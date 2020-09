Dossier: Un monde meilleur

Petit tour du monde à la rencontre de celles et ceux qui, par leurs idées, leurs initiatives, leurs actes, tentent de rendre le monde plus libre et plus égalitaire.

De l'émergence d'un rap féministe pour dénoncer le harcèlement sexuel en Amérique latine, en passant par les écrits religieux ré-interprétés par les femmes musulmanes et juives, aux besoins de liberté et de plus solidarité qui émergent post-confinement, le monde se réinvente en dépit de nombreux freins politiques et sociétaux.

Les mouvements populaires et les activistes vont-ils réussir aujourd’hui là où ils ont échoué il y a 10 ans, à la suite de la crise financière ?

La Cour suprême vient de voter une loi qui proscrit la discrimination au travail des personnes LGBTQ+, au grand dam de Donald Trump.

Sebastien Bozon/AFP

Moteur des combats féministes, l’Amérique latine a vu émerger au cours des dernières années un large mouvement de rap engagé.

En hébreu comme en arabe, Dieu n’est pas genré, et dans l'islam, Il n’est pas désigné comme « père ». Retour sur le combat féministe d’intellectuelles et pratiquantes juives et musulmanes.

La singularité d’une mise en place d’un revenu RECRE est de reposer sur la création monétaire et non pas sur le principe de la redistribution.

Dans le contexte actuel, satisfaire par soi-même quelques besoins vitaux permet de recouvrer un peu de sentiments de capacité et de liberté. Les espaces loin des villes le permettent.