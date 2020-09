Les youtubeurs stars : des entrepreneurs créatifs et innovants

Leurs vidéos réalisent en quelques heures sur YouTube des audiences que n’importe quelle émission de télévision révérait de faire. Leurs fans sont très fidèles et les suivent pratiquement dans tous leurs projets. Mais devenir un des youtubeurs les plus suivis n’est pas donné à tout le monde. En effet, les créateurs vidéastes populaires ont dû faire preuve d’inventivité, d’engagement et de persévérance pour parvenir à constituer leur communauté, abonné par abonné. Au début, le temps et les moyens sont investis à perte, et très peu parviennent à en faire leur métier.

Contrairement à Instagram, YouTube est un média techno-genré dominé par des hommes qui font des vidéos humoristiques. Difficile pour les femmes de se faire une place dans cet univers de masculinité geek incarné par Squeezie, Cyprien, Norman, TiboInshape, McFly et Carlito, ou Mister V, malgré quelques exceptions notables comme Natoo, EnjoyPhoenix, Juju Fitcats, Léna Situations, L’Atelier de Roxanne, ou Dooms. Les youtubeurs les plus connus sont souvent issus du milieu du gaming, et évoluent vers d’autres secteurs comme le rap ou le stand-up, autant de domaines très masculins.

Créativité et collaboration

Le phénomène Michou, 18 ans, publie des vidéos et assure des retransmissions en direct avec une constance extrême depuis qu’il a 13 ans, sans se soucier des critiques et railleries. Comme il le dit lui-même, sur YouTube, la régularité est essentielle. Au début, il joue en live a Clash Royale et interagit avec ses abonnés presque tous les jours, jusqu’à ce que Fortnite le propulse en lui faisant dépasser le million d’abonnés. Aujourd’hui il a son propre studio chez Webedia, la plus grande agence française de divertissement en ligne. Il a intégré le label Talent Web avec son complice Inoxtag, et rejoint des collègues comme Cyprien, Norman, Natoo, et le duo McFly et Carlito.

Bien qu’il s’en défende, Michou est devenu une véritable star pour les enfants et les jeunes et ne peut plus marcher dans la rue sans créer un attroupement. Avec plus de followers que Soprano, Black M ou Bigflo et Oli, quand il sort un clip, même s’il ne prétend pas être chanteur et si ce n’est que pour célébrer avoir atteint les 4 millions d’abonnés, c’est un succès avec plus de 10 millions de vues et 600 000 likes en à peine six jours. La plupart des stars du rap n’atteignent pas ce score en un mois. Sorti ce dimanche, son deuxième clip qui retrace son parcours et rend hommage à ses parents a dépassé le million de vues en 4 heures.

Michou apparaît très régulièrement en première place des tendances YouTube France, seul ou associé aux six autres membres de l’équipe d’e-sport Team Croûton créée dans Fortnite. Sa contribution à l’essor du jeu en France est telle qu’Epic Games l’a invité à prêter sa voix pour y animer une des radios. Diffusés sur la chaîne de Valouzz, les vlogs quotidiens des vacances de Michou et sa bande au Maroc, au Canada, et cet été en Corse, dépassent en quelques jours les 2 millions de vues, plus que la plupart des émissions de télé-réalité actuelles. La semaine dernière, Michou a publié une vidéo sponsorisée par Sony et Marvel sur le jeu Marvel’s Avengers qui a atteint 1,5 million de vues en une journée.

Avant lui, Squeezie, l’un de ses modèles, a construit son univers créatif depuis ses 15 ans. Il est devenu en 2019 le youtubeur français numéro 1 avec 15 millions d’abonnés, si on ne compte pas les artistes David Guetta, 22 millions, et DJ Snake, 19 millions. Squeezie a créé sa chaîne en 2011 avec des vidéos sur le gaming qui basculent sur sa chaîne secondaire Squeezie Gaming en septembre 2018. Depuis sa chaîne principale est dédiée à des contenus plus personnels et créatifs. Particulièrement prolifique, ses vidéos parlent de sujets divers comme d’histoires d’horreur, d’activités artistiques, d’objets insolites ou de voyages.

Les youtubeurs s’invitent dans les vidéos les uns des autres comme les chanteurs qui font des featurings (participations). Ces collaborations peuvent parfois évoluer vers la création d’une chaîne commune, comme Bigorneaux & Coquillages, la chaîne qui réunit Squeezie et Cyprien, ou Des Cuts & Des Zooms proposée par Amixem et Joyca. Certains concepts deviennent culte comme Les Réunions ou Les Instagrameuses de Cyprien, Le Pire Stagiaire de Greg Guillotin, ou le Méli-Mélo de McFly et Carlito associés aux rappeurs Bigflo et Oli.

