La musique des Beatles, une longue histoire d’amour avec la technologie

Ces dernières semaines, Paul McCartney était en tournée en Australie. Au programme de ces concerts, trois heures de nostalgie – des hits des Beatles et des Wings aux morceaux en solo, en passant par des morceaux plus inattendus.

Parmi les moments les plus émouvants de ces concerts, il y eut l’enchaînement de « In Spite of All the Danger » (la première chanson que le groupe a enregistrée sous le nom de The Quarrymen) et celle de « The End » – l’une des dernières chansons que les Beatles ont enregistrées ensemble.

Le rappel comprenait « I’ve Got a Feeling », dans laquelle McCartney et son défunt compagnon de groupe John Lennon « chantent ensemble », tandis que défilent sur l’écran des images de la « rooftop performance » dans le documentaire de Peter Jackson, Get Back. Entendre la voix actuelle de McCartney mêlée à celle de Lennon dans les années 1960 est poignant, tant pour le public que pour McCartney.

La sortie du nouveau, et dernier, single des Beatles, « Now and Then », s’inscrit dans cette même logique, en « ressuscitant » la voix de Lennon.

« Now and Then » est l’une des quatre chansons d’une cassette démo de Lennon fournie par Yoko Ono et offerte à Paul McCartney en 1994, avec un titre manuscrit : « For Paul ». Les autres Beatles ont complété les démos de Lennon sur « Free as a Bird » et « Real Love » pour la sortie de l’album Anthology en 1995.

Bien que ces chansons aient manqué un peu de la magie originale, la voix de John semblant plus distante et moins présente que celle de Paul, la rareté du nouveau matériel a permis aux fans d’apprécier les chansons, malgré leurs imperfections. À l’époque, « Now and Then » avait été jugé trop difficile à achever, la voix de John étant enfouie dans le mixage mono de son piano enregistré à la maison. Il est resté enfoui pendant 28 ans.

En 2021, un nouvel outil d’intelligence artificielle mis au point par le cinéaste Peter Jackson pour séparer les sources audio dans le documentaire Get Back pouvait être utilisé sur la vieille démo de Lennon. La voix de John est désormais claire, présente et libre d’être intégrée de manière transparente dans n’importe quel nouvel arrangement.

