L’inflation incite les Français à prendre plus de risque avec leur épargne

La forte poussée de l’inflation en 2022 (5,2 % en France) et la remontée rapide des taux d’intérêt a très nettement renforcé l’intérêt des Français pour les questions touchant à l’épargne. Elle a également introduit quelques nouvelles tendances fortes sur leur manière de gérer leur argent et de prévoir leur retraite.

Le 21ᵉ baromètre Ipsos réalisé pour le Cercle des Épargnants sur « les Français, l’épargne et la retraite » montre ainsi que, désormais, un Français sur deux se dit « intéressé par les sujets d’épargne et produits financiers » alors qu’ils n’étaient que deux sur cinq il y a trois ans. De fait, alors que l’inflation est au plus haut depuis trente ans, deux Français sur trois estiment que leur pouvoir d’achat a diminué en 2002.

Cela les conduit naturellement à rechercher les placements offrant des rendements plus importants, quitte à ne pas pouvoir toucher à leur épargne à court terme, dans le but de la protéger au maximum.

Le Livret A, toujours le placement préféré des Français

C’est l’une des principales ruptures observées l’an dernier, avec le fort engouement pour le Livret A qui reste, selon l’enquête le placement préféré des Français : 37 % d’entre eux le classent comme meilleur produit d’épargne (en hausse de 7 points par rapport à 2021) ce qui est en ligne avec la remontée rapide des taux d’intérêt offerts par ce produit, passés de 1 % début 2022 à 3 % un an plus tard.

Si cet engouement est logique, il trouve cependant une limite puisque ces livrets sont généralement plafonnés, à 22 950 euros pour les particuliers pour le livret A par exemple, hors calcul des intérêts capitalisés.

Le baromètre montre également que les Français sont de plus en plus nombreux à envisager une plus grande prise de risque sur les marchés (32 % + 6 points en un an).

On pense alors immédiatement aux produits d’actions qui offrent généralement sur le long terme un rendement supérieur aux comptes sur livret par exemple. C’est donc probablement une bonne idée pour la constitution d’un patrimoine en vue de la retraite. Mais attention, l’actualité récente a aussi montré que les particuliers pouvaient être séduits par des actifs bien plus risqués comme les cryptomonnaies ou certaines stratégies très agressives sur le marché des changes.

Ces placements peuvent offrir des rendements impressionnants à court terme et donner l’illusion d’un gain de pouvoir d’achat conséquent. Cependant, ils n’ont certainement pas encore démontré leur efficacité pour une épargne de long terme. De manière plus problématique, ce type de placement peut exposer l’épargnant à des arnaques aux conséquences funestes pour son patrimoine. L’Autorité des marchés financiers (AMF ) alerte d’ailleurs très régulièrement sur ce point mais malgré cela des épargnants crédules restent souvent victimes de ces fraudes.

L’investissement responsable délaissé

En contrepartie de cette recherche de rendement, les Français se détournent des produits d’investissement socialement responsable (ISR) lorsque ceux-ci sont perçus comme moins rémunérateurs. Ce mouvement en défaveur des produits financiers « verts » fait écho à ce qui est observé dans d’autres secteurs de l’activité économique : par exemple, les chaines de la grande distribution alertent depuis plusieurs mois sur la perte de part de marché des produits bio par rapport aux produits classiques.

S’agissant de la retraite, enfin, la meilleure solution à mettre en place « pour assurer la viabilité du système de retraite en France » consiste, selon 54 % des Français à développer les fonds de pension. Cette tendance est très nette depuis deux ans, signe d’une inquiétude grandissante sur la capacité du seul système par répartition à garantir des revenus décents aux futurs retraités.

Au total, on voit que l’inflation affecte directement les modes de consommation du grand public mais aussi ses stratégies de placement, avec des conséquences potentielles importantes pour son patrimoine et donc pour l’économie en général.