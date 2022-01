Hockey : comment maximiser l’esprit sportif, l’apprentissage et le plaisir des jeunes joueurs ?

Des changements positifs ont lieu actuellement dans le monde du hockey sur glace au Québec et au Canada, visant à améliorer l’esprit sportif, l’apprentissage et le plaisir des jeunes hockeyeurs et hockeyeuses.

Voici quelques exemples : le nouveau directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault vise explicitement à ramener le plaisir, à repenser le développement des jeunes joueurs et à changer la culture du hockey mineur.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le nombre de punitions majeures accordées aux joueurs a diminué d’environ 50 % entre 2013 et 2018, et des discussions sont en cours présentement au sujet de la possibilité d’abolir complètement les bagarres.

Le livre « C’est l’enfant qui compte », de la journaliste à La Presse Isabelle Audet et du chroniqueur sportif Dany Dubé, met de l’avant l’importance de valoriser l’apprentissage, la socialisation et le plaisir chez les jeunes qui pratiquent des sports, incluant le hockey.

Ces changements contribueront possiblement à modifier l’image projetée du hockey socialement. En effet, les médias présentent souvent ce sport comme étant potentiellement agressif et comme prônant des comportements de compétitivité à outrance, tant chez les jeunes que leurs parents. La réalité peut toutefois être tout autre ; le hockey peut inculquer les valeurs d’esprit d’équipe et permettre aux jeunes de se développer comme personne.

Professeure-chercheuse en psychologie sociale, mes recherches portent sur l’identification sociale, les normes de groupe, la motivation humaine et le bien-être psychologique, ainsi que sur l’application des théories psychologiques aux relations qui ont lieu entre les humains et les autres animaux.

De nouvelles façons de faire et de penser

Une nouvelle recherche partenariale, que j’ai menée en collaboration avec l’organisme partenaire Hockey Lac St-Louis, cerne les processus psychologiques permettant de promouvoir de tels changements positifs au hockey en faisant appel aux normes sociales dynamiques. Spécifiquement, cette étude démontre que lorsque le hockey est présenté comme un sport où les valeurs d’esprit sportif, d’apprentissage et de plaisir sont de plus en plus encouragées et valorisées, les parents de jeunes hockeyeurs sont davantage motivés à aligner leurs propres comportements avec ces valeurs.

L’organisme partenaire de cette étude, qui vise à promouvoir ces valeurs auprès des jeunes et de leurs parents, a été directement impliqué dans le développement et la conceptualisation de l’étude, et en a grandement facilité la logistique.

Les normes sociales dynamiques nous informent sur la manière dont les comportements et les attitudes des gens qui nous entourent sont en train de changer. Elles encouragent de nouvelles façons de faire et de penser. Par exemple, des recherches antérieures qui ont focalisé sur différents types de comportements (par exemple, la consommation de viande) ont démontré que lorsque les gens sont informés qu’un nombre grandissant de personnes autour d’eux tendent à changer leurs comportements (par exemple à diminuer leur consommation de viande), ils sont alors eux-mêmes davantage motivés à changer (c’est-à-dire à réduire leur consommation de viande).

Ainsi, savoir qu’un changement a lieu autour de nous peut nous motiver à adopter ces tendances émergentes et à contribuer personnellement à ce changement social.

La notion de normes sociales dynamiques s’applique particulièrement bien aux changements que l’on observe dans le monde du hockey présentement. Concrètement, ces normes démontrent que les personnes impliquées dans ce sport (parents, joueurs, entraîneurs, administrateurs, commentateurs, joueurs élites) veulent promouvoir de nouvelles mentalités ainsi que de nouveaux comportements qui valorisent l’esprit sportif, le plaisir et l’apprentissage.

De plus, lorsqu’on met de l’avant des normes sociales qui valorisent l’esprit sportif, le plaisir et l’apprentissage, on envoie un message clair concernant ce qui est encouragé dans le milieu du hockey, et ce qu’il est « normal » de faire et de penser dans ce contexte. Ceci peut être très positif, et contrecarrer l’impact des normes sociales plus néfastes, par exemple de valoriser la compétitivité à outrance.

