Les journées sur Terre sont mystérieusement devenues plus longues, et les scientifiques ne savent pas (encore) pourquoi

Disclosure statement

Matt King a reçu des financements du Australian Research Council, the Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, the Department of Industry, Science and Resources, and the Australian National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS). Il a précédemment était financé par le Centre for Southern Hemisphere Oceans Research.

Christopher Watson a reçu des fonds du Australian National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS) et du Australian Research Council.