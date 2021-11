Combien de tonnes d’émissions de CO₂ pouvons-nous encore nous permettre ?

Disclosure statement

Pep Canadell a reçu des financements de Australian National Environmental Science Program - Climate Systems Hub.

Corinne Le Quéré a reçu des financements du programme Horizon 2020 de l’UE grant agreement Nos. 821003 (4C) et 776810 (VERIFY)), du UN Natural Environment Research Council (grant NE/P021417/1 (SONATA) et NE/V011103/1 (Frontiers)) et du UK Royal Society (grant RP\R1\191063, Research Professorship).

Glen Peters a reçu des financements du programme Horizon 2020 de l’UE – grant agreement Nos. 821003 (4C), 776810 (VERIFY), 820846 (PARIS REINFORCE), and 958927 (CoCO2).

Pierre Friedlingstein a reçu des financements du programme Horizon 2020 de l’UE (4C Project).

Robbie Andrew a reçu des financements du programme Horizon 2020 de l’UE – grant agreement Nos. 821003 (4C), 776810 (VERIFY), and 958927 (CoCO2).

Rob Jackson does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.