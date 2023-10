Descoberta de estrutura de madeira de meio milhão de anos mostra que erramos ao subestimar nossos ancestrais mais antigos

Para a maioria das pessoas, as tecnologias complexas separam os seres humanos modernos de seus ancestrais que viveram na Idade da Pedra, milhares ou centenas de milhares de anos atrás. No mundo atual, que muda rapidamente, as tecnologias mais antigas, mesmo aquelas de alguns anos atrás, são frequentemente descritas de forma desdenhosa como “Idade da Pedra”.

Esses termos servem para nos desconectar de nossos parentes antigos, que eram muito mais sofisticados do que às vezes pensamos.

Uma equipe liderada pelo arqueólogo Larry Barham, da Universidade de Liverpool, publicou recentemente evidências robustas e bem datadas do uso mais antigo conhecido da tecnologia da madeira. A estrutura de madeira, juntamente com artefatos, data de 476.000 anos atrás e foi escavada de depósitos alagados em Kalambo Falls, Zâmbia.

Esse sítio arqueológico é famoso por produzir vestígios de desenvolvimento cultural humano que datam de centenas de milhares de anos atrás.

As evidências extremamente bem preservadas encontradas por Barham e seus colegas incluem, entre outras coisas, uma cunha (um tipo de ferramenta de madeira), um bastão de escavação, um tronco cortado com a ajuda de ferramentas e um galho com um entalhe.

Mas por que, na era da IA e da robótica, a tecnologia da madeira de quase meio milhão de anos atrás deveria gerar tanto interesse tanto dos cientistas quanto do público?

As evidências de Kalambo Falls demonstram uma capacidade notável dos primeiros hominídeos (parentes humanos antigos) de obter madeira e moldá-la com ferramentas.

Eles eram capazes de produzir não apenas uma variedade de outras ferramentas, mas também estruturas sofisticadas de madeira. Não sabemos exatamente que espécie produziu a estrutura, mas Homo heidelbergensis ou uma espécie semelhante a Homo naledi podem ser candidatos, entre outros.

Esses resultados têm implicações de longo alcance para nossa compreensão de como os materiais sustentáveis eram usados no início da Idade da Pedra. Também lançam luz sobre as capacidades dos primeiros hominídeos.

Professor Larry Barham, University of Liverpool , Author provided (no reuse)

Da especulação ao fato

Arqueologia é o estudo da história profunda e recente usando os restos de coisas deixadas por pessoas que vieram antes de nós. Entretanto, essas histórias são tendenciosas em favor de coisas que sobreviveram à passagem do tempo ou que se deterioraram, mas deixaram rastros.

Os seres humanos viveram na era conhecida como Idade da Pedra por quase 99% da história humana. A Idade da Pedra Primitiva é considerada a primeira e talvez a mais longa “era tecnológica”, estendendo-se de quase quatro milhões de anos atrás a 300.000 anos atrás.

Sabemos mais sobre ferramentas de pedra durante essa fase inicial do desenvolvimento humano, em parte porque os materiais inorgânicos, como as rochas, são quase indestrutíveis em comparação com aqueles feitos de materiais perecíveis, como a madeira.

De fato, a madeira é muito escassa em depósitos pertencentes ao início da Idade da Pedra, exigindo condições excepcionais de preservação para não se deteriorar. Ela sobrevive apenas em ambientes extremamente secos, como desertos, ou em condições extremamente úmidas, como foi o caso das Cataratas de Kalambo.

Professor Larry Barham, University of Liverpool , Author provided (no reuse)

Dada a escassez de evidências, a prova direta do uso intencional da madeira de mais de 400.000 anos atrás transforma radicalmente nossa compreensão da antiguidade da madeira como tecnologia e há quanto tempo os hominídeos interagem com esse material versátil. Eles a utilizavam para fabricar ferramentas, construir abrigos, obter alimentos e, talvez, até mesmo como combustível em suas vidas diárias.

Embora os pesquisadores suspeitassem que a tecnologia da madeira fosse amplamente utilizada pelos primeiros hominídeos, sem evidências concretas e diretas, não podíamos aceitar isso como fato. A arqueologia é um campo de estudo baseado em descobertas e evidências - ver para crer. A descoberta de Kalambo Falls transformou a especulação em fato, mudando nossa compreensão da história da tecnologia.

Beneficiando o meio ambiente

No entanto, parte do desafio vem de conceitos da história humana que podem ser descritos como progressistas ou lineares, que consideram a história como um avanço inevitável em direção à modernidade por meio de conquistas científicas e tecnológicas.

No passado, alguns cientistas consideravam que as mentes dos primeiros hominídeos eram mais limitadas em comparação com as dos humanos modernos. Eles acreditavam que a tecnologia e a cultura melhoravam em sofisticação à medida que o tamanho do cérebro humano aumentava, passando de um estado “simples” para o mundo complexo, dominado por algoritmos, em que vivemos hoje.

Professor Geoff Duller, Aberystwyth University

Apesar do fato de o tamanho do cérebro ter aumentado com o tempo e de a tecnologia ter mudado, é possível que aqueles que vieram antes de nós tivessem uma compreensão impressionante dos materiais ao seu redor e cuidassem do ambiente.

A construção de madeira intencionalmente moldada em Kalambo Falls é uma ilustração de design, tecnologia e criatividade, usando o que, no mundo atual, chamaríamos de tecnologia verde.

As noções de “progresso” estão profundamente arraigadas na cultura. Isso também pode ser um representante do excepcionalismo dos seres humanos modernos (Homo sapiens_), a crença de que há algo único ou exemplar em nossa espécie em comparação com os hominídeos anteriores. Se deixarmos essas noções de lado, podemos reconhecer que as chamadas “tecnologias atrasadas” podem beneficiar muito o meio ambiente e o planeta.

O fato de a madeira ser perecível faz dela um material mais sustentável, ao contrário de alguns materiais de construção modernos que são quase indestrutíveis e deixam ruínas visíveis. A fabricação desses materiais modernos também emite gases de efeito estufa que contribuem para a mudança climática.

É claro que há riscos associados ao uso da madeira como material de construção, como incêndio e deterioração. Mas, em situações apropriadas, devemos continuar nossa longa tradição de construir com madeira. Talvez os antigos não fossem tão retrógrados, mas sim mais progressistas do que nós quando se trata de cuidar do planeta por meio de uma tomada de decisão sólida.

Em resumo, as evidências de Kalambo Falls sugerem que, pelo menos algumas vezes, os primeiros hominídeos conseguiram aproveitar outros materiais além da pedra para suas necessidades cotidianas, incluindo a fabricação de ferramentas e abrigos. Eles também podem ter conseguido usar os recursos de seu ambiente para obter combustível e remédios.

No entanto, precisamos de evidências mais diretas, voltando aos primórdios da Idade da Pedra para demonstrar como aqueles que vieram antes de nós usavam e trabalhavam com a madeira. Mais descobertas como essa podem até nos levar a renomear a poderosa Idade da Pedra como a Idade da Madeira.