Los menores aprenden y aportan cuando participan en las decisiones municipales

Disclosure statement

Los resultados de este artículo se derivan del trabajo realizado en el marco de la investigación “Infancia y participación. Diagnóstico y propuestas para una ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza” (RTI2018-098821-B-I00), coordinado por las Dras. Ana Novella Cámara y Marta Sabariego Puig, financiado a cargo de la convocatoria “Retos Investigación” del Programa Estatal de I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad 2019, del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. María Barba Núñez es, además de PDI de la Universidade da Coruña, presidenta de la Asociación Aliad Ultreia, con CIF G27021120, asociación sin ánimo de lucro de inclusión social. Una presentación más amplia de estos resultados se recogen en el trabajo de Morentin-Encina, J.; Noguera, E. & Barba, M. (2022). Inclusion as a Value in Participation. Children’s Councils in Spain, Social Inclusion, 10(2), 54-65.

