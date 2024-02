La crise de la dette exige une approche novatrice et audacieuse : un expert propose la voie à suivre

Il n'a pas été facile pour les États africains de financer leurs objectifs de développement et de politique environnementale au cours des dernières années.

Des événements récents suggèrent que la situation pourrait s'améliorer. Pour la première fois en deux ans, trois États africains ont pu accéder aux marchés financiers internationaux, bien que les taux d'intérêt soient très élevés. Le Kenya, par exemple, paie désormais plus de 10 %, contre environ 7 % en 2014.

De nombreux pays africains restent confrontés à des situations difficiles en matière de dette souveraine.

Le total des dettes extérieures en pourcentage des recettes d'exportation de l'Afrique est passé de 74,5 % en 2010 à 140 % en 2022. En 2022, les gouvernements africains devront consacrer environ 12 % de leurs revenus au service de leur dette. Entre 2019 et 2022, 25 gouvernements africains ont alloué plus de ressources au service de leur dette totale qu'à la santé de leurs citoyens. Fin 2023, le Fonds monétaire international a estimé que plus de la moitié des pays africains à faible revenu éprouvaient des difficultés potentielles ou réelles à rembourser leur dette.

Cela suggère qu'il sera très difficile pour l'Afrique de réunir le 1,6 trillion de dollars que l'Organisation de coopération et de développement économiques dont elle a besoin pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030.

L'une des leçons de la pandémie de COVID et des négociations sur le climat est que l'Afrique ne peut pas compter sur la communauté mondiale pour lui fournir suffisamment de nouveaux fonds ou un allègement de sa dette pour faire face à ses besoins de développement ou aux conséquences de crises telles que les pandémies ou les événements climatiques extrêmes.

Ses créanciers bilatéraux officiels semblent se concentrer davantage sur leurs propres besoins et sur d'autres régions du monde que sur l'Afrique. Les créanciers commerciaux sont disposés à fournir fournir un financement lorsque les conditions sont favorables et que la dette africaine peut les aider à satisfaire leurs objectifs d'investissement. Mais ils sont moins enclins à le faire lorsque les choses se corsent et que les risques associés à la transaction - et pour lesquels ils ont été indemnisés - se concrétisent.

Cela suggère que l'Afrique doit défendre plus agressivement ses propres intérêts.

Cette année offre quelques bonnes occasions de promouvoir une approche plus efficace de la dette africaine.

Une planification minutieuse est nécessaire

Deux conférences internationales seront consacrées à la gouvernance économique mondiale. C'est également la première fois que l'Union africaine participe au G20 en tant que membre à part entière. En outre, l'Afrique du Sud, qui présidera le G20 en 2025, fait actuellement partie de la troïka qui gère le processus du G20.

La dette et le financement du développement seront des sujets importants dans tous ces forums. Les représentants africains peuvent profiter de leur participation pour plaider en faveur d'une nouvelle approche de la dette souveraine qui réponde mieux aux besoins et aux préoccupations de l'Afrique. Ils peuvent également faire pression sur les autres États participants et les acteurs non étatiques pour obtenir leur soutien.

Mais les États africains devront planifier soigneusement leur action. Ils doivent partir du constat bien établi que le processus actuel de restructuration de la dette souveraine ne fonctionne pour personne. Le G20 a adopté un Cadre commun censé contribuer à résoudre les crises de la dette souveraine dans les pays à faible revenu.

Quatre pays africains ont demandé à ce que leur dette soit restructurée dans le cadre de ce mécanisme. Malgré des années de négociations, ce cadre n'a pas permis de résoudre complètement la crise de la dette de trois d'entre eux.

Les pays qui ne font pas partie du cadre commun, comme le Sri Lanka, ne sont pas non plus parvenus à résoudre complètement leurs crises de la dette. Cette situation est coûteuse tant pour les débiteurs que pour les créanciers. Il est donc dans l'intérêt de tous de rechercher une nouvelle approche.

Pour ce faire, toutes les parties doivent être prêtes à envisager de nouvelles idées et à expérimenter de nouvelles approches pour résoudre d'anciens problèmes. Les États africains devraient présenter leurs propres propositions novatrices. Ils devraient également déclarer qu'ils sont prêts à assumer de nouvelles responsabilités si leurs créanciers sont disposés à faire de même.

Ils peuvent valoir auprès de leurs créanciers que ces expériences ne se dérouleraient pas dans le vide. Ils peuvent s'inspirer des nombreuses normes internationales existantes, mais sous-utilisées, applicables aux transactions responsables sur la dette souveraine, par exemple les principes de la Cnuced sur les transactions responsables sur la dette souveraine. Certaines d'entre elles concernent le comportement des emprunteurs souverains. D'autres se concentrent sur un comportement responsable en matière de prêt et sont souvent cités par les créanciers dans leurs propres politiques traitant des questions environnementales et sociales, de la responsabilité sociale ou des droits de l'homme.

En fondant toute nouvelle approche sur ces normes et standards internationaux, les débiteurs et les créanciers ne feraient que confirmer leur engagement à mettre en œuvre les principes qu'ils ont déjà acceptés.

En partant de cela, les Etats africains devraient faire trois propositions spécifiques.

Des propositions concrètes

Premièrement, ils devraient s'engager à rendre transparents à la fois le processus d'endettement et les termes de toutes leurs transactions de dette publique.

Cela permettra à leurs propres citoyens de comprendre quelles obligations leurs gouvernements assument en leur nom. Cela encouragera les gouvernements à adopter des pratiques responsables en matière d'emprunt et de gestion de la dette. Ils devraient également convenir qu'ils peuvent être tenus pour responsables en cas de non-respect de ces pratiques et procédures transparentes et responsables en matière de dette souveraine.

Deuxièmement, les États africains devraient souligner le problème fondamental que pose un processus de restructuration de la dette souveraine qui se focalise uniquement sur les obligations contractuelles que l'État débiteur doit à ses créanciers. Cela signifie, en effet, que le service des obligations de la dette éclipsera les efforts de l'État débiteur pour faire face à la vulnérabilité du pays au changement climatique et à la perte de biodiversité, ainsi qu'aux défis de la pauvreté, de l'inégalité et du chômage. Cela s'explique par le fait que leurs créanciers peuvent utiliser le processus de restructuration pour contraindre les emprunteurs souverains en difficulté, contrairement aux entreprises en faillite, à rembourser leurs prêteurs sans tenir compte, par exemple, de l'impact sur leurs obligations envers les retraités, les employés du secteur public ou le bien-être de leurs concitoyens.

Cette focalisation exclusive sur les contrats de dette est incompatible avec l'intérêt de la communauté internationale à relever des défis mondiaux tels que le climat et l'inégalité.

Ce problème peut être résolu si les créanciers et les débiteurs conviennent d'adopter une approche des négociations sur la dette qui intègre les dimensions financières, économiques, sociales, environnementales, de droits de l'homme et de gouvernance des crises de la dette souveraine.

Troisièmement, les États africains devraient proposer à leurs créanciers de s'engager publiquement à fonder la nouvelle approche de la dette souveraine sur une liste convenue de normes internationales relatives aux pratiques financières internationales responsables. Il s'agira notamment des normes relatives à la transparence, aux questions climatiques et environnementales, et aux questions sociales, y compris les droits de l'homme.