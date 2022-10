Crise à OD Martinique : l'intimidation n'a plus sa place dans les émissions de télé-réalité

La téléréalité Occupation Double, qui en est à sa sixième saison depuis la nouvelle mouture en 2017, fait beaucoup parler dans les dernières semaines. Le pic a été atteint dans les derniers jours, alors que certains commanditaires ont quitté le navire, ce qui a provoqué des bouleversements majeurs dans l'émission.

C’est que plusieurs des candidats d’OD Martinique ont déployé des stratagèmes d’intimidation qui ont rendu les épisodes difficiles à regarder pour le public.

Read more: « OD dans l’Ouest » : remue-ménage des modèles pour les gars et les filles

Les complots ayant mené aux élimination des candidats Jonathan et Tommy ont particulièrement suscité l’indignation de l’auditoire, qui a blâmé la production pour son inaction et pour son refus de désigner comme telle l’intimidation qui sévit cette année.

De la dynamique de marginalisation appliquée à Jonathan jusqu’à la récente élimination de Tommy, j’analyserai dans cet article la manière dont l’ostracisation s’est érigée en système au sein de la maison des gars à OD Martinique.

Doctorante en littérature et arts de la scène et de l’écran, mes recherches se situent à l’intersection des études féministes et audiovisuelles.

Une question de vibe

Lors de la saison 2021, l’intense affection unissant les candidats masculins avait été abondamment soulignée. Les adieux dramatiques des gars d’OD dans l’Ouest à leur confrère Jackson avaient à eux seuls constitué l’un des moments forts de l’automne.

Cette année, au contraire, l’ambiance est à couper au couteau dans la maison des garçons. C’est qu’un groupe de leaders négatifs, vraisemblablement mené par Philippe, Isaack, et Félix, a installé une dynamique toxique. Le cas du candidat Jonathan, éliminé suite à une manigance au terme de la troisième semaine de la saison, a servi à mettre en place un régime de violence psychologique intransigeant à OD Martinique.

Rappelons que Jonathan a d’abord été déconsidéré pour avoir réclamé davantage de respect de la part de Félix, qui avait interrompu une conversation de manière rustre. À partir de ce moment, aucune rédemption n’a été possible pour Jonathan, dont la moindre prise de parole ou d’action a ensuite été critiquée.

Pour justifier leurs stratagèmes d’intimidation, les garçons se sont armés de deux principaux arguments visant à les dédouaner : « On récolte ce que l’on sème » et « C’est une question de vibe, d’ambiance ». L’idée est donc de marginaliser un garçon jusqu’à le pousser au point de rupture, tout en le blâmant pour ses réactions négatives. L’isolement du marginal est alors promu comme une raison de plus pour le déconsidérer (si les garçons le rejettent, se disent les filles, il doit y avoir une raison valable qu’elles ne perçoivent pas), ce qui reconduit une logique culpabilisatrice selon laquelle il ne nous arrive que ce que l’on mérite. Si Jonathan éprouve du déplaisir, c’est parce qu’il aurait fauté et recevrait maintenant une juste punition.

Blâmer la victime

Pour justifier le complot contre Jonathan, les garçons ont soutenu que l’élimination était due à l’ambiance, se déresponsabilisant de la création d’une atmosphère toxique. Félix, Philippe et Isaack ont affirmé à plusieurs reprises qu’on ne peut leur reprocher de détester Jonathan et de le lui faire sentir :

C’est pas de notre faute si, quand il est là, on n’a pas de plaisir ; il ne fit juste pas avec nous, ce n’est pas de notre faute.

Affirmer que quelqu’un mérite le mépris car il nous met mal à l’aise est une forme de victim blaming : qu’une personne s’écarte de la définition de la norme d’un autre individu n’exonère pas de la respecter en tant qu’être complet et complexe. Ce type de rhétorique ne peut tenir la route que dans un système d’oppression où des dominants œuvrent à priver les autres des privilèges qu’ils se sont arrogés.

Lors de l’élimination de Jonathan, le cowboy au cœur tendre Jimy est manifestement bouleversé par la machination. Le dilemme qu’il ressent illustre comment, dans une situation d’intimidation, les témoins sont également mis en échec : Jimy est face à un faux choix dont toutes les issues aboutiront à des conséquences négatives. Soit il trahit ses valeurs en excluant Jonathan, soit il prend le parti de ce dernier, mais risque de subir le même sort. L’ostracisation sert ainsi de mise en garde : voici les représailles auxquelles vous vous exposez si vous n’entrez pas dans les rangs.

Problème de personnalité ?

