Comment aider quelqu’un à sortir d’une secte ?

Le 28 novembre 2023, la police française a perquisitionné des propriétés associées à la Fédération Internationale de Yoga et de Méditation, un groupe néo-tantrique aussi connu sous le nom d'Atman. 41 personnes ont été placées en garde à vue, dont le chef spirituel roumain Gregorian Bivolaru, qui fait face à des accusations de « trafic d'êtres humains », « enlèvement en bande organisée », « viol » et « abus de faiblesse en bande organisée par des membres d'une secte ». Une source judiciaire a rapporté que 26 victimes présumées ont été retrouvées vivant dans des conditions exiguës et insalubres lors du raid. Cette opération met en lumière la crainte que certaines personnes puissent être manipulées et piégées dans des organisations sectaires dangereuses et néfastes.

Personne ne décide jamais d’adhérer à une secte.

Au début, l’idée de rejoindre un groupe semble répondre à un besoin ou à un idéal. Pour la plupart des gens, cela semble fonctionner au début, du moins dans une certaine mesure.

Un récent documentaire Netflix se penche sur les expériences des membres de Twin Flames Universe, un site fondé par un couple d’Américains qui propose des cours en ligne sur la recherche de l’âme sœur. Les personnes qui rejoignent Twin Flames attendent, contre plusieurs milliers de dollars, d’être mises en contact avec leur « flamme jumelle ». Cependant, d’anciens membres du groupe affirment avoir subi un contrôle démesuré sur tous les aspects de leur vie. Une déclaration sur le site web du groupe indique que ces affirmations « déforment » leurs « véritables objectifs et méthodes » et « dénaturent l’autonomie des membres de notre communauté ».

De manière générale, pourquoi certaines personnes quittent-elles une secte et comment peut-on aider quelqu’un qui est membre d’une secte ? La réponse est toujours unique et dépend du contexte. Les facteurs importants à prendre en compte sont les caractéristiques personnelles de l’individu, la nature du groupe et les circonstances extérieures.

Pour certaines personnes, l’éloignement est progressif. Le groupe sectaire classique encourage à s’isoler de ses amis, de sa famille et même de son emploi. Mais si la personne continue à s’engager dans d’autres activités et groupes sociaux, ceux-ci peuvent réduire l’attrait d’un groupe sectaire de plus en plus exigeant.

Certaines personnes changent brusquement d’avis lorsque le groupe sectaire franchit une ligne éthique ou lorsqu’elles se rendent compte de la duplicité de l’enseignement et du comportement d’un leader. Il arrive qu’un groupe de personnes décide de partir ensemble.

Cependant, à mesure que la durée et la profondeur de l’engagement augmentent, il peut devenir de plus en plus difficile de partir. Cela est dû en partie à l’effet dit des « coûts irrécupérables ». Si vous dépensez toutes vos économies en « formation » et que vous coupez tous vos liens avec votre famille, il devient plus difficile de repartir à zéro.

En outre, de nombreuses personnes sont victimes des activités néfastes du groupe, tout en y contribuant. La honte et la stigmatisation sociale ne facilitent pas le départ.

Si vous craignez qu’une personne de votre entourage ait rejoint une secte, que pouvez-vous faire pour l’aider ?

Surveillez votre langage

L’intervention d’une personne extérieure peut aider à protéger quelqu’un d’un endoctrinement plus poussé, mais il est important de faire attention aux termes utilisés dans les conversations.

Les recherches sur les personnes qui ont quitté des groupes sectaires ont montré que ces différentes actions peuvent aider la personne sous emprise :

essayer de maintenir un contact positif

ne pas faire honte à la personne ni la dévaloriser

être curieux et faire des recherches

Poser des questions sur des aspects spécifiques du groupe qui vous inquiètent.

Ne dites pas à une personne enthousiaste à l’idée de rejoindre un groupe que vous estimez sectaire que vous pensez qu’elle a subi un lavage de cerveau ou qu’elle fait partie d’une secte. À ce stade du parcours de la personne, l’utilisation de langage sur les sectes lui donne généralement l’impression d’être séparée de la société.

Les membres des groupes sectaires sont souvent avertis que les personnes extérieures au groupe ne peuvent pas comprendre les expériences des convertis. Le fait de qualifier le groupe de secte diabolique peut renforcer cette croyance.

