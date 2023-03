Dormir moins de 6 h par nuit diminue la réponse immunitaire induite par la vaccination

Disclosure statement

Eve Van Cauter n'a pas de conflit d'intérêt financier à déclarer en lien avec ce travail. Elle est membre du conseil consultatif scientifique de Sleep Number Corporation (Minneapolis, MN, USA), consultante pour Calibrate Health, Inc (Delaware, USA) et directrice d'un projet de recherche sur le thème « Circadian Misalignment in Adrenal Insufficiency » financé par Takeda Pharmaceutical Company.

Karine Spiegel does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.