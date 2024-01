Declínio dos primatas ameaça a sobrevivência da Mata Atlântica brasileira

Você sabe o que é dívida de extinção?. Ela está relacionada a mudanças ambientais que afetam os seres vivos em longo prazo. Os ecossistemas geralmente passam por alterações profundas e aceleradas que produzem efeitos que nem sempre são óbvios a olho nu. Essas mudanças geralmente são de origem antropogênica, ou seja, causadas ou desencadeadas por seres humanos.

Nesses casos, as espécies afetadas podem persistir por períodos relativamente longos (por exemplo, várias décadas ou até séculos), mas sob condições ecológicas que não permitem que elas mantenham populações geneticamente viáveis. Isso geralmente ocorre com espécies de plantas e animais que têm ciclos de vida longos, como certas espécies de árvores.

Assim, algumas populações de sequoias ou teixos podem sobreviver em condições ecológicas mínimas por longos períodos (em escala humana), mas isso não significa que sua existência esteja garantida a longo prazo (em escala geológica). Isso resulta em uma dívida de extinção.

Tais situações podem ocorrer em qualquer ecossistema do mundo, inclusive em florestas tropicais e subtropicais. De fato, vários estudos mostraram que a perda acelerada de biodiversidade está ocorrendo em diferentes continentes, com o risco de extinção em massa de espécies.

Os primatas da Mata Atlântica

Quando pensamos nessa questão no contexto brasileiro, é fácil preocupar-se com a Amazônia. Mas ela não é a única que está pagando o preço da dívida de extinção. O Cerrado, a Caatinga e, principalmente, a Mata Atlântica também sofrem.

Na condição de um dos biomas mais ricos e diversificados do mundo, a Mata Atlântica brasileira abriga um grande número de espécies de primatas. Muitas delas são endêmicas, e correm sério risco de extinção. É o caso, por exemplo, do muriqui do sul (Brachyteles arachnoides) e do muriqui do norte (Brachyteles hypoxanthus), duas das maiores espécies de primatas arbóreos do Novo Mundo.

Espécies menores e endêmicas de primatas, como os micos-leões (Leontopithecus rosalia, L. chrysopygus, L. chrysomelas e L. caissara), também estão ameaçadas de extinção. Outros, como os guaribas ou bugios marrons (Alouatta guariba), que eram relativamente frequentes e abundantes até alguns anos atrás, foram dizimados pelos recentes surtos de febre amarela que afetaram o leste e o sul do Brasil. Mas todas as espécies de primatas da Mata Atlântica têm em comum o fato de sobreviverem em fragmentos florestais isolados de dimensões muito variadas, cercados por plantações e pastagens.

Consequências para as árvores

As interações mutualísticas são um tipo de relação ecológica em que indivíduos pertencentes a duas ou mais espécies obtêm benefícios. Esse é o caso de muitas das interações que ocorrem entre vertebrados com hábitos frugívoros e plantas que produzem frutos carnudos. Nesses casos, as plantas produzem a polpa carnuda e nutritiva dos frutos que é utilizada pelos vertebrados frugívoros e, “em troca”, muitas de suas sementes podem ser distribuídas em locais favoráveis à germinação e ao crescimento das plantas.

Recentemente, descobriu-se que os impactos antropogênicos que afetam as interações entre animais e plantas envolvendo animais frugívoros de médio a grande porte, como os primatas arborícolas, muitas vezes resultam em dívidas de extinção que afetam várias espécies de árvores.

As árvores que produzem sementes grandes e sementes protegidas por cápsulas muito fibrosas dependem muito desse tipo de frugívoro para dispersar suas sementes de forma eficaz pela floresta. Assim, quando grandes primatas e outros vertebrados frugívoros são extintos em escala local, regional ou global, as plantas que eles dispersaram são afetadas.

Um estudo recente, publicado pelo Centro de Recursos de Biodiversidade Animal (CRBA) da Faculdade de Biologia da Universitade de Barcelona, fornece uma série de evidências nesse sentido. Esse trabalho de pesquisa mostra como o desmatamento, a fragmentação do habitat e as doenças afetaram os primatas da Mata Atlântica no sudeste e no sul do Brasil, e como as interações ecológicas das quais eles participam ou costumavam participar mudaram.

Este estudo adverte que o empobrecimento progressivo das redes de interações mutualísticas entre animais frugívoros e as plantas das quais se alimentam está colocando em risco a própria sobrevivência dessas florestas.

Os efeitos das mudanças climáticas

Essas ameaças são agravadas pelas mudanças climáticas, que, em curto prazo, aumentarão a frequência de incêndios florestais e, em médio e longo prazo, poderão converter grandes áreas de floresta em savanas abertas, que são inadequadas ou impróprias para primatas arborícolas. Em um contexto de intensa fragmentação florestal, com áreas de floresta isoladas umas das outras e cercadas por cultivo intensivo de cana-de-açúcar ou soja, esses efeitos tendem a ser exacerbados.

Algumas estimativas sugerem que o metano e o carbono orgânico armazenados no permafrost do hemisfério norte podem ser equivalentes a quase o dobro da quantidade de dióxido de carbono atualmente na atmosfera. O aumento das temperaturas está descongelando rapidamente o permafrost e liberando grandes volumes desses gases.

Embora essas estimativas possam variar, com valores mais altos ou mais baixos, as evidências sugerem que o degelo acelerado do permafrost pode ser um fator de grandes desequilíbrios climáticos. Igualmente preocupante é a perda de grandes áreas de gelo polar e a redução acelerada de sua capacidade de refletir a luz e de absorver pouco calor.

Em resumo, estamos abrindo a caixa de Pandora. A questão agora é se seremos capazes de fechá-la rapidamente e reverter os efeitos que já foram postos em movimento.