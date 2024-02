El océano Atlántico se dirige a un punto de inflexión que puede desencadenar un cambio climático extremo en cuestión de décadas

Disclosure statement

René van Westen recibe fondos del Consejo Europeo de Investigación (proyecto ERC-AdG 101055096, TAOC).

Henk A. Dijkstra recibe fondos del Consejo Europeo de Investigación (proyecto ERC-AdG 101055096, TAOC).

Michael Kliphuis does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.