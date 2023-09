Fumo passivo pode aumentar níveis de chumbo em crianças. Estudo mostra detalhes

O fumo passivo pode ser uma fonte importante, porém negligenciada, de exposição crônica ao chumbo em crianças e adolescentes. Essa é a principal descoberta de nosso recente estudo, publicado na revista americana de ciências biomédicas BMC Public Health.

Analisamos dados nacionais sobre os níveis de chumbo no sangue e a exposição ao fumo passivo em 2.815 crianças e adolescentes dos EUA com idades entre 6 e 19 anos, de 2015 a 2018. Analisamos os níveis de chumbo e um metabólito da nicotina - uma substância conhecida como cotinina, produzida no processo químico do corpo, que se forma quando a fumaça do tabaco é inalada. Os níveis de cotinina indicam exposição à fumaça do tabaco.

Descobrimos que os níveis médios de chumbo no sangue nos grupos de exposição intermediária e alta à fumaça do tabaco eram 18% e 29% mais altos, respectivamente, do que os do grupo com a menor exposição à fumaça do tabaco. O grupo com menor exposição ao chumbo foi comparável à média dos EUA. Um número maior de meninos apresentou níveis detectáveis de chumbo no sangue, assim como um número maior de crianças e adolescentes negros, em comparação com os outros grupos étnicos que estudamos.

Níveis sanguíneos elevados foram mais comuns em crianças de 6 a 10 anos do que em participantes mais velhos. Notavelmente, as crianças de famílias de baixa renda apresentaram níveis de chumbo no sangue 27% mais altos em comparação com as de famílias de alta renda.

Por que é importante

O chumbo, ao contrário de muitas outras toxinas, não se dilui quando a exposição diminui. O corpo também não o excreta naturalmente. Em vez disso, ele se acumula nos ossos e se infiltra no sangue. A única maneira de removê-lo é por meio de um tratamento médico oral.

A exposição ao chumbo pode causar inúmeros e graves problemas neurológicos, inclusive danos aos nervos, problemas cognitivos, perda de pontos de QI e, possivelmente, até mesmo doenças como o mal de Alzheimer e a esquizofrenia.

A exposição ao chumbo é mais prejudicial às crianças pequenas do que às crianças mais velhas e aos adultos porque seus corpos ainda estão se desenvolvendo e estão crescendo muito rapidamente.

As crianças com alto risco de exposição geralmente vêm de famílias de baixa renda em casas mais antigas construídas antes de 1978, quando a tinta com chumbo ainda era usada. A atividade frequente das crianças pequenas de levar as mãos à boca fornece um caminho para a exposição ao chumbo em casa. Os encanamentos de água contendo chumbo nessas áreas habitacionais mais antigas e de baixa renda também contribuem para o problema.

As crianças e outras pessoas também podem ser expostas ao chumbo por meio de uma variedade de itens domésticos, incluindo algumas panelas e pratos de cerâmica, algumas lancheiras de vinil - especialmente aquelas fabricadas fora dos Estados Unidos -, muitos temperos comuns e alguns brinquedos, produtos para colorir o cabelo e cosméticos. A exposição ao chumbo foi rastreada até mesmo em algumas balas vindas do México.

Nas últimas quatro décadas, os órgãos reguladores dos EUA proibiram a tinta à base de chumbo para uso residencial e a gasolina com chumbo. Isso levou a uma redução significativa na exposição ao chumbo das principais fontes tradicionais.

Apesar dos esforços contínuos, a exposição ao chumbo continua a representar um risco. Nossas descobertas ajudam a conscientizar sobre a ligação entre o fumo passivo do tabaco e a exposição ao chumbo, especialmente para os jovens. Aproximadamente 35% das crianças dos EUA, ou mais de 23 milhões, foram expostas ao fumo passivo entre 2013 e 2016, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

O que vem a seguir

Estamos trabalhando em nossas áreas locais para educar pais e administradores de escolas sobre os perigos do envenenamento por chumbo, incluindo a exposição ao fumo passivo. Nossos esforços incluem o incentivo a indivíduos e comunidades para que façam testes de chumbo na água potável e tomem medidas para reduzir a exposição das crianças ao chumbo na água potável.

Planejamos realizar mais estudos para quantificar a contribuição de várias fontes para a exposição ao chumbo. Acreditamos que essa pesquisa aumentará nossa compreensão sobre a exposição das crianças e contribuirá para a melhoria das disparidades de saúde ambiental.