Des activités multiples

En juillet 2019, Squeezie lance avec son frère une marque de vêtements streetwear baptisée Yoko, portée par de nombreux youtubeurs et gamers. Aujourd’hui, une équipe de cinq personnes est chargée de maintenir le rythme de sortie d’une collection tous les deux mois sous la supervision de Squeezie, égérie et responsable des vidéos promotionnelles. En 2020, après avoir quitté Webedia et créé sa société Bump, il emménage dans des nouveaux locaux où il installe son studio ainsi que le showroom de Yoko.

Après avoir créé des dizaines de clips parodiques ou expérimentaux, Squeezie se lance dans le rap et sort le clip Guépard, en collaboration avec le rappeur Némir, qui fait 2 millions de vues en 24 heures. Il annonce son premier album, Oxyz, pour septembre 2020. Il prévoit une série de 20 concerts pour lesquels il a créé une scénographie spéciale. Le youtubeur Mister V avait déjà lancé son premier album certifié disque de platine en 2017, et le second sorti le 31 janvier 2020 a reçu un accueil très favorable. Squeezie a aussi produit des courts métrages, doublé des personnages de fiction et écrit un livre interactif.

Cyprien, deuxième youtubeur en nombre d’abonnés, a désormais quatre chaînes : la principale Cyprien, Bigorneaux & Coquillages en collaboration avec Squeezie, L’Autre chaîne de Cyprien avec l’émission hebdomadaire 301 vues, et Roger et ses Humains où sort chaque semaine un nouvel épisode du dessin animé issu de sa bande dessinée. Cyprien a aussi écrit et réalisé plusieurs courts métrages, et sorti deux jeux pour smartphone : Nope Quiz en 2016 et Make More Views en 2020.

Après avoir fait ses débuts d’acteur et de doubleur, Norman s’est lancé dans une carrière d’humoriste de stand-up avec beaucoup d’engagement et de préparation, répétant tous les soirs pendant deux ans. Son premier spectacle Norman sur Scène produit et mis en scène par Kader Aoun ayant fait salle comble, il en a écrit un deuxième, Le Spectacle de la Maturité, également très bien reçu par le public. Sa tournée des zéniths est interrompue par la crise du Covid-19, mais il devrait la poursuivre en 2021.

Bien que la plupart des youtubeurs soient réfractaires à ce média qui n’a par ailleurs pas grand intérêt pour eux, certaines chaînes de télévision tentent de les enrôler, comme avec la minisérie Presque adultes de Cyprien, Norman et Natoo diffusée par TF1 pendant l’été 2017, ou L’émission de McFly & Carlito proposée en prime time sur TMC le 25 février 2020.

Revenus, investissement et solidarité

Les youtubeurs se rémunèrent principalement grâce aux dispositifs suivants :

En plus des marques de vêtements de Squeezie, Amixem ou VodK, certains youtubeurs proposent d’autres produits dérivés, comme des accessoires, des jeux de société ou de la nutrition sportive. Amazon propose même aux youtubeurs une plateforme de création de produits dérivés clé en main sans avoir à avancer de frais.

Les youtubeurs consacrent aussi parfois leur notoriété à des événements caritatifs comme le Z-Event. Au cours de l’édition 2019, des streamers comme Squeezie, Joueur du Grenier, et Gotaga ont permis de récolter 3,5 millions d’euros pour l’Institut Pasteur. Pendant la crise du Covid-19, McFly et Carlito se sont mobilisés et ont collecté 400 000 euros au profit des hôpitaux de France grâce à leur journée en live, le Maradon.

Des idoles et des modèles pour les jeunes

Alors que certains youtubeurs font des vidéos depuis une dizaine d’années, la fidélité de leur communauté est très forte. Leurs abonnés ont l’impression de les connaître et qu’ils sont leurs amis. Ils ont grandi avec eux et ils s’identifient à eux. Ils connaissent une grande partie de la vie de ceux qui les appellent les p’tit potes, la team, la family, les frérots… Les youtubeurs sont les stars des adolescents bien plus que les célébrités issues d’autres secteurs artistiques.

Ces fans imitent leurs idoles dans des simulations très réalistes. Sorti en novembre 2018 sur Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch, le jeu Youtubers Life permet de vivre la vie d’un youtubeur et de créer ses chaînes, développer des partenariats avec des marques, collaborer avec d’autres youtubeurs, améliorer son matériel et ses compétences, et construire sa communauté et son réseau. Le tout nouveau jeu de Cyprien, Make More Views, est basé sur le même principe, comme l’était déjà Pewdiepie Tuber Simulator, le jeu du plus grand youtubeur du monde, dès 2016.

Les youtubeurs cumulent donc des compétences créatives, techniques, managériales et relationnelles. Ils savent s’adapter aux évolutions de YouTube qui démonétise de plus en plus de vidéos et se diversifier dans des activités commerciales ou artistiques. Ils savent développer et entretenir leur communauté en ligne dont la fidélité et la proximité sont essentielles à leur succès.