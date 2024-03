Escolas fechadas: mudanças climáticas já prejudicam a educação de crianças ao redor do mundo

Escolas em todo o Sudão do Sul tiveram que fechar recentemente com uma onda de calor de 45°C que varreu o país. Nos últimos anos, graves enchentes já impactaram a escolaridade no Sudão do Sul, onde, em média, as crianças completam menos de cinco anos de educação formal em suas vidas.

Como pesquisadores interessados nas mudanças climáticas e na educação, ficamos surpresos com o fato de a maior parte do debate público nessa área se concentrar em como melhor ensinar as crianças sobre as mudanças climáticas como parte do currículo. Recentemente, examinamos uma questão menos discutida, mas, sem dúvida, muito mais importante: como as mudanças climáticas estão afetando a educação das crianças em todo o mundo?

Em um artigo recente publicado na Nature Climate Change, analisamos estudos que relacionam eventos relacionados à mudança climática, ou “estressores climáticos”, a resultados educacionais. Uma das conexões mais claras foi entre a exposição ao calor e a redução do desempenho acadêmico.

Um estudo nos EUA constatou que as pontuações de matemática dos adolescentes diminuíam significativamente em dias acima de 26°C. Na China, as temperaturas mais altas no dia do teste foram associadas a uma queda no desempenho no exame equivalente à perda de um quarto de ano - ou vários meses - de escolaridade.

Mas não são apenas os dias de prova que importam. Estudos mostram que as temperaturas elevadas também afetam o aprendizado em períodos mais longos. Por exemplo, as notas das provas dos alunos foram prejudicadas quando houve mais dias quentes durante o ano letivo, e mesmo quando o clima mais quente ocorreu três a quatro anos antes do dia do exame.

Nossa análise também destaca como os desastres relacionados ao clima, como incêndios florestais, tempestades, secas e enchentes, estão impedindo que muitas crianças frequentem a escola. As enchentes podem impedir que as crianças se desloquem para a escola e causar danos aos prédios e materiais escolares, o que atrapalha o aprendizado e reduz as pontuações nos testes.

Nos países em desenvolvimento, tempestades e secas geralmente fazem com que as crianças abandonem a escola permanentemente para ingressar no mercado de trabalho e sustentar suas famílias. Mas as crianças dos países de renda mais alta não estão imunes. Elas perdem dias de aula devido a furacões e incêndios florestais e essas ausências têm efeitos mensuráveis sobre os resultados educacionais.

Os impactos dos desastres climáticos também podem afetar as crianças antes de elas nascerem, com consequências que repercutem por toda a vida. Por exemplo, as crianças cujas mães estavam grávidas durante o furacão Sandy tinham maior probabilidade de serem diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), uma condição que pode tornar a escolarização mais desafiadora.

Na Índia, os pesquisadores descobriram que as temperaturas elevadas levam a pontuações mais baixas nos testes devido à quebra de safra e à desnutrição, destacando a importância das ligações indiretas entre os estressores climáticos e a participação e o aprendizado escolar subsequentes.

Injustiça educacional

Nossa análise sugere que as mudanças climáticas exacerbarão as desigualdades existentes no acesso à educação global e na obtenção de resultados, com grupos já desfavorecidos enfrentando os maiores retrocessos no aprendizado. Nos EUA, o calor teve efeitos piores nas pontuações dos exames para minorias raciais e étnicas e para crianças que vivem em distritos escolares de baixa renda.

Após um super tufão nas Filipinas, as crianças cujas famílias tinham menos recursos financeiros e redes sociais menores tinham maior probabilidade de abandonar a escola do que seus vizinhos com mais recursos. Em contextos em que a educação das meninas é menos priorizada do que a dos meninos, a frequência escolar e as notas nos exames sofreram mais com os fatores de estresse das mudanças climáticas, como secas e tempestades.

Globalmente, as regiões onde as pessoas são mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas - em termos de risco de ocorrência de estressores prejudiciais e recursos disponíveis para adaptação - também são regiões onde as crianças já recebem menos anos de escolaridade.

Os impactos das mudanças climáticas na educação já são amplamente visíveis. Embora a escala do problema seja assustadora, há muitas maneiras de agir. O mais importante é que o aquecimento global precisa ser urgentemente limitado por meio da redução das emissões de gases de efeito estufa.

Ao mesmo tempo, a educação das crianças deve ser protegida dos estressores das mudanças climáticas que já estão ocorrendo. Entre as possíveis medidas estão a instalação de tecnologias de resfriamento, o planejamento eficaz de resposta a desastres, a construção de escolas resistentes a fatores de estresse e a abordagem de desigualdades globais sistêmicas relacionadas à discriminação socioeconômica, de gênero e racial.

Evitar prejuízos à educação das crianças é um objetivo digno por si só. Mas melhorar a educação também pode contribuir para maior conscientização e alfabetização climática, ao mesmo tempo em que mitiga as mudanças climáticas e torna as crianças mais resilientes diante dos estressores climáticos.

A educação pode ajudar a combater as mudanças climáticas. Mas também precisamos combater as mudanças climáticas para evitar prejuízos à educação. Sem ação, o futuro dos jovens de todo o mundo está em jogo.