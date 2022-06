La confiance des Canadiens envers les médias à son plus bas

Disclosure statement

Les travaux de Colette Brin sont financés en partie par le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture. L'édition canadienne du Digital News Report est financée par Patrimoine canadien par l'intermédiaire de Médias d'info Canada. La professeure Brin est directrice du Centre d'études sur les médias, une unité de recherche indépendante à but non lucratif hébergée à l'Université Laval en partenariat avec l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. Elle est également présidente du Conseil consultatif indépendant sur l'admissibilité aux mesures fiscales pour le journalisme, en collaboration avec l'Agence du revenu du Canada.

Sébastien Charlton est coordonnateur du Centre d'études sur les médias (CEM), partenaire canadien de l'étude. Le CEM est une unité de recherche indépendante à but non lucratif hébergée à l'Université Laval en partenariat avec l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal, qui est financée en partie par le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec. L'édition canadienne du Digital News Report est également financée en partie par Patrimoine canadien par l'intermédiaire de News Media Canada.