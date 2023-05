Comment aider les enfants à comprendre et à accepter la mort

Si la mort est indissociable de notre humanité, dès notre naissance, il s’agit d’un concept abstrait, difficile à comprendre pour les enfants, et qu’ils ne peuvent appréhender que progressivement. Comprendre la mort, c’est comprendre son rapport à la vie.

Parfois, les questions à ce sujet surgissent en observant le monde qui nous entoure. Par exemple, en voyant des têtards dans une mare, un enfant va nous demander : « Pourquoi les grenouilles existent-elles ? Que se passe-t-il quand elles meurent ? Et est-ce que moi aussi, je vais mourir ? »

Read more: Ces grandes questions que nous posent les enfants (et comment y répondre)

Les premiers contacts avec la mort se produisent souvent à travers le décès d’un membre de la famille ou la perte d’un animal de compagnie. Ces expériences sont souvent vécues sans que l’enfant mesure vraiment ce qu’implique la mort.

Comprendre la mort, c’est accepter ses caractéristiques innées et définitives. C’est comprendre que la mort, d’une part, est universelle et que tout ce qui vit meurt ; d’autre part, qu’elle est irréversible et que lorsque le corps meurt, il ne peut pas revenir à la vie. Que le corps perd toutes ses capacités lorsqu’il meurt, comme la capacité de penser, d’apprendre ou de rire. Et cela implique aussi de comprendre qu’il y a des causes externes et internes à la mort.

Une perception de la mort qui évolue avec l’âge de l’enfant

Jusqu’à l’âge de 2 ans environ, les enfants ne reconnaissent pas la mort comme faisant partie de la vie et ne comprennent pas ce que signifie mourir. Lors du décès d’un proche, ils peuvent réagir comme si de rien n’était, bien qu’ils perçoivent la tristesse ou le chagrin des autres.

Entre 2 et 5 ans, ils conçoivent la mort comme un état temporaire ou réversible. Ils demandent souvent quand grand-mère reviendra, car pour eux, mourir n’est pas la fin de la vie. À cet âge, ils interprètent les informations qu’ils reçoivent de manière littérale. Par conséquent, des phrases telles que « elle dort », « elle est partie dans un endroit meilleur » ou « elle est allée au paradis » peuvent créer des malentendus ou des idées fausses.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Vers l’âge de 5 ans, ils commencent à comprendre ce que signifie la mort. Les interrogations typiques sont les suivantes : « où va-t-on quand on meurt, est-ce que je vais mourir un jour, est-ce que ça fait mal de mourir ? » Bien que curieux, ils peuvent se montrer incrédules ou découragés lorsqu’ils réalisent que la mort est irréversible et universelle. Ils posent souvent des questions et s’inquiètent de mourir un jour.

Vers l’âge de 9 ans, ils comprennent que la mort est permanente et qu’elle a une cause. Et c’est plus tard, à l’adolescence, que le concept de la mort commence enfin à être élaboré dans l’esprit de chacun. Cependant, bien que les adolescents comprennent ce que signifie la mort, ils n’ont peut-être pas encore la maturité émotionnelle nécessaire pour accepter ce qu’elle implique.

Read more: Ce que les enfants comprennent de la mort – et comment leur en parler

Si l’enfant n’a jamais été confronté à un décès dans son entourage, il lui est difficile d’accepter que la mort est inévitable. Les enfants qui ont vécu ce type d’expérience ont une conception plus réaliste et plus concrète de la mort.

Les films, les histoires ou les jeux vidéo peuvent être une source pour aborder le sujet. Cependant, ils véhiculent souvent une vision magique ou irréaliste : les personnages reviennent à la vie après être tombés d’une falaise, avoir reçu plusieurs balles ou avoir eu la tête coupée en deux.

Lorsque les enfants sont très jeunes, leurs capacités cognitives ne leur permettent pas de distinguer que ce qui est montré à l’écran est fantastique ou irréel. S’ils le demandent, il faut essayer de le leur expliquer.

Compréhension de la mort : le rôle des facteurs culturels

La compréhension de la mort dépend de la culture dans laquelle l’enfant est socialisé. En Occident, la mort est considérée comme faisant partie de la vie et dire au revoir à un être cher signifie dire « au revoir » pour toujours. Dans la culture orientale, la mort est considérée comme une continuité de la vie, avec la croyance que l’âme continue à vivre après la mort du corps.

La culture mexicaine est un bon exemple de l’influence de la culture sur la compréhension de la mort. Le jour des morts, les Mexicains rendent hommage à leurs proches, célèbrent la vie et la mort et se souviennent de ceux qui sont morts avec affection et joie. Les familles mexicaines racontent à leurs enfants des histoires sur leurs ancêtres et parlent ouvertement de la mort avec eux. Cette présence de la mort dès le plus jeune âge atténue la peur de la mort et permet aux enfants d’appréhender naturellement ce moment de vie.

Chez les enfants ayant des croyances religieuses coexistent l’idée que la mort est irréversible et la croyance surnaturelle que l’âme vit dans l’au-delà.

Les croyances religieuses rassurent et donnent un sens à la mort, les rituels aidant à surmonter la perte d’un être cher. Une revue d’études a conclu que les personnes ayant de fortes croyances religieuses ou, à l’inverse, les non-croyants ont moins peur de la mort. Toutefois, si les enfants apprennent qu’ils peuvent être jugés ou punis après la mort, ils peuvent craindre la fin de la vie.

Comment aider les enfants à comprendre la mort

Parler de la mort avec les enfants est difficile pour les adultes, car cela implique de faire face à leurs propres peurs. Nous nous inquiétons de savoir si nos enfants seront effrayés ou quel impact cela aura sur eux. Cependant, des conversations honnêtes sont nécessaires.

Expliquer que la mort est irréversible nécessite un langage adapté à l’âge de l’enfant. On peut expliquer aux plus jeunes que, lorsque nous mourons, notre corps s’arrête de fonctionner et ne fonctionnera plus jamais. Les enfants plus âgés sont mieux à même de comprendre le processus biologique de la mort. Des expériences antérieures avec des animaux ou des plantes aident les enfants à comprendre le cycle de la vie.

Les films pour enfants peuvent également être utilisés. Par exemple, des scènes telles que celle du Roi Lion, où, observant la savane, Simba apprend que tous les êtres vivants sont liés et que, lorsqu’une créature meurt, elle nourrit la terre et qu’une nouvelle vie naît, faisant de la mort une partie du cycle de la vie. Ou encore des films comme Coco, qui se déroule le jour des morts, véhiculant l’idée que les êtres chers ne disparaîtront jamais tant que nous nous souviendrons d’eux.

S’il est bon d’être honnête et de confirmer à l’enfant que tout être humain meurt, certaines idées peuvent atténuer sa détresse. Nous pouvons lui faire comprendre que la plupart des gens meurent lorsqu’ils sont très âgés ou très malades.

Il est important d’encourager l’enfant à exprimer ses craintes et ses émotions, en lui montrant qu’il est normal d’être très triste ou d’avoir peur de mourir un jour. Quand on leur dit que ce sont des sentiments normaux, que tout le monde éprouve, il est plus facile pour eux d’exprimer leurs inquiétudes.

Le fait de leur montrer notre soutien et notre volonté de parler les aide dans ce processus complexe qu’est l’acceptation de la mort.

Enfin, nous devons les encourager à profiter de la vie, à apprécier le moment présent et à se souvenir de ceux qui ne sont plus là pour qu’ils continuent à faire partie de nous.