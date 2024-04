Eleições americanas: Joe Biden e o desafio do voto hispânico

36,2 milhões de eleitores potenciais, 4 milhões a mais do que em 2020 e cerca de 15% do eleitorado total dos EUA. Esse é o peso potencial do eleitorado hispânico na eleição presidencial de novembro de 2024, que promete ser difícil para o presidente Biden.

É certo que, tradicionalmente, nem todos os americanos com mais de 18 anos de origem hispânica estão registrados para votar, e sua taxa de comparecimento continua menor do que a de outros grupos, o que reduz um pouco o impacto político da maior minoria dos Estados Unidos. Entretanto, esse “gigante”, que ainda não acordou, está se tornando cada vez mais importante. Na Califórnia e no Texas, esses possíveis eleitores representam um terço do eleitorado. Eles também podem inclinar o resultado para um partido ou outro em alguns estados indecisos, como o Arizona. Nenhum candidato quer “perder” esses votos. De acordo com a National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), espera-se que 17,5 milhões de eleitores hispânicos, 6,5% a mais do que em 2020 e 11% do total, votem em 5 de novembro.

Uma comunidade que tradicionalmente tende a apoiar os democratas

Historicamente, a minoria hispânica, muito heterogênea, tem votado majoritariamente no Partido Democrata, embora haja algumas exceções coletivas, principalmente grupos de Cuba e, em menor escala, da Nicarágua e da Venezuela, três países governados por líderes de orientação marxista.

Entretanto, eleição após eleição, o Partido Republicano pode se orgulhar de ter uma base de 20-30% do eleitorado hispânico, com resultados muito melhores para Ronald Reagan em 1984 (37%), George W. Bush em 2004 (um recorde de 40%) ou até mesmo 38% para Donald Trump em 2020. Os valores tradicionais defendidos pelos republicanos correspondem àqueles aos quais os hispânicos geralmente aderem de um ponto de vista cultural. Entretanto, o terreno recentemente conquistado pelos republicanos entre os hispânicos, visível nas eleições locais e federais para o Congresso, significa que eles não conseguem romper a barreira dos 50% em nível nacional.

Além das diferenças de origem já mencionadas, há disparidades de gênero (os homens latinos tendem a votar com mais disposição nos republicanos do que as mulheres) e de nível educacional ou social (eleitores com poucas qualificações ou baixo nível de educação votaram mais em Trump em 2020).

Ron Adar/Shutterstock

As pesquisas mais recentes, realizadas em novembro de 2023 ou janeiro de 2024, não mostram nenhuma grande mudança nesse padrão, que continua favorável aos democratas, embora os candidatos republicanos a vários cargos locais ou ao Congresso Federal possam tirar posições deles.

De acordo com a pesquisa realizada pela associação hispânica UnidosUS em novembro de 2023, as prioridades dos eleitores hispânicos não mudaram muito desde outras eleições: inflação, empregos e economia, assistência médica, crime e armas e, por último, mas não menos importante, o custo da moradia continuam sendo suas principais prioridades. Em todos esses assuntos, a maioria dos eleitores diz que o Partido Democrata parece ser mais capaz de responder às suas preocupações.

O governo Biden entendeu isso claramente e, no outono de 2023, lançou uma ampla campanha de sedução, lembrando as medidas gerais tomadas como parte de sua política socioeconômica (Bidenomics), da qual os hispânicos se beneficiaram.

A criação de 13,5 milhões de empregos – 4 milhões dos quais são ocupados por latinos -, a ajuda na abertura de pequenas empresas e o aumento do número de hispânicos com acesso a seguro de saúde estão contribuindo para melhorar o padrão de vida da minoria. O Ministro da Saúde, Xavier Becerra, bem como a Secretária de Estado para Pequenas Empresas, Isabella Casillas Guzman, também são hispânicos, o que atesta a escolha política dessas nomeações.

Os jovens – eleitores ou futuros eleitores – também se beneficiaram de subsídios para a educação, investimentos nas escolas que eles predominantemente frequentam e bolsas de estudo. Por fim, os eleitores hispânicos apoiam de forma esmagadora o direito ao aborto, que o Partido Democrata tem defendido. No entanto, a boa saúde econômica do país é pouco perceptível no dia a dia: a inflação e o custo da moradia estão causando críticas e uma certa insatisfação com os democratas.

Menos interesse na questão da imigração

Curiosamente, em um momento em que os dois partidos estão se dividindo violentamente sobre a questão da imigração e do gerenciamento dos fluxos na fronteira com o México, e quando o Partido Republicano não está poupando despesas para atacar o que considera ser a inação do Presidente diante do fluxo de imigrantes na fronteira (ação legal, transporte de migrantes para municípios democratas, campanhas na mídia e nas redes sociais, etc.), essa questão, que ainda é sensível para o eleitorado hispânico, parece ser menos importante em 2023-2024 do que no passado, ofuscada pelas preocupações da vida cotidiana.

