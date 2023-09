Les risques de températures extrêmes en Europe de l’Ouest sont sous-estimés

Disclosure statement

Les auteurs de l'étude parue dans ERL ont été soutenus par la subvention ANR-20-CE01-0008-01426 (SAMPRACE : Pascal Yiou). Ce travail a également reçu le soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n°101003469 (XAIDA) et par la convention de subvention Marie Sklodowska-Curie No.956396 (EDIPI). Robin Noyelle a bénéficié d'une bourse doctorale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Davide Faranda and Yi Zhang do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.