Le pétoncle noir bientôt de retour en Bretagne ?

Disclosure statement

Philippe Cugier a reçu des financements de France Filière Pêche (FFP). FFP est le principal financeur du projet MASCOET.

Aline Blanchet-Aurigny a reçu des financements de France Filière Pêche (FFP). FFP est le principal financer du projet MASCOET.

Stéphane Pouvreau est membre de la SER, Society for Ecological Restoration (SER is the leading international organization working on the science, practice, and policy of ecological restoration)

Olivier Dugornay does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.