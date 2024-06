Cómo pudieron afectar a la mente y el cuerpo de Julian Assange tantos años de aislamiento

Johanna Badcock es cofundadora y miembro del consejo de la Global Initiative on Loneliness and Connection. Recibe honorarios de consultoría de los Institutos Nacionales de Salud. Está afiliada a la Universidad de Australia Occidental.

Carol Maher recibe financiación del Medical Research Future Fund, el National Health and Medical Research Council, la National Heart Foundation, la Channel 7 Children's Research Foundation, el Departamento de Educación de SA, la Oficina de Desarrollo Infantil Temprano de SA, Preventive Health SA, el Departamento de Innovación y Habilidades de SA, la Oficina de Ocio, Deporte y Carreras de SA, Healthway, el Distrito Sanitario Local de Hunter New England, la Red Sanitaria Local de Adelaida Central, LeapForward, EML y el 15 Minute Challenge.

Partners

University of Western Australia provides funding as a founding partner of The Conversation AU.

University of South Australia provides funding as a member of The Conversation AU.

View all partners