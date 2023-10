Indicadores precoces de demência: 5 mudanças de comportamento a serem observadas após os 50 anos

A demência geralmente é vista como um problema de memória, como quando um idoso faz as mesmas perguntas ou perde objetos. Na realidade, os indivíduos com demência não só apresentam problemas em outras áreas da cognição, como aprendizado, pensamento, compreensão e julgamento, mas também podem apresentar mudanças de comportamento.

É importante entender o que é a demência e como ela se manifesta. Eu não imaginava que os comportamentos estranhos da minha avó fossem um sinal de alerta precoce de uma doença muito mais grave.

Ela ficava facilmente agitada se não conseguisse realizar tarefas como cozinhar ou assar. Afirmava ver uma mulher pela casa, embora nenhuma mulher estivesse realmente lá. Ela também desconfiava dos outros e escondia coisas em lugares estranhos.

Esses comportamentos persistiram por algum tempo antes de ela receber o diagnóstico de demência.

Deficiência cognitiva e comportamental

Quando as alterações cognitivas e comportamentais interferem na independência funcional de um indivíduo, considera-se que essa pessoa tem demência. Entretanto, quando as alterações cognitivas e comportamentais não interferem na independência do indivíduo, mas ainda assim afetam negativamente os relacionamentos e o desempenho no local de trabalho, elas são chamadas de comprometimento cognitivo leve (MCI) e comprometimento comportamental leve (MBI), respectivamente.

A MCI e a MBI podem ocorrer juntas, mas em um terço das pessoas que desenvolvem a demência de Alzheimer, os sintomas comportamentais surgem antes do declínio cognitivo.

Detectar essas mudanças de comportamento, que surgem em uma idade mais avançada (50 anos ou mais) e representam uma mudança persistente de padrões de longa data, pode ser útil para implementar tratamentos preventivos antes que surjam sintomas mais graves. Como candidata a PhD em ciências médicas, minha pesquisa se concentra em comportamentos problemáticos que surgem mais tarde na vida e indicam maior risco de demência.

Cinco sinais comportamentais a serem observados

Há cinco comportamentos principais que podemos observar em amigos e familiares com mais de 50 anos de idade e que podem justificar mais atenção.

1. Apatia

A apatia é um declínio no interesse, na motivação e no impulso.

Uma pessoa apática pode perder o interesse em amigos, familiares ou atividades. Ela pode não ter curiosidade em tópicos que normalmente a interessariam, perder a motivação para cumprir suas obrigações ou tornar-se menos espontânea e ativa. Ela também pode aparentar falta de emoções em comparação com seu estado normal e parecer que não se importa mais com nada.

2. Desregulação afetiva

A desregulação afetiva inclui sintomas de humor ou ansiedade. Alguém que apresenta desregulação afetiva pode desenvolver tristeza ou instabilidade de humor ou ficar mais ansioso ou preocupado com coisas rotineiras, como eventos ou visitas.

3. Falta de controle dos impulsos

O descontrole de impulsos é a incapacidade de adiar a gratificação e controlar o comportamento ou os impulsos.

Uma pessoa com descontrole de impulsos pode se tornar agitada, agressiva, irritável, temperamental, argumentativa ou facilmente frustrada. Ela pode se tornar mais teimosa ou rígida, de modo que não está disposta a ver outros pontos de vista e insiste em fazer o que quer. Às vezes, podem desenvolver comportamentos sexualmente desinibidos ou intrusivos, apresentar comportamentos repetitivos ou compulsões, começar a jogar ou roubar em lojas ou ter dificuldades para regular o consumo de substâncias como tabaco ou álcool.

4. Inadequação social

A inadequação social inclui dificuldades de aderir às normas sociais nas interações com outras pessoas.

Uma pessoa socialmente inadequada pode perder o discernimento social que tinha anteriormente sobre o que dizer ou como se comportar. Ela pode ficar menos preocupada com o modo como suas palavras ou ações afetam os outros, discutir assuntos particulares abertamente, falar com estranhos como se fossem familiares, dizer coisas rudes ou não ter empatia nas interações com os outros.

5. Percepções ou pensamentos anormais

O conteúdo de percepções ou pensamentos anormais refere-se a crenças e experiências sensoriais fortemente mantidas.

Uma pessoa com percepções ou pensamentos anormais pode desconfiar das intenções de outras pessoas ou achar que os outros estão planejando prejudicá-la ou roubar seus pertences. Também podem descrever que ouvem vozes ou falam com pessoas imaginárias e/ou agem como se estivessem vendo coisas que não existem.

Antes de considerar qualquer um desses comportamentos como um sinal de um problema mais sério, é importante descartar outras possíveis causas de mudança de comportamento, como drogas ou medicamentos, outras condições médicas ou infecções, conflito interpessoal ou estresse, ou uma recorrência de sintomas psiquiátricos associados a um diagnóstico psiquiátrico anterior. Em caso de dúvida, talvez seja hora de consultar um médico.

O impacto da demência

(Shutterstock)

Muitos de nós conhecemos alguém que sofreu demência ou cuidou de alguém com demência. Isso não é surpreendente, já que a previsão é de que a demência afete um milhão de canadenses até 2030.

Embora as pessoas com idade entre 20 e 40 anos possam pensar que têm décadas antes que a demência as afete, é importante perceber que a demência não é uma jornada individual. Em 2020, os parceiros de cuidados - incluindo familiares, amigos ou vizinhos - passaram 26 horas por semana ajudando os canadenses idosos que vivem com demência. Isso equivale a 235.000 empregos em tempo integral ou US$ 7,3 bilhões por ano.

Espera-se que esses números tripliquem até 2050, portanto, é importante procurar maneiras de compensar essas trajetórias previstas, prevenindo ou retardando a progressão da demência.

Identificação das pessoas em risco

Embora atualmente não haja cura para a demência, houve progresso no desenvolvimento de tratamentos eficazes, que podem funcionar melhor no início do curso da doença.

São necessárias mais pesquisas para entender os sintomas da demência ao longo do tempo; por exemplo, o estudo on-line CAN-PROTECT avalia muitos fatores que contribuem para o envelhecimento do cérebro.

Identificar as pessoas com risco de demência, reconhecendo as mudanças na cognição, na função e no comportamento em uma fase posterior da vida, é um passo em direção não apenas à prevenção das consequências dessas mudanças, mas também à possível prevenção da doença ou de sua progressão.