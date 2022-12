COP sur le climat, COP sur la biodiversité : voici pourquoi il faut une approche intégrée

Alizée Pillod est membre du Laboratoire de l'opinion climatique (CO-LAB), actuellement financé par le consortium Ouranos, en partenariat avec le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) du Québec. Elle a notamment reçu des financements du Département de Science politique de l'Université de Montréal, et est affiliée à divers centres de recherche (CECD, CPDS, CERIUM).

Partners

Université de Montréal provides funding as a founding partner of The Conversation CA-FR.

Université de Montréal provides funding as a member of The Conversation CA.

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) provides funding as a member of The Conversation FR.

View all partners