Llevar zapatos en casa es simplemente asqueroso

Disclosure statement

Mark Patrick Taylor recibió financiación a través de una subvención de ciencia ciudadana del Gobierno australiano (2017-2020), CSG55984 'Citizen insights to the composition and risks of household dust' (el proyecto DustSafe). Es profesor honorario de la Universidad Macquarie y empleado a tiempo completo de la EPA Victoria, nombrado para el papel estatutario de científico ambiental jefe.

Gabriel Filippelli does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.