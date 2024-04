Inteligencia artificial para recrear espacios literarios inexistentes

Disclosure statement

Este artículo refleja resultados desde los proyectos I+D+i El paisaje que habla. Marco teórico y referencias culturales interdisciplinares. México, Portugal y España como escenarios. (PID2020-120553GB-I00), financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033 y del proyecto de Innovación Docente de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) titulado “Inteligencia artificial y su uso en la generación del diseño de espacios arquitectónicos”. (PID232505).

Cristina López-Polín Hernanz, Juan Carlos Oliver Torelló, and María-José Mulet Gutiérrez do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.