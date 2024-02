Hausse des cas d’infection invasive au streptocoque A : comment il se propage, et les symptômes à surveiller

Une hausse rapide des cas de maladies graves à streptocoque du groupe A — également appelé Streptococcus pyogenes ou streptocoque A — a récemment fait la une des médias. Le nombre de décès dus à cette infection est aussi plus élevé que d’habitude, y compris chez les enfants, et les gens se demandent pourquoi et comment ces infections se propagent, et quels sont les symptômes à surveiller.

Peu après la diminution du nombre d’infections par la Covid-19 dans le monde, on a assisté à une hausse considérable du nombre de patients diagnostiqués avec des maladies causées par le streptocoque du groupe A dans différentes régions de la planète.

Au Canada, Santé publique Ontario signale actuellement une forte augmentation des cas d’infections invasives à streptocoque du groupe A. Une hausse similaire a été constatée dans plusieurs pays d’Europe, touchant principalement les enfants de moins de 10 ans.

Pourquoi cette bactérie est-elle soudainement devenue un enjeu mondial ?

Pour répondre à cette question, il est essentiel de connaître certaines caractéristiques de la maladie. Le streptocoque du groupe A affecte exclusivement les humains et se propage par des gouttelettes en suspension dans l’air ainsi que par contact de personne à personne.

Parmi les maladies causées par cet organisme, on trouve des infections des voies respiratoires telles que l’amygdalite et la pharyngite (symptômes de l’angine streptococcique classique), ainsi que des infections cutanées superficielles et d’autres, connues sous le nom de pyodermite.

Dans certains cas, le streptocoque A peut engendrer des infections invasives mettant la vie des patients en danger, telles que la fasciite nécrosante, la septicémie (empoisonnement du sang) et le syndrome de choc toxique streptococcique.

Pour causer un aussi large éventail de maladies dans différentes parties du corps, la bactérie dispose de plusieurs facteurs qui favorisent l’infection et lui permettent d’envahir et de coloniser différents tissus et d’y survivre. Il s’agit notamment de molécules, telles que les superantigènes, les exotoxines et les adhésines, qui aident les agents pathogènes à échapper au système immunitaire de l’hôte.

Un nouveau variant du streptocoque du groupe A, nommé M1UK, a été d’abord rapporté au Royaume-Uni, où il a été associé à une augmentation des cas de scarlatine et d’infections invasives.

Les bactéries de la sous-lignée M1UK possèdent la capacité de stimuler l’expression du superantigène SpeA grâce à une seule mutation génétique. La surproduction de SpeA pourrait être responsable de la hausse de la transmission et de la survie du pathogène, ainsi que de l’agressivité de la maladie, bien que cela soit encore à l’étude.

Comment expliquer le pic de cas actuel ?

Environ 10 % des enfants d’âge scolaire sont porteurs de cette bactérie dans la gorge et les voies respiratoires supérieures, sans présenter de symptômes, et développent avec le temps une certaine immunité contre le streptocoque A.

Pendant la pandémie de Covid-19, il est probable que les enfants n’aient pas été exposés autant qu’à l’habitude à cette bactérie, de sorte que leur système immunitaire n’est sans doute pas aussi performant pour lutter contre celle-ci et qu’ils pourraient y être plus vulnérables.

La propagation de la nouvelle souche M1UK pourrait être également à l’origine de l’augmentation du nombre de cas, mais cela demeure à vérifier.

Doit-on s’inquiéter de cette hausse ?

De manière générale, les Canadiens n’ont pas à s’inquiéter outre mesure, car les infections graves dues au streptocoque du groupe A sont rares.

Toutefois, il est important de prendre l’angine à streptocoque au sérieux, de consulter un médecin et de se méfier des symptômes qui pourraient indiquer une infection invasive. Sans traitement, cette bactérie peut engendrer divers problèmes, tels que des infections invasives.

Comment se protéger et quand consulter un médecin ?

(Shutterstock)

Comme le streptocoque du groupe A est courant et que de nombreux porteurs sont asymptomatiques, il est difficile de ne pas y être exposé. On recommande une bonne hygiène des mains, de se couvrir quand on tousse et qu’on éternue, de rester à la maison si on est malade et de ne pas envoyer ses enfants à l’école s’ils ont très mal à la gorge.

Si vous pensez souffrir d’une infection à streptocoque, notamment si vous avez la gorge douloureuse et de la difficulté à avaler, si vous avez de la fièvre, un gonflement des amygdales ou une éruption cutanée, consultez un médecin de famille afin de déterminer s’il s’agit d’une infection à streptocoque du groupe A. Un test de dépistage rapide peut être effectué en prélevant un échantillon dans la gorge. S’il s’avère positif, le médecin peut prescrire des antibiotiques.

Les infections invasives à streptocoque du groupe A sont très dangereuses et constituent une urgence médicale, même si les premiers symptômes ne sont pas toujours clairs. Il peut s’agir de fièvre, de frissons, de symptômes grippaux, de nausées ou de vomissements, mais surtout d’infections cutanées rouges et chaudes qui peuvent être très douloureuses et se répandre rapidement.

Des données solides indiquent que des maladies virales antérieures, telles que la varicelle, peuvent prédisposer à l’infection invasive au streptocoque A. On devrait surveiller de près les enfants atteints de varicelle pour s’assurer qu’ils n’en souffrent pas.

Actuellement, il n’y a pas de vaccin contre le streptocoque du groupe A, alors qu’il en existe un contre la varicelle. De nombreuses équipes de recherche dans le monde, dont la nôtre, travaillent à la mise au point d’un vaccin contre le streptocoque A.