivent également être pris en compte.

Par exemple, la pollution de l'air par les centrales électriques au charbon est une cause majeure de maladies non transmissibles telles que les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux, l'asthme, les broncho-pneumopathies chroniques obstructives et le cancer du poumon.

La construction d'établissements informels dans des plaines inondables ou l'absence d'arbres dans les bidonvilles urbains peuvent accroître la vulnérabilité aux inondations et aux températures élevées. Les inondations peuvent déplacer des personnes et provoquer des blessures ainsi que des maladies transmises par l'eau telles que le choléra. Les températures élevées peuvent entraîner la déshydratation, l'épuisement par la chaleur et même la mort par coup de chaleur.

3. Comment le système de santé peut-il suivre les changements environnementaux ?

Les systèmes d'information sanitaire recueillent traditionnellement des données sur les services de santé et les besoins sanitaires d'une population. Par exemple, ces systèmes peuvent identifier les épidémies de maladies infectieuses à déclaration obligatoire afin d'apporter une réponse rapide.

Mais ils incluent rarement des indicateurs permettant de détecter les problèmes environnementaux.

Les établissements et services de soins de santé primaires doivent identifier les événements climatiques particuliers auxquels ils sont susceptibles d'être confrontés. Pour certains, il peut s'agir de températures extrêmes ou de sécheresse. Pour d'autres, il peut s'agir de tempêtes ou de cyclones violents, ou encore de l'élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête.

Ils doivent également identifier les changements les plus probables dans la charge de morbidité liés à ces événements. Par exemple, seront-ils confrontés à une augmentation des migrants climatiques, des conditions liées à la chaleur, des maladies infectieuses transmises par l'eau ou par des vecteurs, des problèmes de santé mentale ou de la malnutrition ?

Notre étude exploratoire n'a pas trouvé d'exemples africains de systèmes d'information sur la santé permettant de suivre les changements ou de fournir des alertes précoces en cas d'événements liés au climat.

4 Comment les systèmes de santé peuvent-ils renforcer la résilience climatique ?

Les établissements et les services de soins de santé primaires doivent continuer à fonctionner face aux défis environnementaux, tels que les cyclones, et fournir des soins de santé sécurisés, par exemple en cas de chaleur extrême. Les établissements ont besoin d'infrastructures robustes, d'éclairage, d'eau, de chauffage et de refroidissement, et d'approvisionnement en énergie. Les services ont besoin de personnel soignant, d'équipements, de médicaments, de fournitures et de communications.

Par exemple, un système énergétique hybride peut améliorer la résilience et atténuer l'empreinte carbone du système de santé. Ces systèmes peuvent également permettre de résister aux coupures de courant. Les systèmes de santé doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent concevoir des installations et des systèmes capables de résister aux défis environnementaux, de répondre aux situations d'urgence et de continuer à offrir des services essentiels.

5. Quelles sont les prochaines étapes ?

L'étude exploratoire révèle une absence généralisée d'éléments probants sur la manière d'aborder la question du changement climatique dans les soins de santé primaires en Afrique. Il est nécessaire de poursuivre les recherches.

L'université de Stellenbosch en Afrique du Sud et le réseau de soins primaires et de médecine familiale (PRIMAFAMED) en Afrique subsaharienne étudient l'impact du changement climatique sur les soins de santé primaires, développent des outils permettant aux établissements d'identifier leurs risques et vulnérabilités, et identifient les besoins d'apprentissage des prestataires de soins de santé primaires.

Les systèmes de santé doivent également prendre en compte de manière explicite les risques liés au changement climatique. Il existe des exemples dont d'autres peuvent s'inspirer : par exemple, le département de la santé et du bien-être de la province sud-africaine du Cap occidental a créé un forum sur le changement climatique afin d'élaborer une politique d'atténuation (devenir neutre en carbone d'ici à 2030) et d'adaptation (se préparer aux événements et aux défis liés au climat).