Fraîchement débarqué sur le second tapis rouge au début octobre, Tommy a d’abord reconduit les codes habituellement prisés en audition d’OD : il a vanté ses qualités de séducteur et affirmé vouloir « brasser les cartes ». Dans une émission dont les alter ego de l’animateur se nomment « Capitaine Rebondissement » et « Lady Pagaille », il est normalement de bon ton d’avouer entretenir un penchant pour la discorde.

Mais Tommy n’était pas au courant que les règles ont changé à OD Martinique. Aussi, dès son arrivée dans la maison, les garçons reprochent à Tommy, confus, le ton prétendument frondeur de son autoportrait. Isaack annonce, en le fixant sans cligner des yeux et en insistant sur chacun de ses mots, que les propos de Tommy ne reflétaient sûrement pas son « vrai jour », et qu’il devra dorénavant montrer sa « vraie personnalité » (lire ici : ton assurance nous rebute, tu devras désormais afficher un comportement plus docile). Tommy, déconcerté, tente tout le reste de son aventure de se montrer pacifique, mais la situation continue de se dégrader lorsque le groupe désapprouve son intérêt envers Catherine.

Tommy finit par craquer, car la dualité entre sa vraie personne et le caractère que les garçons projettent sur lui est trop grande. Lorsqu’il fond en larme parce qu’il « ne se sent pas lui-même » et annonce vouloir quitter l’aventure, Isaack lui répond qu’il a l’impression d’avoir enfin accès au « vrai » Tommy. Il s’agit de détournement cognitif : la réalité est tordue de manière à ce que Tommy comprenne que l’état de vulnérabilité et d’angoisse dans lequel il se trouve serait sa « réelle personnalité », la seule qu’il est autorisé à incarner devant le groupe.

Les garçons, qui l’ignorent ou le discréditent depuis son arrivée, se précipitent alors tous sur Tommy pour l’embrasser sur le front et l’implorent de reconsidérer sa décision, de quoi embrouiller le nouveau venu encore davantage quant à la perception que les autres ont de lui.

Court-circuit dans le jeu de séduction

L’élimination de Jonathan a scellé la dynamique de pouvoir qui se répète ensuite sur Tommy : elle a conféré au boys club une impression de toute-puissance. N'ayant alors pas été ramenés à l’ordre par la production, ils semblent croire qu’ils peuvent désormais évincer n’importe quel participant lorsqu’ils le désirent.

Le jeu de séduction aux prémisses d’Occupation Double s’en trouve dès lors totalement court-circuité : les participants et participantes craignent de dévoiler leurs intérêts amoureux de manière sincère, puisque chaque geste peut justifier une mise à l’écart. Tommy se retrouve ainsi en très mauvaise posture lorsque l’animateur Jay du Temple insiste pour qu’il énonce devant les garçons avec quelle participante il veut bénéficier d’une activité : il bégaie, regarde autour, déglutit péniblement. Il voudrait nommer Catherine, mais il ne souhaite pas s’attirer l’ire des garçons. Il choisit alors une autre candidate, Kiana (la préférée de Philippe !), à qui il confie ne pas avoir sélectionné Catherine par crainte d’être éliminé.

À son retour, il tente de raconter son activité à ses colocataires hostiles, il monologue auprès d’Isaack et de Philippe qui cuisinent à quelques centimètres de lui sans lui répondre ni lui adresser un regard. Comme dans une meute de prédateurs sauvages, les mâles alpha se mettent à ignorer celui qu’ils ont désigné comme le maillon faible pour le retrancher encore davantage dans les marges.

La santé mentale n’est pas un jeu

Les participants et participantes semblent s’être complètement perdus dans leur jeu et avoir oublié que c’est au public que reviendra le choix d’élire le couple gagnant.

L’ostracisation vécue par Jonathan, puis par Tommy, est pénible à regarder pour le public car elle déclenche chez plusieurs des traumatismes reliés à l’école primaire et/ou secondaire. Considérant l'incohérence entre l’exclusion d’un candidat au comportement agressif en 2021 et la poursuite du jeu des participants intimidateurs, et devant la mise en place d'un système de rejet aussi violent, d'importants commanditaires ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec Occupation Double. La production a par la suite annoncé le retrait de Philippe, Isaack et Félix.

Voici certainement une occasion pour la production d'OD de se questionner et de revoir ses méthodes de casting, puisqu'on voit de plus en plus en audition des candidats et candidates vanter leur propension à semer la zizanie et à piquer des colères. En se fiant sur les éditions passées, on peut présumer que les candidats problématiques objecteront qu’ils ont tout de même « donné un bon show ».

Mais la réaction forte du public appelle à une remise en question de fond : à la télévision en 2022, la violence psychologique ne saurait être plus longtemps banalisée et réduite au statut de « bisbille ».

Mais, surtout, la santé mentale et émotionnelle d’autrui n’est pas un jeu.