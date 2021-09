Comment écouter les podcasts de The Conversation ?

Cet article est un guide pratique pour mieux écouter les podcasts

En plus de ses nombreux articles écrits, The Conversation France propose depuis plusieurs mois du contenu audio sous forme de podcasts. Un catalogue d’une dizaine de productions est d’ores et déjà accessible depuis la page dédiée. Si vous n’êtes pas encore familier avec ce format, laissez-vous guider à travers cet article pour écouter nos podcasts dans les meilleures conditions.

D’abord, un podcast c’est quoi ?

Un podcast est un programme audio accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, portable, tablette, enceinte connectée, etc.). Ces programmes audio sont accessibles via des applications ou des sites dédiés. Tout comme les articles de The Conversation, nos podcasts sont disponibles gratuitement et sans publicité.

Pourquoi écouter un podcast ?

Grâce à son format « à la demande », le podcast permet d’écouter des émissions au moment où vous êtes disponible. L’écoute de podcasts se marie d’ailleurs très bien avec d’autres activités. Dans les transports ou lors d’une balade un beau jour de printemps, vous pouvez décider d’accompagner votre quotidien par l’écoute d’un contenu de qualité proposé par The Conversation.

Comment écouter un podcast ?

Depuis votre ordinateur

Si vous êtes sur ordinateur, vous avez simplement à cliquer sur le bouton « play » du bloc d’écoute présent dans chaque article associé à un podcast. Voici par exemple le bloc d’écoute d’un épisode de « Secrets de Terrain ».



Depuis votre smartphone ou tablette

À partir de votre smartphone, vous pouvez également écouter des podcasts en vous rendant sur le site de The Conversation France. Cependant, il est plus pratique d’utiliser une application dédiée afin d’être mis au courant de chaque sortie d’épisode.

Les iPhone et iPad disposent d’une application de podcast pré-installée, Apple Podcast. Pour écouter un podcast depuis une application, vous avez simplement à chercher le nom du podcast que vous voulez écouter et de choisir l’épisode. Depuis ces applications, il est également possible de s’abonner gratuitement via le signe « + » en haut de l’écran.

Vous pouvez également retrouver nos podcasts sur des applications dédiées à la musique comme Spotify ou Deezer ou autres… Le processus est le même, il suffit de rechercher le nom du podcast, de choisir l’épisode que vous souhaitez écouter et de vous abonner au podcast.

Nos podcasts sont également disponibles sur de nombreuses autres plates-formes : YouTube, Google podcasts, Soundcloud, Pocket Casts, etc. Vous pourrez y accéder facilement à partir du bloc ci-dessous.

L’ensemble des podcasts de The Conversation France est également accessible depuis la page dédiée sur le site web. Pour aller plus loin vous pouvez également écouter les podcasts produits par les autres éditions de The Conversation à partir de cette page.