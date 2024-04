Como um casal se separa? Anatomia matemática de uma queda

Anatomia de uma Queda, o filme da diretora francesa Justine Triet, vencedor do Oscar de melhor roteiro original, usa como MacGuffin a reconstrução da queda de um corpo para dissecar cuidadosamente a queda do relacionamento romântico do casal protagonista, Sandra Voyter e Samuel Maleski.

O processo de ruptura do relacionamento descrito no filme não é uma exceção, é um fenômeno predominante no mundo em que vivemos.

Os dados mostram altos níveis de fracasso no casamento em todo o mundo, com uma tendência geral de aumento desde o último terço do século passado.

Para alguns grupos de casamentos ocidentais, a porcentagem de casamentos que terminam em divórcio após 25 anos é de 50%, o que popularizou a afirmação de que “um em cada dois casamentos termina em divórcio”.

O casal do tudo ou nada

Na opinião de Triet, “é raro um relacionamento dar certo, a maioria deles é um inferno, e o filme pretende se aprofundar nesse inferno”.

Certamente, as estatísticas negativas de divórcio subestimam o número de relacionamentos infelizes. Talvez a maioria seja um inferno. Entretanto, outros relacionamentos não são apenas um sucesso duradouro: eles são melhores do que os relacionamentos jamais foram. Essa dicotomia - fracasso majoritário ou sucesso excepcional - parece resumir a situação do casamento contemporâneo no Ocidente, que tem sido chamado de tudo ou nada.

Estudos científicos estabelecem que os relacionamentos entram em declínio, ou seja, a qualidade ou a satisfação do relacionamento diminui com o tempo, em média. Alguns casais - os bem-sucedidos - interrompem seu declínio e se estabilizam em níveis satisfatórios para sempre. Mas a maioria dos relacionamentos cai parcimoniosamente até entrar em um estado de desconforto tão grande que o rompimento é uma questão de tempo.

O objetivo da ciência do relacionamento é entender essas quedas díspares, como e por que elas ocorrem.

A segunda lei da termodinâmica dos sentimentos

A psicologia dos relacionamentos diz que manter um relacionamento ao longo do tempo exige esforço. Isso é o que tem sido chamado de segunda lei da termodinâmica dos relacionamentos.

A teoria do tudo ou nada sugere que os casais bem-sucedidos exigem, além da compatibilidade, um investimento significativo em tempo e energia. Esses casais atingem um alto nível de satisfação, ao contrário daqueles que não conseguem fazer o esforço necessário e acabam se separando, como Samuel e Sandra no filme de Triet.

Por que alguns casais interrompem a queda e permanecem felizes para sempre? Como Samuel e Sandra, todos os casais inicialmente pertencem à mesma classe: os apaixonados que querem ficar juntos e felizes para sempre. Se também for considerado que eles são altamente compatíveis e dispostos a trabalhar juntos - casais homogâmicos, como são chamados -, eles formam um relacionamento que pode ser chamado de tipo Adão e Eva.

O modelo Adão e Eva

A análise matemática do modelo Adão e Eva confirma a teoria do tudo ou nada.

Os sistemas dinâmicos são a ferramenta matemática para entender a evolução de uma variável ao longo do tempo, no caso de relacionamentos românticos, a do sentimento de amor do casal. O fato de que o esforço é necessário para manter o relacionamento converte a dinâmica sentimental em um sistema dinâmico controlado por meio do esforço, com o objetivo de durar para sempre.

A teoria dos sistemas dinâmicos controlados mostra que um casal bem-sucedido requer um esforço exigente, acima do nível preferido (aquele que é preferido a priori), que também é difícil de manter ao longo do tempo. Aqueles que excepcionalmente conseguem manter essa lacuna de esforço também alcançam um relacionamento feliz e satisfatório. Acontece, porém, que é fácil para eles fracassarem na tentativa.

Matemática de uma queda assimétrica

Há momentos em que um relacionamento é caótico, às vezes você luta sozinho, às vezes com o outro e às vezes contra o outro. É assim que Sandra Voyter se expressa em um ponto do filme de Triet. Essa passagem dá uma ideia de como pode ser difícil governar o caos de todo relacionamento.

O relacionamento de Samuel e Sandra tem ingredientes em comum com o relacionamento de qualquer outro casal: o ponto de partida é muito alto - o sentimento está no ápice -, há uma abordagem comum de que o relacionamento nunca terminará, ambos estão dispostos a contribuir para a felicidade do relacionamento com um esforço individual que devem administrar separadamente, e ambos sabem que é provável que ocorra um choque ou distúrbio externo que altere o estado das coisas.

Os casais homogâmicos, avatares de Adão e Eva, são conhecidos por serem mais estáveis do que os casais não homogâmicos. Em geral, os casais são formados por membros que são diferentes em relação a alguma característica, por exemplo, socioeconômica, cultural ou religiosa. Nesse caso, eles são chamados de heterogâmicos.

A heterogamia mais elementar consiste na eficiência diferente dos membros para transformar o esforço em sentimento ou felicidade do casal. Essa disparidade pode levar a uma assimetria nos respectivos níveis de esforço a serem contribuídos em um relacionamento bem-sucedido, que também acabam sendo maiores do que os favoritos, como no caso dos casais homogâmicos.

O mesmo acontece no relacionamento de Samuel e Sandra: Samuel expressa em um ponto do filme que as coisas estão desequilibradas entre eles, e Sandra responde de forma convincente que não acredita na ideia de reciprocidade igual em um casal, o que ela considera francamente deprimente. Ela parece estar convencida de que os níveis de esforço do casal não devem ser iguais. Uma ideia que provavelmente será objeto de muito debate em todos os relacionamentos.

Quem se esforça mais?

Nossos recentes modelos computacionais para controlar a dinâmica de casais assimetricamente eficientes nos permitem simular a evolução da felicidade no relacionamento, tanto em ambientes menos incertos quanto com diferentes níveis de incerteza. As simulações sugerem que os dois parceiros devem se esforçar de forma assimétrica, fazendo com que Sandra tenha razão em sua réplica.

No filme, em uma cena típica de dinâmica negativa de casal, Sandra e Samuel se reprovam mutuamente pelos esforços que fazem ou deixam de fazer para manter o relacionamento. Ambos têm coisas a dizer, como em muitos casais reais. Em algum momento do roteiro, também fica implícito que Samuel se esforçou ou está se esforçando mais do que Sandra em seu relacionamento conjugal e familiar. Nossa análise mostra, talvez surpreendentemente, que o parceiro mais eficiente em transformar seu esforço em felicidade mútua deve fazer um esforço excessivo maior para manter o relacionamento. No filme, esse parceiro é Samuel.

Imagem extraída da Fig. 5 em J. Herrera e J.-M. Rey (2021) Plos One 16(12): e0260529

Um impacto externo

A análise também sugere que, quando o casal é submetido a um episódio de estresse devido a uma causa superveniente, ambos os parceiros devem aumentar sua diferença de esforço. Mas, além disso, a diferença do mais eficiente novamente deve aumentar relativamente mais. O relacionamento de Sandra e Samuel é submetido a um tremendo infortúnio, cujo impacto tem um efeito duradouro no cerne da história. É por isso que Samuel se sente muito mais estressado do que Sandra.

A matemática oferece um resultado alinhado com o enredo do filme: a lacuna contínua de maior esforço excessivo do parceiro mais eficiente, aumentada ainda mais em um período prolongado de crise sentimental, pode levar a um sentimento tão insuportável que só é resolvido com o rompimento do relacionamento. No caso do filme, aliás, com a queda de Samuel no vazio.