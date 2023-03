Joseph Kony : l'enfant de chœur devenu l'homme le plus recherché d'Afrique

Stuart Price/AFP via Getty Images

Stuart Price/AFP via Getty Images

jj

Il y a onze ans, un documentaire a propulsé le nom de Joseph Kony sur la scène mondiale. Le film controversé Kony 2012 racontait l'histoire d'un seigneur de guerre ougandais dont les forces sont considérées par les Nations unies comme responsables de la mort de plus de 100 000 personnes, de l'enlèvement d'au moins 20 000 enfants et du déplacement de plus de deux millions de personnes.

Si la plupart des pays du monde n'avaient pas encore entendu parler de Kony, les Ougandais, eux, le connaissaient et le craignaient. Le fondateur de l’Armée de résistance du Seigneur a déclenché une vague de violence dans le nord de l'Ouganda pendant deux décennies.

En 2005, la Cour pénale internationale a porté des accusations de crimes contre l'humanité à l'encontre de Kony et de quatre de ses principaux commandants. En 2013 et 2021, les États-Unis ont annoncé une prime de 5 millions de dollars pour toute information menant à la capture de Kony.

Il est toujours en liberté.

La Cour pénale internationale veut maintenant confirmer les charges contre Kony en son absence. On espère ainsi relancer les efforts internationaux pour retrouver le fugitif le plus recherché d'Afrique.

Alors, qui est Joseph Kony ?

Ses débuts

Joseph Rao Kony est né en 1961 dans le sous-comté d'Odek, dans le nord de l'Ouganda. Il est l'un des six enfants de la famille de classe moyenne acholi de Luizi Obol et Nora Oting.

Les parents de Kony étaient des agriculteurs. Son père était catholique, sa mère anglicane. Kony a étéenfant de chœur jusqu'en 1976. Il a abandonné l'école à l'âge de 15 ans pour devenir guérisseur traditionnel.

En 1987, à l'âge de 26 ans, Kony a fondé l’Armée de résistance du Seigneur, une organisation chrétienne fondamentaliste qui a opéré dans le nord de l'Ouganda jusqu'en 2006.

L'enfant de chœur devenu chef rebelle

Kony est devenu célèbre après avoir pris le contrôle du Mouvement du Saint-Esprit, un groupe rebelle dirigé par Alice Lakwena, sa tante, dans le but de renverser le gouvernement ougandais.

Le Mouvement du Saint-Esprit a été créé après que le président ougandais Tito Okello, un Acholi, a été renversé par l'Armée de résistance nationale, dirigée par Yoweri Museveni, en janvier 1986. Les Acholis occupent en grande partie le nord de l'Ouganda.

L'Armée de résistance nationale de Museveni était une organisation rebelle qui s'est ensuite métamorphosée en Forces de défense du peuple ougandais. Aujourd'hui, c'est l'armée nationale.

Lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, l'Armée de résistance nationale a semblé délibérément cibler la population acholi dans le nord. Les villageois ont été violemment attaqués par les troupes de l'armée et soumis à des pénuries alimentaires. Des maisons ont été incendiées, entraînant des déplacements forcés. L'ampleur de ces attaques n'a jamais été documentée ni justifiée.

Kony a rejoint le Mouvement du Saint-Esprit pour lutter pour les droits des Acholis. En 1987, cependant, les troupes de l'armée avaient écrasé le mouvement – Lakwena s'est échappée au Kenya où elle est morte dans un camp de réfugiés en 2007.

Kony a créé l’Armée de résistance du Seigneur et s'est proclamé prophète de son peuple. Il s'est rapidement retourné contre ses partisans, prétendument dans le but de “purifier” les Acholis et de transformer l'Ouganda en théocratie.

Le groupe rebelle a procédé à des meurtres aveugles. Il a recruté de force des garçons comme soldats et des filles comme esclaves sexuelles.

Read more: In one of 2016's best books, a former Lord's Resistance Army child soldier reveals the reason behind the mayhem

Sur le plan idéologique, le groupe a épousé un mélange de mysticisme, de nationalisme acholi et de fondamentalisme chrétien. Il prétendait établir un État théocratique fondé sur les 10 commandements bibliques et la tradition acholi.

Kony s'est proclamé porte-parole de Dieu. Il affirme avoir reçu la visite d'un groupe multinational de 13 esprits, dont un fantôme chinois.

L'offensive militaire de Kony

Kony et son groupe rebelle ont commis une série d'atrocités contre les civils. Le groupe a mené la guerre pendant plus de vingt ans en Ouganda, puis dans les pays voisins politiquement instables que sont le Soudan, la République démocratique du Congo (RDC) et la République centrafricaine, dans le but de renverser Museveni. Le nombre réel de membres des milices a varié au cours de cette période, atteignant un maximum de 3 000 soldats au début des années 2000.

Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le gouvernement américain a désigné l'Armée de résistance du Seigneur [comme groupe terroriste.

En 2005, la Cour pénale internationale [a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre des principaux commandants de l'Armée de résistance du Seigneur pour crimes contre l'humanité.

En août 2008, les États-Unis ont déclaré Kony terroriste mondial, une désignation assortie de sanctions financières et autres.

Read more: Ugandan rebel Joseph Kony: the latest US arrest bid raises questions

L'Armée de résistance du Seigneur a finalement été chassée de l'Ouganda à la suite de l'échec des pourparlers de paix de Juba de 2006-2008 entre les dirigeants du groupe et le gouvernement ougandais. Ces pourparlers ont été menés sous la médiation du gouvernement du Sud-Soudan.

Kony et sa milice se sont cachés en RDC. En décembre 2008, l'Ouganda, la RDC et le Soudan ont lancé une opération baptisée (Operation Lightning Thunder) pour les retrouver.

Le groupe rebelle de Kony a attaqué des civils congolais soupçonnés de soutenir l'opération. Des villageois ont été violés, leurs membres mutilés et des centaines de personnes tuées. Le groupe s'est finalement scindé pour échapper à la capture, la plupart de ses membres s'enfuyant en République centrafricaine.

L'Ouganda a mis fin à l'opération en mars 2009, déclarant que l'Armée de résistance du Seigneur était à son point le plus faible.

En novembre 2013, les autorités de la République centrafricaine ont indiqué que Kony était prêt à négocier sa reddition. Il aurait été en mauvaise santé à Nzoka, une ville de la région orientale du pays. Il ne s'est jamais présenté.

En 2017, le groupe rebelle ne comptait plus qu'une centaine de soldats. En avril de la même année, les gouvernements américain et ougandais ont mis fin aux efforts déployés pour retrouver Kony. Ils ont déclaré qu'il ne représentait plus un risque significatif pour la sécurité de l'Ouganda. Mais il est toujours recherché par la Cour pénale internationale.

Kony aujourd'hui

Certains combattants de l'Armée de résistance du Seigneur ont profité du programme d'amnistie ougandais de 2000, qui offrait une immunité générale à tout rebelle ayant pris les armes contre le gouvernement depuis 1986.

La localisation exacte de Kony reste cependant inconnue. On pense qu'il se cache dans les vastes jungles de la République centrafricaine ou au Soudan.

Alors que les tentatives de traduire Kony en justice se poursuivent, le nord de l'Ouganda post-conflit est sur le lent chemin de la reprise économique et sociale.