Quando perguntados sobre a questão da migração, os entrevistados do UnidosUS priorizam, em grande parte, a obtenção da cidadania americana, a longo prazo, para os imigrantes que entraram nos Estados Unidos quando crianças e ilegalmente. Assim, parece que o projeto de lei de 2001 DREAM Act, constantemente rejeitado no Congresso cada vez que era apresentado, e que Obama tentou impor por meio de uma medida executiva temporária (DACA), continua sendo a principal prioridade para os hispânicos nessa questão, com esse mesmo caminho para a naturalização para imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos há muito tempo.

O aumento da segurança nas fronteiras ou, de fato, a conclusão do muro, parecem ser muito menos importantes. Qualquer programa de deportação em massa é amplamente rejeitado. Em outras palavras, os violentos debates políticos sobre as medidas tomadas – ou não tomadas – pelo governo Biden em relação aos recentes fluxos migratórios, que aumentaram acentuadamente desde que o democrata chegou ao poder, não parecem ter nenhum impacto significativo sobre a minoria como um todo.

No entanto, o governo não pode permanecer insensível a uma questão que aparece regularmente nas manchetes. 28% dos adultos hispânicos (tanto eleitores quanto aqueles que ainda não são cidadãos americanos) dizem que acompanham regularmente as notícias sobre a fronteira, o que significa que, para a grande maioria, essa não é uma preocupação diária. Mais tolerantes do que a população classificada como branca pelo censo, mas mais severos do que os afro-americanos, eles consideram em uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center em janeiro de 2024 que o grande número de migrantes que tentam cruzar a fronteira EUA-México é uma crise real (38%); a mesma proporção diz que é apenas um “grande problema”; 74% acham que o governo dos EUA está lidando com a questão de forma ruim ou muito ruim; e 47% acham que a situação migratória na fronteira está gerando mais crimes.

Joe Biden em uma enrascada

O governo Biden tem muito pouco espaço de manobra na questão da migração. Enquanto o Partido Republicano agora tem uma posição mais ou menos unificada sobre a rejeição da migração ilegal, o presidente se vê preso entre a ala esquerda de seu partido, os democratas latinos e os grupos de direitos humanos e direitos civis que defendem uma política vigorosa de acolhimento de imigrantes e um mecanismo para a eventual naturalização de certos imigrantes ilegais; e, por outro lado, aqueles que consideram que esse influxo maciço de migrantes tem repercussões negativas nas comunidades que os recebem, na fronteira ou em qualquer outro lugar do país.

Tudo isso está ocorrendo em um cenário de escassez crítica de juízes e agentes federais na fronteira e nos serviços de imigração. O recrutamento foi realizado, mas após os cortes feitos pelo governo anterior, o processo leva tempo e requer fundos que o Congresso se recusa a conceder.

Além disso, há os incessantes processos judiciais movidos pelos republicanos, que estão bloqueando a implementação de muitas decisões, o bloqueio no Congresso – e particularmente na Câmara dos Deputados – sobre a ampla reforma do sistema de imigração que tanto George W. Bush quanto Barack Obama já diziam que não estava mais funcionando, e as medidas autoritárias tomadas por alguns governadores republicanos.

Os governadores do Texas e da Flórida, em particular, estão enviando migrantes para cidades do norte, e o Texas está até mesmo assumindo o controle de parte da fronteira, às custas da Patrulha de Fronteira, que é subordinada ao governo federal, em um cabo de guerra entre autoridades federais e estaduais sem precedentes desde o século XIX.

Além disso, a disposição dos republicanos do Congresso de forçar o governo a tomar medidas coercitivas na fronteira em troca de um acordo de ajuda à Ucrânia coloca o presidente Biden em uma posição insustentável. Ele tem pouquíssimas opções, pois todas as medidas exigiriam recursos financeiros e humanos que o Congresso não lhe daria, ou então um acordo com o México para retornar à política de Trump de manter os migrantes do outro lado da fronteira, um acordo que o México não parece disposto a renovar.

Tudo o que conseguiu fazer foi aumentar o número de respostas favoráveis às solicitações de asilo e conceder aos imigrantes venezuelanos em situação irregular o direito de trabalhar temporariamente nos Estados Unidos, no âmbito do programa Status de Proteção Temporária, criado em 1990 para cidadãos de países devastados pela violência ou por desastres naturais.

Uma improvável reviravolta para Donald Trump

É precisamente porque a questão da migração se tornou uma dor de cabeça intratável e porque os eleitores hispânicos, alguns dos quais vivem nos Estados Unidos há várias gerações, também estão interessados em outras questões que os preocupam diariamente, que o presidente Biden está enfatizando suas políticas sociais e econômicas, na esperança de manter a preferência deles na eleição de novembro.

Apesar dos anúncios estrondosos da imprensa e dos think tanks conservadores, não é certo que os eleitores hispânicos, mesmo os decepcionados, se unirão em sua maioria ao campo republicano na próxima eleição presidencial. O perigo para Biden, por outro lado, seria um baixo comparecimento por parte deles.