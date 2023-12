Informações falsas sobre saúde nas redes: o mal que elas fazem, por que se espalham e o que podemos fazer para nos defender

O movimento global antivacina e a hesitação em relação às vacinas que se aceleraram durante a pandemia de COVID-19 não mostram sinais de diminuir.

De acordo com uma pesquisa com adultos dos EUA, os americanos em outubro de 2023 tinham menos probabilidade de considerar as vacinas aprovadas como seguras do que em abril de 2021. À medida que a confiança nas vacinas cai, a desinformação sobre saúde continua a se espalhar como um incêndio nas mídias sociais e na vida real.

Sou saúde pública especialista em desinformação sobre saúde, comunicação científica e mudança de comportamento em saúde.

Na minha opinião, não podemos subestimar os perigos da desinformação sobre saúde e a necessidade de entender por que ela se espalha e o que podemos fazer a respeito. A desinformação sobre saúde é definida como qualquer alegação relacionada à saúde que seja falsa com base no consenso científico atual.

Alegações falsas sobre vacinas

As vacinas são o tópico número 1 de alegações enganosas sobre saúde. Alguns mitos comuns sobre vacinas incluem:

Os custos da desinformação sobre saúde

As crenças em tais mitos tiveram o maior custo.

Estima-se que 319.000 mortes por COVID-19 ocorridas entre janeiro de 2021 e abril de 2022 nos EUA poderiam ter sido evitadas se esses indivíduos tivessem sido vacinados, de acordo com um painel de dados da Escola de Saúde Pública da Universidade Brown. A desinformação sobre as vacinas contra a COVID-19, por si só, já custou à economia dos EUA um valor estimado de US$ 50 milhões a US$ 300 milhões por dia em custos diretos de hospitalizações, doenças de longo prazo, vidas perdidas e perdas econômicas por falta ao trabalho.

Embora os mitos e mal-entendidos sobre vacinas tendam a dominar as conversas sobre saúde, há uma abundância de desinformação nas mídias sociais sobre dietas e distúrbios alimentares, tabagismo ou uso de substâncias, doenças crônicas e tratamentos médicos.

A pesquisa da minha equipe e de outras pessoas mostra que as plataformas de mídia social se tornaram fontes de acesso](https://doi.org/10.2196/43961) para informações sobre saúde, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. Entretanto, muitas pessoas não estão preparadas para lidar com o labirinto de informações errôneas sobre saúde.

Por exemplo, uma análise das publicações no Instagram e no TikTok de 2022 a 2023 feita pelo The Washington Post e pelo site de notícias sem fins lucrativos The Examination descobriu que os setores de alimentos, bebidas e suplementos dietéticos pagaram dezenas de influenciadores nutricionistas registrados para publicar conteúdo promovendo refrigerantes dietéticos, açúcar e suplementos, atingindo milhões de espectadores. As relações dos nutricionistas com o setor de alimentos nem sempre eram claras para os telespectadores.

Estudos mostram que a desinformação sobre saúde divulgada nas mídias sociais resulta em menos pessoas sendo vacinadas e também pode aumentar o risco de outros perigos à saúde, como alimentação desordenada e práticas sexuais inseguras e infecções sexualmente transmissíveis. A desinformação sobre a saúde se estendeu até mesmo à saúde animal, com um estudo de 2023 descobrindo que 53% dos proprietários de cães pesquisados em uma amostra representativa nacionalmente relataram ser céticos em relação às vacinas para animais de estimação.

A desinformação sobre saúde está aumentando

Um dos principais motivos por trás da disseminação da desinformação sobre saúde é o declínio da confiança na ciência e no governo. A crescente polarização política, aliada à desconfiança médica histórica entre as comunidades que vivenciaram e continuam a vivenciar tratamento de saúde desigual, exacerba as divisões preexistentes.

