Développement de la filière hydrogène : quels usages privilégier ? Quels défis surmonter ?

Disclosure statement

Les recherches de Carine Sebi ont bénéficié de financements dans le cadre de la chaire « Energy for Society » de Grenoble École de management.

Les recherches d'Anne-lorène Vernay ont bénéficié de financements dans le cadre de la chaire « Energy for Society » de Grenoble École de management.

Les recherches de Nuria Moratal ont bénéficié de financements dans le cadre de la chaire « Energy for Society » de Grenoble École de management.

Julien Lafaille and Sébastien Houde do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.