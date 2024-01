De la brebis Dolly au singe rhésus : une brève histoire du clonage

Nous venons d’apprendre le clonage d’une nouvelle espèce de primate, un singe rhésus (Macaca mulatta). Ce travail a été réalisé par une équipe de chercheurs en Chine, le même laboratoire qui, il y a six ans, avait déjà démontré le clonage d’une autre espèce de primate : le macaque mangeur de crabe. C’est à ce jour les deux seules espèces de primates clonées.

Dolly, une star de la science

Cette recherche, ainsi que le mot clonage font immédiatement penser à la brebis Dolly. Si vous demandez à n’importe qui dans la rue s’il connaît Dolly, je suis sûr que la plupart répondront par l’affirmative, car ils ont certainement entendu parler du premier animal cloné à partir de cellules adultes. Cela n’arrive qu’à un petit nombre de recherches scientifiques : les rares qui parviennent à franchir le seuil de l’intérêt spécialisé et à atteindre l’ensemble de la société. Selon moi, il y a un avant et un après dans la popularisation de la science avec Dolly.

La publication dans le magazine Nature de la naissance de Dolly, en février 1997, a provoqué une multitude de réactions et d’articles, des plus sensés et raisonnables aux plus imaginatifs, craignant que le clonage animal n’atteigne l’homme, ce qui a été rapidement interdit et ne s’est pas produit.

Juraj Kamenicky/Shutterstock

Ce qui est certain, c’est que l’équipe de chercheurs écossais du Roslin Institute à l’origine de ce travail a prouvé ce que Hans Spemann, embryologiste allemand et lauréat du prix Nobel, avait anticipé 70 ans plus tôt, lorsqu’il avait réalisé une expérience pour montrer que le noyau d’une cellule ne perdait pas ses composants lorsqu’il se transformait en une cellule plus spécialisée. Que tout noyau d’une cellule du corps d’un animal conservait la capacité d’entretenir à nouveau un développement embryonnaire complet, ce qui permettait d’obtenir un animal cloné.

Au cours des années 1950 et 1960, plusieurs chercheurs ont démontré que le clonage était possible, en utilisant différentes espèces d’amphibiens. Les travaux de John Gurdon, un embryologiste britannique qui a utilisé des grenouilles africaines pour démontrer qu’il pouvait obtenir des animaux adultes à partir des noyaux des cellules intestinales de têtards, sont particulièrement remarquables.

Cependant, le travail a été beaucoup plus long avec les mammifères. Il a fallu attendre plus de 30 ans pour que l’équipe de chercheurs dirigée par Ian Wilmut et Keith Campbell annonce au monde la naissance de Dolly.

Après 300 tentatives

La technique utilisée pour produire la brebis Dolly était relativement simple. Le matériel génétique d’un ovule a été vidé et le noyau d’une cellule adulte a été inséré. Après une étincelle électrique et l’implantation de l’embryon reconstruit dans l’utérus d’une femelle, un animal cloné a pu être obtenu avec un très faible rendement. Dolly a été la seule brebis née après près de 300 embryons reconstruits.

Après le mouton, d’autres espèces de mammifères ont été clonées, en adaptant à chaque fois la méthode aux spécificités de la biologie reproductive de chaque espèce, ce qui était loin d’être simple.

Les premières vaches et souris ont été clonées en 1998. Un an plus tard, c’était le tour de la première chèvre. Le premier porc cloné est né en 2000 et deux ans plus tard, c’était un chat et un lapin. En 2003, les premiers clones de rats et de chevaux ont été obtenus, tandis que le chien n’a été cloné qu’en 2005.

L’heure des primates

La crainte que la technique du clonage ne parvienne jusqu’à l’homme a progressivement perdu de son intérêt au fur et à mesure que l’on s’apercevait de la difficulté de l’essayer chez les espèces de primates (dont l’humain fait partie). En effet, ce n’est qu’en 2018 qu’une équipe de chercheurs chinois a annoncé le clonage du macaque crabier, la même équipe qui vient d’annoncer celui du singe rhésus.

Tant dans l’expérience de 2018 que dans celle en cours, ce laboratoire fait état de très faibles efficacités de clonage, inférieures à 1 %. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus avec Dolly, 27 ans plus tard. Cela confirme qu’il est possible de cloner des primates, mais la méthode reste très inefficace pour une éventuelle utilisation en recherche biomédicale.

De plus, de telles expériences sur les primates non humains sont interdites en Europe, sauf si elles concernent des maladies très graves et mortelles qui nous affectent ou touchent ces espèces.

Une utilité limitée

À quoi a donc servi le clonage animal ? Tout d’abord pour étudier les premiers stades du développement embryonnaire des mammifères. En 2012, le prix Nobel de médecine a été décerné à John Gurdon, le cloneur de grenouille, et à Shinya Yamanaka, qui a déchiffré les gènes nécessaires pour reprogrammer un noyau de n’importe quelle cellule en cellule souche. Le prix n’a pas reconnu les mérites de l’équipe écossaise responsable de Dolly, probablement en raison d’une série d’incidents malheureux et d’allégations entourant l’expérience, qui était destinée à être l’un des jalons du siècle.

Le clonage d’animaux de ferme (vaches, moutons, chèvres, porcs, lapins…) a permis d’obtenir des animaux génétiquement modifiés d’une manière beaucoup plus simple et efficace, en utilisant des noyaux de cellules génétiquement modifiées précédemment qui ont donné naissance à ces animaux avec la même modification génétique.

Les porcs actuellement utilisés pour la xénotransplantation ont été obtenus grâce au clonage. Et aussi de nombreux autres modèles animaux pour l’étude des maladies humaines dans d’autres espèces que la souris, qui était jusqu’alors l’une des rares à pouvoir être facilement modifiée génétiquement.

Cependant, la pertinence des techniques de clonage a considérablement diminué après 2013, avec l’apparition des outils d’édition de gènes CRISPR, capables de modifier le génome de n’importe quel animal d’une manière extrêmement simple et très efficace. Il n’était plus nécessaire d’utiliser des techniques de clonage sophistiquées et peu efficaces pour obtenir des animaux ayant subi certaines modifications génétiques : les outils CRISPR y parvenaient plus facilement et plus directement.

Nous accueillons donc une nouvelle espèce dans le club des mammifères clonés : le singe rhésus, un primate comme nous. Mais une fois de plus, nous constatons la très faible efficacité de la technique, car il est difficile de la reproduire en dehors du laboratoire qui a réalisé cette percée. Dans ce cas, les chercheurs ont dû modifier à nouveau la méthode de clonage, en remplaçant les cellules de l’embryon qui donnera naissance au placenta, pour réussir.

Cette dernière expérience ne fait que nous convaincre, une fois de plus, de l’inutilité, du caractère techniquement inabordable et éthiquement injustifiable, ainsi que de l’illégalité, d’une expérience de clonage sur des êtres humains.