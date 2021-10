De nouvelles perspectives pour le recyclage de plastiques : une avancée pour l’environnement

En quelques dizaines années, et après avoir pris enfin conscience que nos bouteilles en plastique finissaient en microplastiques dans l’océan, on est passé du « plastique c’est fantastique » au « plastic-bashing ». Dans ce contexte, certains semblent vouloir même se débarrasser totalement et radicalement des matières plastiques, une famille de matériaux aux propriétés inégalées et aux usages multiples. Ils préconisent en remplacement, par exemple, l’utilisation d’autres matériaux qui auraient une meilleure image, tels que le papier.

Originellement, le terme « plastique » ne fait nullement référence à l’origine du matériau mais à son comportement. Aussi les « bioplastiques » issus de la biomasse (nature) sont aussi des matières plastiques. Ils ont le même type de comportement, voire les mêmes structures chimiques, que certains autres issus de ressources fossiles. Le terme « plastique » a été très récemment défini par la Commission européenne dans une directive sur les plastiques à usage unique en précisant que c’est un matériau à base de polymères, en excluant les polymères « naturels » non modifiés.

Certains éléments ne sont pas intuitifs, par exemple, certains polymères issus de ressources fossiles sont biodégradables, compostables alors que d’autres, pourtant issus de la biomasse (nature) ne le sont pas notamment sur des temps courts. C’est le cas par exemple de certains composés phénoliques tels que les lignines issus du bois.

Autre exemple, pour revenir à la référence précédente au papier, ce matériau aux propriétés remarquables n’est malheureusement pas totalement « environnemental ». Au-delà des procédés de production de la pâte à papier, il ne faudrait pas oublier que dans la formulation de ce matériau et pour lui apporter de vraies propriétés d’usage (tenus à l’eau, aux graisses…), on rajoute pendant le procédé en quantités non négligeables de différents polymères synthétiques, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser problème lors du recyclage de ce matériau. Sans ces ajouts, ce matériau ne serait qu’un « buvard » formé de fibres cellulosiques et de charges minérales.

Un autre exemple : on entend souvent plébisciter la biodégradation par compostage des matières plastiques. Pourtant, cette approche très intéressante présente des limites majeures. En effet, la biodégradation génère in fine des gaz à effet de serre, tels que le gaz carbonique et le méthane, qui sont difficilement valorisables avec une perte énorme de richesses notamment structurales par rapport au matériau initial. De plus, seuls quelques polymères sont biodégradables qu’ils soient issus de la biomasse, tel que l’amidon, ou synthétique, issus des ressources fossiles, tel que par exemple le polycaprolactone. Enfin, on attend souvent des matériaux, de longues tenues dans le temps dans une très grande majorité des usages. Vous n’attendez pas que le clavier de votre ordinateur se biodégrade, par exemple. Vous voulez le garder intact et fonctionnel le plus longtemps possible.

La recherche s’est emparée de la question des matières plastiques et de l’environnement depuis fort longtemps. Par exemple, la question problématique de la fin de vie des matières plastiques est abordée depuis des décennies dans différents laboratoires de recherche. Cette tendance s’est très largement amplifiée pendant cette dernière décennie dans un contexte de fortes attentes sociétales. Actuellement tout s’accélère aussi dans ce domaine de la recherche. Le nombre d’appels à projets dans ce domaine, les possibilités de financement explosent, et pas uniquement au niveau régional ou national. L’Europe a financé de très nombreux projets dans le cadre d’Horizon 2020 (H2020) et le programme actuel « Horizon Europe » ne fait qu’amplifier cela au service global de l’innovation et de la science en Europe.

Dans ce contexte global, notre laboratoire, qui s’était saisi du thème des matières plastiques pour l’environnement il y a environ 25 ans, a récemment développé une nouvelle approche de recyclage novateur de matériaux plastiques en fin de vie, suite à différents projets financés par l’Europe et l’Université, au travers de ses fondations.

