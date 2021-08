Cómo mejorar el conocimiento de los estudiantes de ciencias de la salud sobre las vacunas

Disclosure statement

Este proyecto está financiado a través del programa Erasmus + de la Unión Europea Educating Vaccination Competence (EDUVAC) 2018-1-EL01-KA203-047691.

Carme Roure i Pujol, Evanthia Sakellari, Joan Carles Casas Baroy, Núria Gorchs-Font, Paola Galbany Estragués, and Xavier Palomar-Aumatell do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.