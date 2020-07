Indonesia perlu selidiki potensi vaksin BCG melindungi tubuh dari COVID-19

Disclosure statement

Alexander Soeriyadi adalah consultant dari Mochtar Riady Institute of Nanotechnology, komisaris dari PT. MRIN Diagnostic Indonesia, dan adjunct lecturer di School of Chemistry, University of New South Wales. Alexander Soeriyadi pernah menerima dana dari NHMRC (National Health and Medical Research Council) pemerintah Australia sampai tahun 2018 and Humboldt early career research fellow dari pemerintah Jerman tahun 2015-2016.

Ronny Martien and Veli Sungono do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.