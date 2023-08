Coupure de l'internet : voici comment les gouvernements procèdent

Le gouvernement sénégalais a récemment coupé l'accès à Internet en réponse aux manifestations contre la condamnation du leader de l'opposition Ousmane Sonko. Il s'agit d'une tactique à laquelle les gouvernements ont de plus en plus recours en période de conflit politique, comme les élections ou les troubles sociaux. Les coupures peuvent être partielles ou totales, temporaires ou prolongées. Elles peuvent viser des plateformes spécifiques, des régions ou un pays tout entier.

Je suis une chercheure qui étudie les causes et les conséquences des interruptions d'accès à l'internet et de la censure dans divers pays africains ainsi que les mécanismes par lequels ces coupures fonctionnent.

Il est important de comprendre les aspects techniques complexes des coupures d'Internet, pour au moins deux raisons.

Tout d'abord, comprendre le fonctionnement d'une coupure d'internet permet de savoir s'il est possible de la contourner ou non. Cela permet de soutenir les communautés touchées.

Deuxièmement, le mode de fonctionnement d'une coupure permet de savoir qui en est responsable. Les acteurs responsables peuvent alors être amenés à rendre des comptes, tant sur le plan juridique qu'éthique.

Différentes formes d'arrêt nécessitent différents niveaux de sophistication technique. Les formes les plus sophistiquées sont plus difficiles à détecter et à imputer à un tiers.

Les gouvernements ont recours à deux stratégies courantes pour perturber l'accès à l'internet : perturbations du routage et filtrage des paquets.

Comment couper l'internet

Perturbations du routage

Chaque appareil connecté à l'internet, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone ou de tout autre appareil, se voit attribuer une adresse IP (protocole internet). Cette adresse lui permet d'envoyer et de recevoir des données sur le réseau.

Un système autonome est un ensemble de réseaux IP connectés sous le contrôle d'une seule entité, par exemple un fournisseur d'accès à internet ou une grande entreprise.

Ces systèmes autonomes s'appuient sur des protocoles - protocoles de passerelle frontière - pour coordonner le routage entre eux. Chaque système utilise le protocole pour communiquer avec d'autres systèmes et échanger des informations sur les routes internet qu'ils peuvent utiliser pour atteindre différentes destinations (sites web, serveurs, services, etc.).

Ainsi, si un système autonome, comme un fournisseur de services internet, retire soudainement ses routes de protocole de passerelle passerelle frontière, le bloc d'adresses IP qu'il administre disparaît des tables de routage. Cela signifie que les autres systèmes autonomes ne peuvent plus les atteindre.

Par conséquent, les clients qui utilisent les adresses IP de ce système autonome ne peuvent pas se connecter à l'internet.

Cette tactique empêche essentiellement la transmission d'informations. Les informations ne peuvent pas trouver leur destination et les utilisateurs de l'internet ne peuvent pas se connecter.

La perturbation des protocoles de passerelle frontière peut facilement être détectée de l'extérieur en raison des changements dans l'état de routage global. Elles peuvent également être attribuées au fournisseur d'accès à l'internet qui administre un certain système autonome.

Par exemple, des données suggèrent que la tristement célèbre coupure de l'internet en Égypte en 2011 - une coupure sans précédent du trafic internet dans l'ensemble du pays - était le résultat d'une altération des protocoles de passerelle frontière. On pourrait remonter jusqu'aux systèmes autonomes individuels et donc jusqu'aux fournisseurs de services internet.

Les perturbations des protocoles de passerelle frontière qui déconnectent complètement les clients de l'internet sont rares. Ces perturbations peuvent facilement être détectées par des observateurs extérieurs et remontées jusqu'à des organisations ou des fournisseurs de services individuels. En outre, l'arrêt de réseaux entiers est la forme la plus aveugle d'arrêt de l'internet et peut causer des dommages collatéraux importants à l'économie d'un pays.

Filtrage des paquets

Pour cibler un contenu spécifique, les gouvernements ont souvent recours au filtrage des paquets, qui consiste à ne fermer que certaines parties de l'internet.

Les gouvernements peuvent utiliser des techniques de filtrage de paquets pour bloquer ou perturber des contenus ou des services spécifiques. Par exemple, les fournisseurs d'accès à internet peuvent bloquer l'accès à des adresses IP spécifiques associées à des sites web ou à des services qu'ils souhaitent restreindre, comme 15.197.206.217 associé à la plateforme de médias sociaux WhatsApp.

Les gouvernements utilisent également de plus en plus la technologie deep packet inspection (ou Inspection des Paquets en Profondeur) comme outil de filtrage et de blocage de contenus spécifiques. Elle est couramment utilisée pour la surveillance. L'infrastructure d'Inspection des Paquets en Profondeur permet d'inspecter les paquets de données et donc le contenu de la communication. Il s'agit d'une approche plus personnalisée pour bloquer le contenu et rendre le contournement plus difficile.

Au Sénégal, les fournisseurs d'accès à internet ont probablement utilisé l'Inspection des Paquets en Profondeur pour bloquer l'accès à WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

Lorsque les coupures d'Internet sont effectuées par filtrage des paquets, seules les personnes se trouvant dans le réseau affecté sont en mesure de détecter la coupure. C'est pourquoi il faut recourir à la technique de sonde active pour détecter la coupure. Il s'agit d'une technique utilisée par les chercheurs en cybersécurité et les acteurs de la société civile pour étudier l'étendue et les méthodes de la censure de l'internet dans différentes régions.

Violation des droits

Bien que les deux stratégies les plus courantes soient les perturbations du routage et le filtrage des paquets, les gouvernements peuvent utiliser de nombreux autres outils. Par exemple, la manipulation du système de noms de domaine, les attaques par déni de service ou le sabotage pur et simple de l'infrastructure physique. Un aperçu détaillé des techniques est fourni par Access Now, une ONG qui défend les droits civiques numériques des personnes dans le monde entier.

Il est largement admis que les coupures d'Internet constituent une violation des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression. Cependant, les gouvernements développent des moyens de plus en plus sophistiqués pour bloquer ou restreindre l'accès à l'internet. Il est donc important de suivre de près la manière dont les fermetures de l'internet sont mises en œuvre. Cela permettra d'élaborer des stratégies de contournement et de demander des comptes à ceux qui les mettent en œuvre.