Sonder les parents

Sur la base de ces principes, nous avons développé une nouvelle étude, menée en ligne. Elle visait spécifiquement les parents des jeunes joueurs de hockey mineur, puisqu’ils sont des acteurs importants dans ce contexte, et que peu d’interventions déjà existantes les ciblent directement (pour une exception, voir le programme Respect et Sport).

L’étude utilisait un devis expérimental sur le terrain. Environ la moitié des parents était affectée (de manière aléatoire) au groupe expérimental ; ces parents étaient invités à lire un texte et à répondre à certaines questions par écrit. Ce texte et ces questions mettaient de l’avant les changements positifs qui ont lieu présentement dans le monde du hockey et qui présentaient des modèles positifs. Cela permettait ainsi de rendre saillants, au niveau cognitif, de tels changements et modèles positifs. Ces parents devaient également nommer des actions concrètes que les autres parents autour d’eux font pour encourager l’esprit sportif de leur enfant.

L’autre moitié des parents était affectée au groupe contrôle. Ils lisaient eux aussi un texte et ils effectuaient des tâches d’écriture de longueur similaire à celles réalisées par les parents du groupe expérimental. Cependant, les textes que devait lire le groupe contrôle portaient sur des sujets neutres, tels que l’horaire des pratiques et des parties de hockey ou l’équipement de leur jeune.

Nous avons ensuite vérifié si ces deux groupes de parents différaient au niveau de leur propre motivation à encourager leur enfant à faire preuve d’esprit sportif, à apprendre et à avoir du plaisir au hockey, et au niveau de leur bien-être psychologique. L’organisme partenaire a également fourni l’accès aux feuilles de matchs. Nous avons ainsi pu vérifier si les enfants dont les parents étaient affectés au groupe expérimental avaient obtenu moins de punitions dans les matchs suivant l’étude comparativement aux enfants dont les parents faisaient partie du groupe contrôle.

Plus de passes… et de jeu d’équipe !

Nous avons découvert que les parents du groupe expérimental rapportaient être plus motivés, personnellement, à encourager leur enfant à faire preuve d’esprit sportif, à apprendre et à avoir du plaisir au hockey comparativement aux parents du groupe contrôle.

De plus, plus les parents étaient motivés à encourager leur enfant à faire preuve d’esprit sportif, à avoir du plaisir et à apprendre au hockey, plus ces parents rapportaient un bien-être psychologique élevé. Ces observations suggèrent que de promouvoir des normes sociales davantage prosociales et constructives est bénéfique même au bien-être personnel.

Enfin, les enfants dont les parents faisaient partie du groupe expérimental ont obtenu davantage d’assistances sur la glace (les assistances sont attribuées aux joueurs qui ont touché ou fait dévier la rondelle avant qu’un but ait été compté) comparativement aux enfants dont les parents étaient dans le groupe contrôle. Cette découverte suggère que la manipulation de normes dynamiques, qui visait à valoriser l’esprit d’équipe, a possiblement (par la bande !) favorisé le jeu d’équipe et les passes menant, ultimement, à un but.

Des messages plus positifs

Sur la base de ces résultats, des interventions psychosociales à plus large échelle et plus intensives pourraient être développées pour changer les mentalités et les comportements au hockey, et leurs effets devraient être vérifiés de manière systématique.

En se basant plus généralement sur les recherches scientifiques qui portent sur les normes sociales, dont les normes dynamiques, il semble judicieux de mettre de l’avant les actions et les initiatives qui existent (déjà) au hockey et qui démontrent concrètement comment les gens impliqués dans ce sport font preuve d’esprit sportif, ont du plaisir (même dans l’effort) et peuvent apprendre.

Sans négliger la gestion des comportements et cas problématiques qui sont aussi observables au hockey, ce type d’accent et de message, plus positif, pourrait contribuer directement au changement de culture qui est visé dans le monde du hockey.