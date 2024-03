Cómo preparar a la comunidad educativa para luchar contra el suicidio juvenil

Disclosure statement

Este trabajo se enmarca en el proyecto PECT “Pobles Vius i Actius”, Operación “Formació i Tecnologia”, en el marco del Programa Operativo RIS3CAT y FEDER Cataluña 2014-2020. Está cofinanciado por la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Tarragona.

Fàbia Morales-Vives and Jorge-Manuel Dueñas do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.