Comme le montre l’exemple très récent de Carbios (France) dans le domaine du PET (Bouteilles d’eau…), la R&D dans le domaine du recyclage s’est aussi récemment orientée vers la dégradation enzymatique contrôlée pour recycler des matières plastiques.

Les enzymes sont des protéines avec des activités catalytiques il sont produits par différents micro-organismes tels que des bactéries ou des champignons. En mettant en contact des enzymes avec les matières plastiques en fin de vie, on produit des briques moléculaires. À partir de ces briques, on va pouvoir obtenir une seconde génération de polymères par synthèse chimique. La première étape enzymatique permet la déconstruction du matériau et la seconde étape permet la construction d’un nouveau matériau. Comme une vieille maison que l’on déconstruit en récupérant les briques pour en reconstruire une toute neuve.

Cette approche circulaire peut être bouclé un très grand nombre de fois.

Notre équipe de recherche a développé récemment cette approche de biorecyclage sur une famille de polymères difficile à recycler que sont les Polyuréthanes. Il s’agit de la cinquième famille de matières plastiques. Les Polyuréthanes sont formés de groupes chimiques appelés « uréthanes », lesquels sont obtenus par réaction rapide entre des polyols, des molécules qui portent des fonctions alcools (-OH) et d’autres, des polyisocyanates, à base de groupements isocyanates (-NCO) lesquels sont connus pour être particulièrement toxiques avant de réagir.

Les polyuréthanes c’est avant tout des mousses (65 %). Vous êtes sûrement assis sur des mousses polyuréthane que vous trouvez aussi dans les matelas, les sièges auto, l’isolation thermique dans les bâtiments…

Ces mousses ont une structure dite « réticulée » cela veut dire que, si vous les chauffez, elles ne se ramollissent pas avant de se dégrader et carboniser.

Il est donc impossible de faire du recyclage en faisant fondre la matière comme cela se fait communément pour les thermoplastiques, tel que le PET.

Ces polyuréthanes ont des propriétés exceptionnelles pour l’économie d’énergie dans le bâtiment, l’amortissement… mais ils posent actuellement des problèmes en fin d’usage. On les retrouve par exemple en trop grande quantité dans les microplastiques. En effet, résistants et souvent de très faible densité (mousses), ils se dispersent facilement dans la nature après usage.

Au-delà des groupes uréthanes (-NCOO-) qui sont connus pour être particulièrement résistants, ces plastiques portent aussi des groupes ester (-COO-). Ce sont ces derniers qui sont cassés en utilisant des enzymes en préservant les groupes uréthanes intacts.

Pour casser ces fonctions ester, il existe une large famille d’enzymes : les estérases. Une fois le réseau cassé, déconstruit, par ces enzymes, on obtient des briques moléculaires qui portent des groupes chimiques actifs. Ceux-ci vont pouvoir être utilisés pour synthétiser une seconde génération de polymères tels que des polyuréthanes, et ceci sans utiliser de composés toxiques. Au-delà du recyclage des mousses en fin d’usage, faire des polyuréthanes sans ajout de composés toxiques est aussi un point majeur de l’ensemble de la démarche !

Une nouvelle vie est donc possible pour les mousses usagées (matelas…), pour éviter qu’elles ne terminent en fines particules dans l’environnement. Cela permettrait, de leur donner une nouvelle vie en les transformant en chaussure de sport, par exemple, ou en de nouvelles mousses.

Afin de pouvoir profiter de ces dernières avancées, un changement d’échelle est actuellement amorcé, du niveau du laboratoire vers l’échelle pilote dans un premier temps.

En combinant chimie et biotechnologie, nous pouvons aujourd’hui faire de nouveaux matériaux avec une approche respectueuse de l’environnement mais aussi circulaire, dans un contexte de développement durable ! On parle de « bioéconomie circulaire » !