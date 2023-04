Le padel, nouveau sport des people ?

De plus en plus de personnalités publiques et célébrités sportives affichent leur addiction au padel (attention, rien à voir avec le stand-up paddle, bien que la prononciation soit proche), synthèse de plusieurs jeux de raquette – tennis, squash, tennis de table et pelote basque. Il dérive du tennis et se joue sur une piste (l’équivalent du court en tennis, mais plus petit) encadrée de grillages et de vitres. Il peut se pratiquer indoor ou en plein air. Autre particularité, il se joue toujours en double.

Retraité des courts de tennis depuis septembre 2022, Roger Federer, détenteur de 20 titres du Grand Chelem, s’est récemment essayé à cette activité. De nombreuses vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux associant l’ex-numéro 1 mondial à cette nouvelle pratique. De même, l’animateur de TPMP, Cyril Hanouna, partage régulièrement sa passion pour le padel dans son émission. Il vient de réaliser sa meilleure performance lors de l’Open 4Padel à Bordeaux.

Le padel est de plus en plus pratiqué, et le fait que les célébrités le pratiquent et en parlent, amplifie sans doute le phénomène. Pour autant, peut-on dire que la croissance globale de cette pratique est une simple conséquence de l’intérêt des célébrités artistiques ou sportives ?

Le développement du padel en France – moins élitiste que le tennis, mais qui a tout de même un coût – ne s’ancre-t-il pas davantage sur sa spécificité, sur l’essence même de sa proposition sur le plan moteur, cognitif et surtout émotionnel ? Cette pratique se distingue des autres sports de raquette par son accessibilité technique et son côté très ludique. Il procure un plaisir immédiat appréciable dans une période jalonnée de crises – sanitaires, politiques ou sociales.

Une croissance exponentielle

Le padel est né en 1969 au Mexique : Enrique Corcuera n’a pas assez de place dans son jardin pour jouer au tennis et voit s’échapper toutes ses balles lorsqu’il joue avec des amis. De là lui vient l’idée de construire autour du terrain de 20m par 10m des murs de 3 à 4m de hauteur. En France, Le padel fait son apparition au début des années 1990. La Fédération française de padel est créée en 1992 par d’anciens rugbymen du Paris université club, dont les frères Baigts. Cette activité physique et sportive se développe alors discrètement et dans l’ombre du tennis.

Aujourd’hui, la croissance du padel est fulgurante. Selon le dernier sondage réalisé par l’Union Sport & Cycle (octobre 2022), le nombre de pratiquants en France est estimé à 366 000 personnes (hausse de 41 % par rapport à 2021). Au 1er mars, soit à mi-parcours de l’année sportive 2023, la FFT compte 113 006 pratiquants de padel parmi l’ensemble des licenciés FFT, dont 28 308 licenciés ayant souscrit exclusivement à la nouvelle licence padel.

Depuis 2022, les clubs, pistes de padel se multiplient. Des projets de développement aux quatre coins de la France sont signalés dans la presse. Les projets fleurissent un peu partout comme près de Caen ou à Cannes par exemple.

Une médiatisation bénéfique

Les causes externes de ce développement structurelles sont à associer à une nouvelle exposition sur la scène médiatique, et à un engagement plus prononcé des chaînes de télévision, des personnalités publiques et des célébrités sportives. Cette mise en lumière en fait un sport en vogue, digne d’intérêt pour le grand public. Dans son émission TPMP (C8), Cyril Hanouna met en avant sa passion pour ce sport tout en précisant ses bienfaits et son caractère ludique et en fait la promotion depuis plusieurs années.

En 2021, on apprenait en lisant l’Equipe que Canal+ avait acquis les droits de diffusion du padel, plus précisément du World Padel Tour. En 2023, ce sport est toujours diffusé sur les chaînes de Canal+, générant de l’audience bien sûr mais aussi une communication, des articles, des vidéos… Le padel bénéficie ainsi d’une crédibilité accrue et profite d’un effet de mode, amplifié également par les témoignages des personnalités publiques et des célébrités sportives.

Nombreuses sont les stars du football et du tennis qui montrent leur passion pour cette nouvelle activité sportive. Ils confirment la croissance exponentielle de ce sport, le pratiquent régulièrement et se lancent même parfois dans son développement. C’est le cas de Zinedine Zidane qui le dit lui-même : « le padel se développe à vitesse grand V en France ». L’ex-joueur de l’équipe de France de football y joue de plus en plus fréquemment. L’ancien champion du monde s’est associé à son équipementier historique, Adidas, et sa branche dédiée à la discipline, pour ouvrir son club personnel. Sous le nom de z5padel, il met à disposition des pratiquants, quatre terrains de padel à Aix-en-Provence et six terrains de padel à Istres.

