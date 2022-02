El polen nos dice que la peste negra fue terrible pero no tanto

Disclosure statement

Adam Izdebski recibe financiación de la Fundación Alemana de Investigación (DFG) y del Centro Nacional de Ciencia (NCN) de Polonia. Es miembro del Grupo Asesor Internacional sobre Historia y Política Medioambiental.

Tim Newfield recibe financiación de la Georgetown Environmental Initiative. Es jefe de proyecto de la Iniciativa sobre Investigación y Cambio Climático

Alessia Masi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.