A falta de confiança é alimentada e reforçada pela forma como a desinformação pode se espalhar atualmente. As plataformas de mídia social permitem que as pessoas formem silos de informação com facilidade; é possível selecionar suas redes e seu feed deixando de seguir ou silenciando pontos de vista contraditórios aos seus e curtindo e compartilhando conteúdo que se alinhe às suas crenças e sistemas de valores existentes.

Ao personalizar o conteúdo com base em interações anteriores, os algoritmos de mídia social podem, involuntariamente, limitar sua exposição a diversas perspectivas e gerar uma compreensão fragmentada e incompleta das informações. Ainda mais preocupante, um estudo sobre a disseminação de desinformação no Twitter, analisando dados de 2006 a 2017, constatou que as falsidades tinham 70% mais chances de serem compartilhadas do que a verdade e se disseminavam “mais longe, mais rápido, mais profundamente e mais amplamente do que a verdade” em todas as categorias de informações.

Como combater a desinformação

A falta de uma regulamentação robusta e padronizada do conteúdo de desinformação nas mídias sociais coloca a difícil tarefa de discernir o que é informação verdadeira ou falsa sobre os usuários individuais. Nós, cientistas e entidades de pesquisa, também podemos melhorar a comunicação de nossa ciência e a reconstrução da confiança, como meu colega e eu escrevemos anteriormente. Também forneço recomendações revisadas por pares sobre as importantes funções que os pais/cuidadores, formuladores de políticas e empresas de mídia social podem desempenhar.

Abaixo estão algumas medidas que os consumidores podem tomar para identificar e evitar a disseminação de informações errôneas sobre saúde:

Determine a credibilidade das informações sobre saúde verificando se a fonte é uma organização ou agência respeitável, como a Organização Mundial da Saúde, os Institutos Nacionais de Saúde ou os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Outras fontes confiáveis incluem uma instituição médica ou científica estabelecida ou um estudo revisado por pares em uma revista acadêmica. Tenha cuidado com as informações provenientes de fontes desconhecidas ou tendenciosas.

Examine as credenciais dos autores. Procure qualificações, experiência e afiliações profissionais relevantes para o autor ou autores que apresentam as informações. Desconfie se as informações do autor estiverem faltando ou forem difíceis de verificar.

Preste atenção à data. O conhecimento científico, por definição, deve evoluir à medida que surgem novas evidências. Informações desatualizadas podem não ser as mais precisas. Procure dados recentes e atualizações que contextualizem as descobertas em um campo mais amplo.

Faça referências cruzadas para determinar o consenso científico. Faça referências cruzadas de informações em várias fontes confiáveis. Um forte consenso entre os especialistas e vários estudos científicos apóia a validade das informações sobre saúde. Se uma alegação de saúde na mídia social contradiz o consenso científico amplamente aceito e provém de fontes desconhecidas ou de má reputação, é provável que não seja confiável.

Questione afirmações sensacionalistas. Informações enganosas sobre saúde geralmente usam linguagem sensacionalista criada para provocar emoções fortes e chamar a atenção. Frases como “cura milagrosa”, “remédio secreto” ou “resultados garantidos” podem indicar exagero. Fique atento a possíveis conflitos de interesse e conteúdo patrocinado.

Priorize informações baseadas em estudos científicos que tenham sido submetidos a métodos rigorosos de pesquisa, como ensaios clínicos randomizados, revisão por pares e validação. Quando bem feito com amostras representativas, o processo científico fornece uma base confiável para recomendações de saúde em comparação com anedotas individuais. Embora as histórias pessoais possam ser convincentes, elas não devem ser a única base para decisões de saúde.

Se as informações sobre saúde forem confusas ou contraditórias, procure orientação de profissionais de saúde confiáveis que possam oferecer orientação personalizada com base em seus conhecimentos e necessidades individuais de saúde.

Em caso de dúvida, não compartilhe. O compartilhamento de alegações de saúde sem validade ou verificação contribui para a disseminação de informações incorretas e danos evitáveis.

Todos nós podemos desempenhar um papel no consumo e no compartilhamento responsável de informações para que a disseminação da verdade supere a do falso.