Zinedine Zidane n’est pas le seul footballeur fan de padel. Zlatan Ibrahimovic a lui aussi sa propre chaîne, qu’il exploite sous le nom de Padel Zenter. D’autres personnalités de cet écosystème ont succombé à la « padel mania »“ et le pratique régulièrement : Didier Deschamps, Lionel Messi, Neymar, Paul Pogba…

Côté tennis, de plus en plus de joueurs de haut niveau s’associent à cette dynamique. Jo-Wilfried Tsonga, comme Zinedine Zidane, a lancé plusieurs centres de padel « all in » avec d’autres personnalités sportives et notamment Anthony Lopes, Thierry Ascione et Johan Bergeron. Arnaud Di Pasquale, ancien 39e joueur mondial de tennis, dirige actuellement la mission Padel depuis un an au sein de la Fédération Française de Tennis (FFT). Très investi sur la croissance de cette activité, il souhaite franchir un nouveau palier avec la compétition Greenweez Paris Premier Padel Major (G3PM) 2023. Après le succès de la première édition en juillet 2022 organisé à Roland Garros, sa volonté est de faire de cette compétition un rendez-vous incontournable pour les passionnés de padel.

Enfin, sur le même registre, T&T Padel, fondée par les célèbres Tony Parker, Teddy Riner, projette l’organisation de la 2e édition du Human Padel Open qui aura lieu du 12 au 18 juin 2023 à Toulouse.

Si, pour le moment, la pratique du padel est essentiellement mise en avant par des hommes, plus nombreux à pratiquer en France, ce n’est pas du tout le cas en Espagne par exemple, où les joueuses professionnelles sont de véritables stars.

Un sport plaisir

Le coup de projecteur médiatique a un effet non négligeable sur la croissance du padel en France. Pour autant, il s’essoufflerait rapidement sans le plaisir et les émotions qu’il suscite dans sa pratique. Ce qui explique son développement actuel, c’est aussi sa spécificité, sa capacité à créer des émotions personnelles et collectives positives. Dans un monde déchiré par les crises sanitaire, sociale, ou politique, l’engagement vers une activité de ce type est somme toute naturel. Il répond avec d’autres sports « plaisir » à un réel besoin de la population.

Avant toute chose, ce qui séduit les pratiquants de padel dès les premiers échanges de balle, c’est que les progrès sont très rapides. La raquette est plus petite et plus maniable qu’au tennis. Les vitres offrent une deuxième chance puisqu’il est possible de renvoyer la balle juste après leur contact. Les balles sont également plus lentes. Les débutants peuvent rentrer rapidement dans l’activité en prenant très vite du plaisir.

Ensuite, le padel s’adresse autant à des personnes cherchant la remise en forme qu’aux personnes bénéficiant d’une bonne condition physique et cherchant l’intensité et la dépense énergétique.

Le padel est un sport à la fois aérobie et anaérobie, gage d’importantes dépenses énergétiques : il permet de tonifier votre corps et vos muscles, et favorise le développement et l’entretien de capacités physiques comme les réflexes, l’équilibre et la coordination, notamment œil-main. Les différents rebonds sur les vitres ou les grilles permettent de travailler l’attention et l’anticipation par une bonne lecture des trajectoires de balles.

Avec de l’expérience et des progrès techniques, la pratique devient plus intense et plus spectaculaire. Les frappes de balle peuvent sortir du terrain créant ainsi des situations très agréables à vivre ou à regarder. Les balles reprises en sortie de vitre, les amortis ou les smashs en suspension, réalisés par les plus grands joueurs mondiaux comme Ale Galan, Juan Lebron, Fernando Belasteguin, sont des moments d’exception qui motivent les pratiquants de cette activité. Ce n’est pas simple et il faut plusieurs années de pratique pour réaliser un par3 par exemple, mais chacun peut s’y essayer à son niveau.

Enfin, la pratique en double permet de partager ce plaisir. Comme dans la plupart des sports collectifs, le plaisir de concrétiser une action commune ajoute son lot d’émotions positives ou négatives. La synergie avec le partenaire est essentielle pour progresser. Sur la durée, on tisse des liens avec d’autres passionnés, on rencontre de nouvelles personnes animées par le même plaisir.

Le développement du padel ne peut pas être considéré comme un simple effet de mode soutenu par des personnalités publiques ou sportives. La croissance de ce sport est à attribuer en premier lieu à sa spécificité qui en fait une activité ludique, spectaculaire et intense. Sa médiatisation actuelle amplifie une tendance de fond, qui n’est pas prête de s’éteindre.