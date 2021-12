Le numérique et nous : la vie connectée, source d’angoisse ?

Read more: Comment écouter les podcasts de The Conversation ?

Comment définir et mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec le numérique et ses outils ? Quelles interactions avons-nous vraiment avec notre téléphone et nos tablettes ? Dans une série de quatre podcasts intitulée « Le numérique et nous » réalisé avec le Collège des Bernardins nous allons essayer de mieux définir les lies qui nous rattachent au numérique dans notre vie quotidienne.

Notifications incessantes, multiplication des identités et des interactions sur les réseaux sociaux, images de quotidiens rêvés et « parfaits »… Notre vie surconnectée laisse peu de place à la rêverie, à l’ennui, et nous confronte sans cesse à d’autres vies que les nôtres, mais aussi à nos vies « virtuelles » ou fantasmées.

Comment, dans ces conditions, ne pas se sentir régulièrement submergés par une forme d’angoisse existentielle ?

Jacopo Bodini, chercheur en philosophie à l’Université Jean Moulin Lyon 3, en collaboration avec le département « Humanisme numérique » du Collège des Bernardins, nous éclaire sur ce sujet.

Crédits, conception, Fabrice Rousselot et Sonia Zannad. Réalisation, Romain Pollet. Chargé de production, Rayane Meguenni.