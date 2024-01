Enquête : Sur la piste des 86, mémoires d’un crime nazi

Pendant plus de 70 ans, des particuliers, associations, chercheurs, militants, journalistes, médecins et anonymes se sont battus pour rendre leur identité et leur dignité à 86 personnes juives, victimes d'un crime nazi survenu en Alsace en 1943. Cet épisode est longtemps resté ignoré de la mémoire collective. Je m'appelle Jeanne Teboul, je suis anthropologue et j'ai enquêté sur celles et ceux qui ont mené ce combat contre l'oubli. Dans ce récit inédit, je reviens sur les détails de cette histoire tragique, et retrace la mémorialisation complexe de ce crime dans la société alsacienne contemporaine.

En décembre 1944, les troupes alliées qui libèrent l’Alsace découvrent à l’Université de Strasbourg des cadavres morcelés, probables pièces à conviction d’un crime de guerre nazi. La justice militaire française ouvre une enquête : d’où viennent ces corps ? Qui étaient ces victimes ?

Ce 1er décembre 2021, tandis que se termine le discours de Georges Yoram Federmann, l’activiste strasbourgeois qui n’a cessé de lutter pour honorer les 86, un petit groupe d’étudiants, profitant d’une pause dans leur cours magistral pour fumer une cigarette, se rassemble sous l’auvent. Le président de la cérémonie les interpelle : « Qui parmi vous connaît Menachem Taffel ? »

Au début des années 2000, l’historien et journaliste allemand Hans-Joachim Lang dévoile l’identité nominative des 86 victimes du Professeur Hirt. Il se met en quête des descendants des victimes. Sa découverte, qui couronne des années de recherches, semble ouvrir une nouvelle étape dans la mise en mémoire – jusqu’alors complexe – de ce crime. Mais c’est une autre découverte, très polémique, qui va véritablement induire un bouleversement dans le rapport local à ce passé.

En juillet 2015, la découverte très polémique de restes des 86 victimes du médecin nazi August Hirt conduit l’Université de Strasbourg à mettre en place une commission historique internationale et indépendante destinée à faire la lumière sur l’histoire de la Reichsuniversität Straßburg. Si les historiens s’emparent enfin de ce passé pour en faire le récit, qu’en est-il des familles de ces 86 victimes ? Comment racontent-elles « leur » histoire ?

À qui appartient cette histoire ? De qui est-ce le passé ? De qui les 27 femmes et les 59 hommes assassinés à Natzweiler sont-ils les morts ? De leurs descendants ? Des chercheurs et historiens qui travaillent à restituer les conditions dans lesquelles ils vécurent et furent assassinés ? De ceux qui prient en leur mémoire au cimetière juif de Cronenbourg ou ailleurs lors du Yom HaShoah ? De ceux qui depuis des années militent pour la reconnaissance de leur mémoire ?