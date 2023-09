Les espèces exotiques envahissantes constituent une grave menace pour la planète : 4 messages clés pour l'Afrique

Le changement climatique a eu des répercussions négatives, voire irréversibles dans certains cas, sur les écosystèmes du monde entier. Malheureusement, ce n'est pas le seul phénomène qui modifie notre milieu naturel.

En 2019, le rapport d'évaluation mondiale de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a confirmé que les espèces exotiques envahissantes sont l'une des cinq principales causes directes de l'appauvrissement de la biodiversité. Les autres sont le changement climatique, l'utilisation des terres et des mers, l'exploitation directe des espèces et la pollution.

L'IPBES, un organisme intergouvernemental indépendant, a été créée en 2012. Elle compte aujourd'hui 144 pays membres ; la Somalie, le membre le plus récent, y a adhéré à la mi-septembre. Son principal objectif est de renforcer la collaboration entre la science et la politique afin de conserver et d'utiliser durablement la biodiversité.

L'évaluation de 2019 a révélé que plus de 37 000 espèces exotiques ont été introduites par de nombreuses activités humaines dans des régions et des biomes du monde entier, la plupart au cours des 100 dernières années. Un nouveau rapport de l'organisation, axé sur les espèces exotiques envahissantes, suggère que ce nombre augmente rapidement, de nouvelles espèces exotiques étant enregistrées à un rythme sans précédent d'environ 200 par an. Il révèle également que le coût économique mondial des espèces exotiques envahissantes dépasse les 423 milliards de dollars par an. Les coûts ont au moins quadruplé à chaque décennie depuis 1970.

Mais le nouveau rapport ne se concentre pas uniquement sur les problèmes. Il propose également des solutions. Il présente des réponses clés et des options politiques que les gouvernements peuvent adopter pour la prévention, la détection précoce et le contrôle efficace des espèces exotiques envahissantes. Ce faisant, ils contribueront à préserver la nature et ce qu'elle apporte à l'homme. Cela garantira une meilleure qualité de vie pour tous.

Je suis une biologiste spécialiste des invasions dont les recherches portent sur l'écologie et la gestion des plantes aquatiques envahissantes. Je développe ici les quatre messages clés mis en avant par le rapport et que les pays africains devraient prendre en compte si le continent veut s'attaquer avec succès aux menaces posées par les espèces envahissantes.

Messages clés

1 : Les espèces exotiques envahissantes constituent une menace majeure pour la nature, ses contributions à l'homme et sa bonne qualité de vie.

En Afrique, les espèces envahissantes menacent la sécurité alimentaire en affectant négativement la production piscicole, la productivité agricole, les pâturages et l'approvisionnement en eau.

L'introduction de la perche du Nil, Lates niloticus, dans le lac Victoria, en Afrique de l'Est, en 1954, en est l'un des exemples les plus extrêmes. La prédation par cette espèce a provoqué l'extinction d'environ 200 espèces de cichlidés du lac. On considère qu'il s'agit de l'extinction la plus importante parmi les vertébrés au cours du 20e siècle.

L'invasion a également entraîné l'enrichissement du lac peu profond en nutriments, car les gens venaient y pêcher la perche du Nil. Cela a entraîné une invasion généralisée du lac par la jacinthe d'eau. La plante a restreint l'accès au lac, ce qui a empêché le transport et la pêche.

2 : Au niveau mondial, les espèces exotiques envahissantes et leurs impacts augmentent rapidement et devraient continuer à augmenter à l'avenir. Il est essentiel de disposer de données précises.

Une étude de 2021 a souligné que les coûts économiques rapportés des espèces aquatiques envahissantes étaient inégalement répartis entre les régions géographiques. L'Afrique, les îles de l'Océanie-Pacifique et l'Antarctique-Subantarctique ne représentent ensemble que 0,6 % de l'estimation mondiale de 345 milliards de dollars. Ce n'est pas parce que les coûts sont vraiment si bas. Les données ne sont tout simplement pas enregistrées, et nous ne disposons donc pas d'un tableau complet.

Les pays africains doivent s'associer à leurs voisins pour mieux quantifier la situation.

3 : Les espèces exotiques envahissantes et leur impact négatif ne peuvent être évités et atténués que par une gestion efficace.

En 2011, la Convention sur la diversité biologique a publié ses Objectifs d'Aichi pour la biodiversité. Les 20 objectifs ont été conçus pour lutter contre la perte de biodiversité et l'atténuer dans le monde entier. L'objectif 9 stipule que, d'ici 2020, les espèces exotiques envahissantes et leurs voies d'entrée doivent être identifiées et classées par ordre de priorité. Les espèces prioritaires doivent être contrôlées ou éradiquées, et des mesures doivent être prises pour bloquer les nouvelles voies d'entrée.

Mais aucun de ces objectifs n'a été atteint. Et certains pays africains n'ont enregistré que peu ou pas de progrès. Aujourd'hui, les espèces envahissantes sont présentées comme ayant un impact négatif sur les moyens de subsistance dans plus de 70 % des pays africains.

Les ressources financières limitées et le manque de cadres juridiques et de systèmes opérationnels connexes sont en grande partie responsables de l'absence de progrès. Par exemple, il y a un énorme déficit de capacité, principalement dans les ports d'entrée - qui sont l'étape la plus cruciale dans la prévention des invasions.

De nombreuses régions doivent encore améliorer leurs plans de gestion pour lutter efficacement contre les espèces envahissantes, en commençant par l'identification des espèces envahissantes communes.

4 : Il y a des exemples de réussite sur le continent : les leçons devraient être partagées au-delà des frontières.

En Afrique du Sud, la gestion des invasions de plantes exotiques a été activement soutenue par le programme gouvernemental Working for Water depuis 1995.

Une étude réalisée en 2022 a estimé qu'une moyenne de 310 millions de rands sud-africains (ajustée aux cours de 2020) avait été dépensée chaque année pour des travaux couvrant 2,7 millions d'hectares sur plus de 76 000 sites. Cela ne signifie pas que les invasions de plantes sont totalement maîtrisées. Mais il est clair que, sans ce type de programme, la situation serait bien pire.

L'étude recommande que les efforts futurs du programme se concentrent sur des sites prioritaires clairement définis, sur l'amélioration de la planification et du suivi et sur l'accroissement de l'efficacité opérationnelle. Ce sont là des leçons précieuses pour d'autres pays africains.

Un regard africain

Son nouveau rapport ne se concentre pas sur une région du monde en particulier, mais l'IPBES a déjà été claire sur l'importance de la biodiversité pour les nations africaines. Dans une évaluation régionale de 2018 sur la biodiversité et les services écosystémiques pour l'Afrique, l'organisation a indiqué que

La biodiversité et les contributions de la nature en Afrique sont économiquement, socialement et culturellement importantes, essentielles pour assurer l'alimentation, l'eau, l'énergie, la santé et la sécurité des moyens de subsistance du continent. Elles représentent un atout stratégique pour le développement durable et la réalisation des Objectifs de développement durable.

La plupart des données contenues dans le dernier rapport proviennent de l'hémisphère nord, car c'est là que sont menées la plupart des recherches et que provient la majorité des financements.

Les besoins varient d'un pays et d'une région à l'autre. C'est là que la valeur de la coordination régionale et du partage des connaissances devient évidente.