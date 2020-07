Combien vaut une vie sauvée ? 37 fois le coût du sauvetage par les pompiers !

Combien vaut une vie sauvée ? Et pourquoi une telle question, qui peut sembler provocatrice ? Car si certains arguent que « la vie n’a pas de prix », d’autres répondent qu’elle a cependant un coût, et notamment celui qui est investi dans les services de secours quand il s’agit de mettre en œuvre d’onéreux moyens pour la sauver.

De là à évaluer la qualité de nos services publics à l’aune de leur fonction économique dans la société, il n’y a qu’un pas qu’il convient d’étudier avant de le franchir.

Il se trouve que l’évaluation (et la méthode pour ce faire) de la valeur d’une vie en termes économiques peut grandement varier en fonction de l’objectif que cette évaluation poursuit : obtenir ce chiffre n’a que peu d’intérêt intrinsèquement, car la réponse paraîtrait toujours absurde.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’évaluer financièrement le retour sur l’investissement que l’État et les collectivités confient aux services de secours, l’intérêt est de pouvoir juger sur des données factuelles la pertinence de cet investissement. C’est le projet dans lequel nous nous sommes lancés avec les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.

Une analyse coûts/bénéfices

Nous nous sommes d’abord interrogés : « combien de vies sauvent les sapeurs-pompiers » ? Malgré pléthore de rapports et de statistiques, personne ne peut l’estimer au premier abord.

Nous nous sommes donc concentrés sur un échantillon en particulier, en analysant près de 2 226 rapports d’interventions sanitaires (c’est-à-dire toute opération de secours impliquant au moins une ambulance pour des situations urgentes, non urgentes et pour les accidents de transport) réalisées par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône entre le 18 et le 24 mars 2019.

Une vie sauvée a été comptabilisée dès lors que l’on considérait que sans l’intervention des sapeurs-pompiers, la personne concernée serait décédée.

Selon cette analyse, 1,3 % des interventions sanitaires des pompiers sauveraient des vies. Il s’agit d’une estimation à consolider, car d’autres sauvetages sont réalisés lors des incendies, en mer et lors d’autres opérations de mise en sécurité (extraction de milieux hostiles).

En appliquant ce ratio à l’ensemble des opérations sanitaires annuelles des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône (et prenant pour hypothèse que la semaine étudiée a été représentative de toute autre semaine de la même année), nous obtenons le résultat d’une estimation de 1 592 vies sauvées au minimum, par cette institution, en un an.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et différentes publications, la valeur statistique de la vie humaine est estimée en France à 3 millions d’euros.

Ces estimations sont faites afin de guider les responsables publics lorsqu’ils se retrouvent face à des choix d’investissements visant à réduire le risque de mortalité, ces investissements sont alors « comparés » aux avantages attendus en termes de vies sauvées.

Nous prenons ce chiffre sans correction, autrement dit, sans tenir compte de l’âge, du sexe ou de l’état de santé des personnes, ceci pour des questions d’équité.

À partir de cette valeur statistique et du nombre de vies sauvées (environ 1,3%), nous avons ainsi évalué qu’une opération sanitaire de sapeurs-pompiers, en moyenne, « sauvegarde », en valeur de vie humaine, 38 991 euros.

Cette analyse coût/bénéfice rétrospective s’appuie sur la connaissance du coût moyen (supporté par la collectivité, non par le bénéficiaire) d’une opération sanitaire soit 1036 € en 2019 dans le même département (suivant la méthode de calcul de la Cour des comptes). Toute opération sanitaire aurait alors un bénéfice valant… 37 fois son coût !

Optimiser le temps d’intervention

Les politiques d’amélioration continue adoptées depuis les années 2000 par les sapeurs-pompiers s’intéressent notamment à l’amélioration constante de la couverture opérationnelle afin de diminuer le temps d’intervention (le temps d’intervention moyen national est situé à 10 minutes et 45 secondes suivant les statistiques des services d’incendie et de secours de 2019 publiées par le ministère de l’Intérieur car il s’agit d’un déterminant crucial qui influe également sur les séquelles post-accidentelles.

Ces données et cette méthode permettent d’autres études, similaires, pour l’évaluation des patrimoines bâtis et/ou écologiques préservés par les interventions sur feux urbains ou incendies de forêt.

Les secours restent une compétence partagée, interservices et la place de l’hôpital y est importante. La crise du Covid-19 vient nous le rappeler. Si en cette période les services d’incendie et de secours français ont sauvé peu de vies parmi les malades du Covid-19, l’hôpital aurait tout intérêt à comptabiliser le nombre de patients passés en réanimation et sortis guéris, prouvant ainsi à ses mandants combien il est indispensable à la préservation humaine et économique de notre pays.

Remerciements :

Le lieutenant-colonel Jean‑Paul Monet et Mme Hanane Chadli-Mauricio du groupement Qualité du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) ont largement contribué à cette étude, ainsi que les étudiants Dorian Goninet (Toulouse School of Economics) et Nouhaila Amir (AgroParis Tech).

Nous remercions le colonel Grégory Allione, directeur du SDIS 13 pour son incitation à mener ces travaux, le commandant Isabelle Palacios, Mme Camille Giraud, et plus généralement les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône pour leur collaboration.