Le FMI a échoué dans des pays comme le Kenya : pourquoi et que peut-on faire ?

Les récentes manifestations kenyanes constituent un signal d'alerte qui met en évidence l'échec du Fonds monétaire international (FMI). La population estime que le FMI n'aide pas suffisamment ses pays membres à surmonter leurs difficultés économiques et financières, qui sont exacerbées par l'évolution rapide de l'économie politique mondiale.

Certes, le FMI n'est pas le seul responsable des problèmes rencontrés par le Kenya pour s'acquitter de son importante dette. Parmi les autres causes, citons l'incapacité de la classe dirigeante à lutter contre la corruption, à gérer les finances publiques de manière responsable et une économie qui crée des emplois et améliore le niveau de vie de la jeune population kenyane.

Le pays a également été frappé par la sécheresse et les inondations et les invasions de criquets ces dernières années. En outre, ses créanciers exigent qu'il continue à assurer le service de ses importantes dettes extérieures en dépit de ses difficultés intérieures et d'un environnement financier et économique international difficile.

Le FMI a fourni un soutien financier au Kenya. Mais le financement est assorti de conditions strictes qui suggèrent que les obligations liées à la dette comptent plus que les besoins des citoyens qui souffrent depuis longtemps. Le FMI affirme pourtant que son mandat consiste désormais à aider les États à traiter des questions telles que le climat, la numérisation, le genre, la gouvernance et les inégalités.

Malheureusement, le Kenya n'est pas un cas isolé. Vingt-et-un pays africains bénéficient du soutien du FMI.

En Afrique, le service de la dette dépasse en moyenne les montants combinés que les gouvernements consacrent à la santé, à l'éducation, au climat et aux services sociaux.

Les conditions strictes liées au financement du FMI ont conduit les citoyens du Kenya et d'autres pays africains à conclure qu'un FMI trop puissant était la cause de leurs problèmes. Cependant, mes recherches sur le droit, la politique et l'histoire des institutions financières internationales suggèrent le contraire : le vrai problème est le déclin de l'autorité et de l'efficacité du FMI.

Un peu d'histoire permettra d'expliquer cela et d'indiquer une solution partielle.

L'histoire

Lorsque le traité instituant le FMI a été négocié il y a 80 ans, il était prévu que le Fonds dispose de ressources équivalant à environ 3 % du PIB mondial. Il s'agissait d'aider à résoudre les problèmes monétaires et de balance des paiements de 44 pays. Aujourd'hui, le FMI est censé aider ses 191 pays membres à faire face aux problèmes budgétaires, monétaires, financiers et de change, ainsi qu'à de “nouvelles” questions telles que le climat, le genre et l'inégalité.

Pour s'acquitter de ces responsabilités, les États membres ont fourni au FMI des ressources équivalant à environ 1 % seulement du PIB mondial.

La diminution de ses ressources par rapport à la taille de l'économie mondiale et de ses membres a au moins deux effets pernicieux.

Le premier est que le FMI fournit à ses États membres un soutien financier inférieur à celui dont ils ont besoin pour répondre aux besoins de leurs citoyens et respecter leurs obligations légales envers les créanciers et les citoyens. Le résultat est que le FMI continue de promouvoir les politiques d'austérité, exigeant des réductions de dépenses plus importantes que celles qui seraient nécessaires si le FMI disposait de ressources suffisantes.

Le deuxième effet de la diminution des ressources est l'affaiblissement de la position de négociation du FMI dans la gestion des crises de la dette souveraine. Ce point est important car le FMI joue un rôle essentiel dans ces crises. Il aide à déterminer quand un pays a besoin d'un allègement ou d'une remise de dette, d'évaluer l'écart entre les obligations financières du pays et les ressources disponibles, à définir la contribution du FMI et celle des autres créanciers pour combler cet écart.

Lorsque le Mexique a annoncé qu'il ne pourrait pas honorer ses obligations en matière de dette en 1982, le FMI a déclaré qu'il fournirait environ un tiers de l'argent dont le Mexique avait besoin pour honorer ses obligations, à condition que ses créanciers commerciaux apportent les fonds restants. Le FMI a pu pousser les créanciers à conclure un accord avec le Mexique en l'espace de quelques mois. Il disposait de ressources suffisantes pour répéter l'exercice dans d'autres pays en développement d'Amérique latine et d'Europe de l'Est.

Les conditions imposées par le FMI au Mexique et aux autres pays débiteurs en échange de ce soutien financier ont créé de graves problèmes pour ces pays. Pourtant, le FMI a été un acteur efficace dans la crise de la dette des années 1980.

Aujourd'hui, le FMI n'est pas en mesure de jouer un rôle aussi décisif. Par exemple, il a fourni à la Zambie moins de 10 % de ses besoins de financement. Cela fait quatre ans que la Zambie est en défaut de paiement et, même avec le soutien du FMI, elle n'a pas encore conclu d'accords de restructuration avec tous ses créanciers.

Que faire ?

Pour résoudre ce problème, il faut que les pays riches fournissent des fonds suffisants pour que le FMI puisse remplir son mandat. Ils doivent également céder une partie de leurs prérogatives de contrôle et rendre l'organisation plus démocratique et plus responsable.

À court terme, le FMI peut prendre deux mesures.

Premièrement, il doit définir des politiques et des procédures détaillées qui expliquent à son propre personnel, à ses États membres et aux habitants de ces États ce qu'il peut faire et ce qu'il fera. Ces politiques doivent clarifier les critères que le FMI utilisera pour déterminer quand et comment intégrer le climat, le genre, l'inégalité et d'autres questions sociales dans les opérations du FMI.

Elles devraient également décrire les parties prenantes qu'il consultera, la manière dont les acteurs extérieurs peuvent s'engager avec le FMI et le processus qu'il suivra dans la conception et la mise en œuvre de ses opérations. En fait, il existe des normes et standards internationaux que le FMI peut utiliser pour élaborer des politiques et des procédures transparentes et fondées sur des principes.

Deuxièmement, le FMI doit reconnaître que les questions soulevées par son mandat élargi sont complexes et que le risque d'erreur est élevé.

Par conséquent, le FMI a besoin d'un mécanisme qui puisse l'aider à identifier ses erreurs, à remédier à leurs effets négatifs en temps utile et à éviter de les répéter.

En bref, le FMI doit créer un mécanisme indépendant de reddition des comptes, tel qu'un médiateur externe pouvant recevoir des plaintes.

Actuellement, le FMI est la seule institution financière multilatérale à ne pas disposer d'un tel mécanisme. Il n'a donc pas les moyens d'identifier les problèmes imprévus dans ses opérations lorsqu'ils peuvent encore être corrigés et de s'informer de l'impact de ses opérations sur les communautés et les populations. sur les communautés et les personnes qu'il est censé aider.