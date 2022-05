Les vagues de chaleur extrême menacent la fertilité des abeilles et provoquent leur mort subite

Alison McAfee reçoit des fonds du projet Apis m., du Boone Hodgson Wilkinson Trust Fund, de l'Eastern Apicultural Society et du Fonds canadien de recherche apicole. Elle est également un membre actif de l'Association canadienne des apiculteurs professionnels et fait partie du comité de recherche de la British Columbia Honey Producers' Association.

Partners

University of British Columbia provides funding as a founding partner of The Conversation CA.

University of British Columbia provides funding as a member of The Conversation CA-FR.

View all partners