Faites vos recherches

L’adhésion à un groupe sectaire s’accompagne généralement d’un effet d’attraction (ce que le groupe a d’attirant) et d’un effet de répulsion (ce que la personne essaie de changer dans sa vie). L’exploration et l’identification de ces facteurs d’attraction et de répulsion peuvent encourager les gens à prendre des décisions plus actives et les faire réfléchir à leur propre identité.

Faites des recherches sur ce qui peut poser problème dans ce groupe particulier. Il peut être utile de poser des questions sur des points spécifiques avant de soulever les problèmes.

Par exemple :

Que se passerait-il si on te demandait de ne plus jamais être en contact avec ta famille ? Est-ce acceptable et éthique ? Que penseront-ils du fait que tu quittes leur vie ?

Combien d’argent penses-tu qu’il soit raisonnable de dépenser pour ce groupe ?

Serait-ce une bonne idée de protéger tes économies ou tes biens, juste « au cas où » les choses changeraient avec le groupe ?

Encourager la pensée critique

L’utilisation de « clichés bloquant la réflexion », des phrases passe-partout qui empêchent toute pensée critique, est souvent utilisée par des groupes sectaires qui visent à aligner la pensée des gens sur un dogme.

Par exemple, les mauvaises expériences ou les maladies peuvent être attribuées au « karma » ou l’attention portée aux besoins physiques et émotionnels peut être qualifiée de « recherche de soi » ou de « promotion de l’ego ». Ces explications peuvent être gentiment remises en question en introduisant d’autres idées, présentées comme des possibilités.

Dans certains groupes, les expériences des membres sont constamment remises en question et reformulées. Par exemple, la remise en question d’une figure d’autorité peut être détournée en accusant le membre de faire preuve d’un « manque de foi » ou en lui ordonnant de « méditer sur son esprit négatif ».

Ce type de comportement peut être assimilé au gaslighting, technique de manipulation qui consiste à inciter quelqu’un à ne pas faire confiance à sa mémoire, à ses pensées et à ses sensations, et peut amener les gens à se sentir désorientés, physiquement malades et à douter de leur santé mentale.

Des questions telles que celles proposées ci-dessus peuvent encourager une personne à envisager d’autres façons de penser et à s’intéresser plus clairement à ses propres expériences et à son éthique. Cela aide les gens à réfléchir de manière plus critique aux explications données par un groupe pour justifier un comportement nuisible et à rester en contact avec leur propre boussole morale interne.

S’ils sont enracinés dans le groupe, cela vaut la peine d’essayer de garder une porte ouverte. Un contact, même minime, à l’occasion d’un anniversaire ou de Noël, peut aider les gens à savoir qu’il y a une personne amicale à l’extérieur. Une étude récente sur les membres de la famille des adeptes d’une secte a montré que ceux qui ont fini par quitter le groupe ont déclaré que les liens familiaux étroits en dehors du mouvement étaient importants.

La vie d’après

Les expériences de départ des groupes religieux sont complexes et diverses. Certains peuvent se distancer physiquement d’un groupe, mais conservent des aspects de son idéologie et même certaines pratiques pendant de longues périodes après avoir quitté le groupe. Un exemple est le mouvement Free Zone Scientology, composé de personnes qui pratiquent les techniques de Ron Hubbard en dehors des structures de l’Église de Scientologie.

Dans d’autres cas, les anciens membres continuent parfois à avoir des contacts sociaux avec des personnes du groupe, surtout si des proches sont encore membres. Ils peuvent décider de ne jamais dénoncer officiellement le groupe, tout en s’éloignant de sa vision du monde.

Il n’est pas facile de reprendre pied socialement et financièrement après avoir quitté un groupe sectaire. Selon une étude récente, « un effort émotionnel considérable » est nécessaire pour créer de nouveaux liens sociaux et une nouvelle compréhension de soi.

Certaines personnes peuvent avoir besoin d’un soutien pratique pour trouver un logement, un emploi ou une formation. Pour beaucoup, le contact avec d’autres personnes ayant vécu des expériences similaires est important et valorisant.

Les personnes qui quittent une secte peuvent avoir besoin de temps et d’espaces sécurisés pour réévaluer leurs expériences. Dans la mesure du possible, il est préférable de le faire avec l’aide d’un conseiller professionnel.

Ces groupes sectaires montrent à quel point notre besoin de liens sociaux peut être puissant – à la fois pour attirer les gens dans ces groupes et pour les aider à s’en retirer.