Coronavirus mingguan: selama dunia tetap di rumah, ke manakah pandemi ini mengarah?

Dari New York hingga Moskow, Johannesburg hingga Buenos Aires, coronavirus terus melanjutkan perjalanannya keliling dunia. Pada 5 April, hampir tiga bulan setelah Cina mengumumkan penemuan COVID-19, penyakit yang berhubungan dengan coronavirus, lebih dari 1,2 juta orang telah terinfeksi dan lebih dari 66.000 orang telah meninggal.

Sementara epidemi tampaknya terkendali di Cina, Amerika Serikat kini menjadi negara dengan angka pasien tertinggi karena pandemi ini. Di Eropa, akan muncul hasil dari langkah-langkah pengendalian dan karantina wilayah: di Italia, angka-angka kasus jumlah infeksi COVID-19 menunjukkan perlambatan.

Di seluruh dunia, berbagai negara sedang mengisolasi diri mereka satu demi satu, mereka menutup perbatasan dan membatasi masyarakatnya semakin lebih ketat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyambut baik upaya ini. Dunia kemudian melambat dan dapat menahan napas. Tapi untuk berapa lama?

Ketika para peneliti di seluruh dunia melanjutkan untuk mengurai konsekuensi dari situasi yang belum pernah terjadi ini dan mencari solusi dari krisis, jaringan global The Conversation terus bekerja dengan mereka untuk menginformasikan kepada Anda sebaik mungkn.

Ini adalah pengumpulan informasi mingguan kami dari ahli tentang coronavirus.

Nasib epidemi

Berapa lama kita harus hidup dengan COVID-19? Mungkinkah virus ini kembali? Sejarah dan pemodelan epidemi dapat membantu menemukan jawabannya.

Pemodelan epidemi besar pada masa lalu dapat menunjukkan bagaimana hal ini terungkap. Inilah yang dilakukan Adam Kleczkowski di Universitas Strathclyde Skotlandia dan Rowland Raymond Kao di Universitas Edinburgh.

Model Matematika . Chritian Yates di Universitas Bath Inggris menjelaskan bagaimana ahli epidemiologi membuat model untuk memprediksikan perjalanan epidemi. Ini merupakan alat penting untuk menginformasikan tindakan pemerintah.

Mengantisipasi epidemi. Menurut Éric Muraille di Université Libre de Bruxelles Belgia, sejarah mengajarkan kita bahwa epidemi tidak bisa dihindari. Inilah mengapa sangat penting untuk mengetahui bagaimana mengantisipasinya (dalam bahasa Prancis).

Nasib pandemi jelas akan bergantung pada senjata yang kita miliki untuk melawan virus corona.

Klorokuin? Parastou Donyai dari Universitas Reading Inggris menjelaskan bahwa meski telah banyak ditulis mengenai obat antimalaria, belum ada bukti seberapa efektif klorokuin dalam mencegah COVID-19.

Terapi dan vaksin. Ignacio López-Goñi di Universitas Navarra Spanyol membuat daftar berbagai uji coba terapi berbeda yang sedang berlangsung dan mengatakan ada harapan bagi terapi untuk mengobati pasien atau vaksin untuk mencegah infeksi.

Pandemi virus corona tidak boleh dibiarkan dan memperparah penyakit mematikan lainnya.

Tuberkulosis (TBC) dan AIDS. Emily Wong di Universitas KwaZulu-Natal Afrika Selatan memfokuskan perhatian pada fakta bahwa di Afrika Selatan, COVID-19 menambah epidemi yang telah ada. Para ahli khawatir pasien-pasien ini lebih berisiko terserang penyakit parah.

Penyakit keanekaragaman hayati

Seperti banyak penyakit menular yang menyerang manusia, pandemi COVID-19 adalah zoonosis: virus yang berasal dari hewan.

Kelelawar? - Sekali lagi, virus baru ini mungkin berasal dari kelelawar. Eric Leroy di Institut de Recherche pour le Développement Prancis menjelaskan mengapa mamalia ini menjadi “tersangka umum” untuk penularan virus ke manusia (dalam bahasa Prancis).

Tapi itu tidak adil untuk menyalahkan mereka, karena mereka memberikan kita kontribusi penting dan harus dilindungi, kata Peter Algona di Universitas California, Santa Barbara.

Daripada menyalahkan mamalia bersayap ini, kita lebih baik mempertanyakan bagaimana hubungan kita dengan alam dan keanekaragaman hayati.

Gejala krisis lingkungan global? Bisa jadi, tulis Philppe Grandcolas dan Jen-Lou Justine di Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) (dalam bahasa Prancis).

“Ini bukan tragedi bagi semua orang. Beberapa tetangga kami membaik karena kami telah pensiun dan tinggal di apartemen kami”, tulis Jérôme Sueur di MNHN. Lebih sedikit aktivitas manusia berarti lebih sedikit kebisingan, yang sebenarnya merupakan hal yang baik untuk burung di kota-kota kita, khususnya (dalam bahasa Prancis).

Karantina meninggalkan kelompok rentan

Semakin banyak dari kita yang sedang tertahan di rumah dengan harapan membatasi penyebaran virus dan menghilangkan ketegangan yang tak tertahankan pada sistem kesehatan. Tapi tidak semua orang sama dalam hal karantina. Beberapa kelompok memiliki risiko tertentu.

Orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang difabel. Di lembaga medis-sosial, mereka yang sudah rentan menjadi yang paling dirugikan selama karantina atau isolasi diri ini dilakukan, tulis Emmanuelle illion di Ecole des hautes etudes en sante publique (dalam bahasa Prancis).

Narapidana di penjara. (dalam bahasa Prancis) Ini juga kasus para tahanan, yang nasibnya mengkhawatirkan petugas penjara karena kedekatannya dengan penjara.

Mereka yang tidak bisa diisolasi. Alex Broadbent dan Benjamin Smart di Universitas Johannesburg menunjukkan bahwa ada beberapa yang tidak bisa diisolasi, atau bahkan dengan menerapkan cara menjaga jarak sosial yang memadai.

Spencer Platt/AFP

Selain risiko dari isolasi dan karantina, kepala negara juga menghadapi risiko politik: setiap langkah mereka dipelototi dan dikomentari.

Mengungkap ketidaksetaraan

Pandemi saat ini juga memperburuk ketidaksetaraan.

Pembelian berlebihan karena panik . James Lappeman di Universitas Cape Town berfokus pada pembelian panik yang dipicu oleh kepanikan virus corona. Namun ini memberi sorotan tajam pada ketidaksetaraan ekonomi.

Ketidaksetaraan. Pandemi mengungkapkan ketimpangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Afrika Selatan adalah kasus yang bisa dijadikan contoh, menurut Steven Friedman di Universitas Johannesburg.

Tapi krisis saat ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mencari cara mengurangi ketidaksetaraan dan untuk menguji pendekatan baru, terutama dari segi ekonomi.

“Uang helikopter (helicopter money)”, sebuah teori yang diciptakan oleh ekonom Milton Friedman pada 1970-an dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan dengan mendistribusikan uang secara langsung kepada penduduk, tulisan Baptiste Massenot di TBS Business School (dalam bahasa Prancis).

Dan pada akhirnya, sebagai sebuah penghormatan kepada “para pahlawan berbaju putih”, The Conversation telah menerbitkan serangkaian kesaksian dari para dokter dan peneliti yang bekerja di garis depan pandemi - dan memberikan saran tentang komunikasi yang seharusnya kita lakukan dengan orang-orang yang kita cintai.

