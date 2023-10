Le nouveau traité sur la protection des océans du monde pourrait nuire aux pêcheries africaines vulnérables

Après deux décennies de négociations acharnées, plus de 60 pays ont récemment signé le traité des Nations unies sur les océans visant à préserver la biodiversité en haute mer.

La haute mer est l'ensemble des zones océaniques qui ne sont pas directement détenues ou réglementées par un pays donné. Elles représentent deux tiers des océans et fournissent 90 % de l'habitat disponible pour la vie.

Le traité a été célébré comme historique. Pour la première fois, des mesures sont prises contre l'utilisation non réglementée des ressources dans cet espace non gouverné.

On estime que 90 % des stocks de poissons marins de la planète sont aujourd'hui pleinement exploités, surexploités ou épuisés. Bien que moins de 10 % du total des prises mondiales de poissons proviennent de la haute mer, la nature non réglementée de la pêche a un impact nuisible sur la vie marine.

Le traité est composé de 76 articles. Ses objectifs comprennent la protection et la gestion durable du milieu marin, la préservation de l'intégrité des écosystèmes océaniques, tels que les récifs coralliens, et la conservation de la diversité biologique. Une fois ratifié, le traité permettra la création de aires marines protégées en haute mer.

Bien qu'il n'interdise pas explicitement la pêche commerciale en haute mer, il contient des dispositions permettant leur “utilisation durable”. Ainsi, la création d'une zone protégée en haute mer devrait permettre de lutter contre les activités de pêche non durables dans cet espace, mais seulement si elle est entièrement mise en œuvre.

Read more: African marine rules favour big industry, leaving small-scale fishers in the lurch

Une partie de mon expertise porte sur la gouvernance des ressources maritimes et naturelles en Afrique, c'est pourquoi j'ai suivi cette évolution. Il y a des raisons de se réjouir du traité sur les océans pour ce qu'il représente : un mécanisme supplémentaire pour protéger nos océans et leurs ressources. Mais ce qui me préoccupe le plus, et qui a été signalé par d'autres, c'est que le traité pourrait inciter les flottes hauturières (qui pêchent en dehors de leur territoire) à se rapprocher des zones de pêche terrestres. Or, bon nombre des zones les plus lucratives appartiennent à des pays africains.

Le traité a été décrit comme “extrêmement large” et manquant de spécificités. Des règles claires doivent être mises en place par l'agence chargée de la mise en œuvre du traité. On ne sait pas encore qui sera chargé de cette tâche. Le traité demande aux États parties d'autoriser la création de divers comités et groupes de travail, ainsi que d'une conférence des parties chargée de guider la mise en œuvre.

Je soutiens qu'une réglementation claire doit garantir la suppression des subventions à la pêche accordées aux navires qui dépendaient autrefois de la haute mer. Les subventions accordées aux navires hauturiers peuvent encourager la surexploitation des espèces vulnérables.

Des zones de pêche attrayantes

Ayant perdu l'accès au poisson en haute mer, les flottes auront besoin de nouveaux lieux de pêche. Les eaux africaines constituent une cible attrayante pour diverses raisons.

Tout d'abord, elles sont riches en diverses espèces.

Deuxièmement, ces eaux ne sont pas correctement surveillées, ce qui permet aux pays d'en tirer profit. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée coûte déjà à l'Afrique plus de 2,3 milliards de dollars par an.

Troisièmement, les États côtiers africains semblent disposés à conclure de nouveaux accords avec des pays qui pêchent en dehors de leurs frontières.

Cette situation est inquiétante car elle va mettre en péril les stocks de poissons vulnérables de l'Afrique. Les navires de pêche en haute mer sont déjà connus pour leur exploitation.

Quels sont ces navires ?

Environ 97 % de la pêche en haute mer est pratiquée par des navires battant pavillon de pays à revenu élevé - la grande majorité (86 %) sont originaires de Chine, de Taïwan, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Espagne.

Les navires de certains de ces pays, tels que la Chine, la Corée du Sud et l'Espagne, ont déjà conclu des accords de pêche avec des pays d'Afrique. On sait qu'ils contribuent à la surexploitation du poisson sur le continent par le biais de la pêche légale et illégale.

Des subventions nuisibles

Ces navires de pêche hauturière proviennent des 10 premiers pays qui accordent des subventions à la pêche.

Les subventions à la pêche sont des aides financières accordées par les gouvernements pour aider le secteur privé, y compris les navires de pêche en haute mer, à capturer davantage de poissons. Certaines de ces subventions se sont révélées nuisibles, en particulier pour les espèces vulnérables.

Les subventions nuisibles encouragent la surpêche, car l'argent est dépensé pour des activités d'expansion de la capacité telles que la réduction artificielle des coûts du carburant et de la construction des navires. Cela permet aux grands navires de capturer plus de poissons qu'il n'est possible de le faire durablement en pêchant plus loin en mer et pendant plus longtemps. Sans ces subventions, de nombreuses flottes industrielles ne seraient pas rentables.

Le traité n'aborde pas clairement la question des subventions, mais celles-ci font l'objet de l'accord 2022 de l'Organisation mondiale du commerce Accord sur les subventions à la pêche. Cet accord n'est toutefois pas entré en vigueur, les deux tiers des signataires ne l'ayant pas encore ratifié. Dans le cadre de l'accord proposé, les pays signataires doivent s'engager à cesser d'accorder des subventions préjudiciables.

Si les subventions nuisibles ne sont pas traitées efficacement, l'interdiction de la pêche en haute mer pourrait finir par contribuer à l'augmentation des activités de pêche dans les juridictions des pays côtiers.

Ce qu'il faut faire

Outre la mise en œuvre effective du traité, plusieurs mesures et stratégies peuvent être déployées pour garantir la protection des pays africains.

La communauté internationale doit soutenir davantage les organismes régionaux de pêche - tels que le Comité des pêches pour le centre-ouest du golfe de Guinée et la Commission régionale des pêches pour le golfe de Guinée - pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Les organismes régionaux doivent être mieux à même de guider les États membres en matière de pratiques de pêche durables, d'appliquer les réglementations existantes ou de les mettre à jour si nécessaire.

Read more: Fisheries subsidies fuel ocean depletion and hurt coastal communities

La surveillance de la pêche doit bénéficier d'un soutien accru. Les partenaires et les organisations non gouvernementales partagent des données issues de la technologie satellitaire et des systèmes de suivi des navires qui aident les États côtiers à surveiller ce qui se passe dans leurs eaux. La communauté internationale doit apporter un soutien supplémentaire afin que les États côtiers puissent appliquer les réglementations existantes en partageant les capacités, le savoir-faire technologique et les actifs.

En combinant ces stratégies et en encourageant la coopération internationale, il est possible de trouver un équilibre entre la mise en œuvre du traité et la pêche durable dans les océans africains.